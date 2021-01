Xiaomi no está perdiendo el tiempo y con lo poco que va de año ya ha presentado oficialmente más de dos móviles importantes. El primero y muy esperado fue el Mi 11 (aunque en realidad llegó el año pasado). Y ahora le ha llegado el turno a la versión global del Redmi Note 9 5G lanzado en China, el Redmi Note 9T. Perfecto para arrasar en la gama media con 5G. ¡Sí! Estamos hablando del primero móvil de la familia Redmi con 5G. Nada mal.

Pero eso no es todo porque junto al Redmi Note 9T también fue presentado el Redmi 9T (el Redmi Note 9 4G lanzado en China). Esta vez sin 5G pero con una batería y precio de risa, que sin dudas te harán preguntarte a qué estás esperando para salir a cambiar de móvil por alguno de estos dos modelos.

Especificaciones y características de los Redmi 9T y Redmi Note 9T

Especificaciones Redmi 9T Redmi Note 9T Dimensiones y peso 163,32 x 77,3 x 9,6 mm y 198 gramos. 161,96 × 77,25 × 9,05 mm y 199 gramos. Pantalla 6,53″ Full HD+ (1080 × 2340 píxeles) con panel LCD, brillo de 400 nits y protección Corning Gorilla Glass 3. 6,53″ Full HD+ (1080 × 2340 píxeles) con panel LCD, brillo de 451 nits y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 662. MediaTek Dimensity 800U (MT6873V) con arquitectura de 7 nm. RAM 4 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB, UFS 2.1 + microSD de hasta 512 GB. 64 o 128 GB, UFS 2.2 + microSD de hasta 256 GB. Cámara Trasera Cuádruple: sensor principal de 48 MP + sensor gran angular de 8 MP UGA 120º + sensor para fotos macro de 2 MP + sensor bokeh de 2 MP y un flash LED. Triple: sensor principal de 48 MP con f/1,79 + sensor de profundidad de 2 MP + sensor para fotos macro de 2 MP con f/2,4 y un flash LED. Cámara Frontal 8 MP. 13 MP con apertura focal 2,25. Conectividad WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, GPS, infrarrojos y USB-C. WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G y 5G, Bluetooth 5, NFC, GPS Dual, infrarrojos y USB-C. Sistema operativo MIUI 12 con Android 10. Batería 6000 mAh con carga rápida 18W. 5000 mAh con carga rápida 18W.

Con una ficha técnica así, es difícil imaginarse con qué van a sorprendernos cuando los Redmi 10 y Redmi Note 10 sean presentados. Mientras tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que estos dos equipos exceden con soltura lo que se espera de ellos siendo de gama media y baja, respectivamente.

En el caso del Redmi Note 9T, el ser el primer móvil de la familia Redmi con 5G es mérito más que suficiente. Además, el Dimensity 800U no solo tiene 5G, sino que viene equipado con IA para optimizar el uso de redes y rendir al máximo la batería del móvil, misma que ya de por sí es bastante grande.

Pero eso no es todo, nada más con ver su ficha técnica nos damos cuenta que, al igual que con la versión pasada, se trata de un móvil bastante completo y equilibrado, capaz de complacer a la mayoría de usuarios, sin importar el uso que le den.

Por su parte, el Redmi 9T es un móvil gama baja más modesto y aún así saca pecho con su colosal batería de 6000 mAh y, justo como habrás visto también, una combinación de sensores de cámara muy llamativa para tratarse de la gama baja.

En conjunto, a estos móviles no se les escapa nada, si quieres lo último en conectividad y especificaciones más que suficientes, el Redmi Note 9T es para ti. Si en cambio, no te interesa tener 5G y prefieres un móvil que dure horas y horas sin importar cuánto lo uses, el Redmi 9T es el candidato más indicado.

Precios y disponibilidad de los Redmi 9T y Redmi Note 9T

Sabemos bien que en muchas ocasiones anunciamos modelos muy interesantes que lamentablemente son presentados solo en China y a veces no llegan al resto del mundo. Pero este no es el caso, los Redmi Note 9T y Redmi 9T llegarán en cosa de días a toda Europa, incluyendo España

El Redmi 9T saldrá a la venta en Europa el 9 de enero y el 11 de enero llegará el Redmi Note 9T. En el caso del Redmi 9T, vendrá en cuatro colores; gris carbón, azul crepuscular, naranja amanecer y azul océano. El Redmi Note 9T por otro lado solo tendrá dos colores más sobrios, púrpura atardecer y negro anochecer. En ambos casos, el precio de estos móviles dependerá de la combinación en memoria interna y RAM:

Precios del Redmi 9T

4 GB de RAM + 64 GB de memoria interna: 159 euros .

de memoria interna: . 4 GB de RAM + 128 GB de memoria interna: 189 euros.

Precios del Redmi Note 9T

4 GB de RAM + 64 GB de memoria interna: 229 euros .

de memoria interna: . 4 GB de RAM + 128 GB de memoria interna: 269 euros.

¿Qué te han parecido estos móviles? Si bien es cierto que Xiaomi a veces peca un poco saturando el mercado con modelos que en poco o nada cambian, los Redmi Note 9T sí parecen ser una renovación más que aceptable, sobre todo por el hecho de que abren las puertas del 5G a la mayoría de usuarios.

Además, ambos modelos tienen precios bastante competitivos y en tan solo días estarán disponibles, ¿qué más podemos pedirles?