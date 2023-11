Las notas de Instagram ya tienen casi un año entre nosotros, siendo una de las nuevas funciones de la red social más utilizada por los usuarios. ¿No sabes lo que son? Pues básicamente son un texto de 60 caracteres que los usuarios pueden ponerse debajo de su foto de perfil en la bandeja de mensajes de la red social. Este texto solo dura 24 horas y te permite comunicar a quienes desean enviarte un DM tus emociones o «mood» en ese momento.

Viendo lo bien recibida que ha sido la función, Instagram está trabajando en mejorarla y ampliar su presencia en la aplicación. El investigador Alessandro Paluzzi compartió en su cuenta de X un par de capturas donde se puede ver el nuevo muro de notas o «Wonder Wall» que añadirá Instagram a los perfiles de los usuarios. A continuación te contamos todos los detalles de esta interesante novedad.

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 14, 2023