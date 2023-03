Las apps de terceros de Twitter podrían dejar de funcionar debido a que los precios por usar la nueva API aumentarán de forma exorbitante. Los cambios en los planes de pago fueron confirmados anteriormente por el propio Elon Musk tiempo atrás cuando un usuario de dicha red social le preguntó al respecto.

En ese momento, Musk había afirmado que la razón para estos cambios era que algunas personas habrían hecho un mal uso de la API gratuita de Twitter para la creación de cuentas bots que creaban tendencias de opinión artificiales o que cometían estafas.

Yeah, free API is being abused badly right now by bot scammers & opinion manipulators. There’s no verification process or cost, so easy to spin up 100k bots to do bad things.

Just ~$100/month for API access with ID verification will clean things up greatly.

— Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2023