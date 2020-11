La serie Redmi Note es quizás la más importante de Xiaomi de cara a los usuarios. Desde hace varios años sus dispositivos siempre se convierten en superventas, y esto tiene mucho que ver con su excelente relación precio/rendimiento.

Sin embargo, hasta ahora no había llegado el primer Redmi Note con conectividad 5G, pero eso acaba de cambiar. Xiaomi no lanzó uno sino dos Redmi Note 9 con 5G, y nosotros tenemos todos los detalles al respecto. También lanzó un modelo 4G para refrescar el catálogo, que obviamente no dejaremos fuera. ¿Valdrá la pena el cambio respecto a los Redmi Note 9 4G de inicios de año?

Todas las especificaciones de los Redmi Note 9 Pro 5G, Note 9 5G y Note 9 4G

Especificaciones Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 4G

Dimensiones y peso 165,4 x 76,8 x 9 mm y 215 gramos. 162 x 77,3 x 9,2 mm y 199 gramos. 162,3 x 77,3 x 9,6 mm y 198 gramos. Pantalla IPS de 6,67″ con resolución Full HD+ (2400 x 1080), 120 Hz, HDR10, 395 ppi, relación 20:9 y brillo de 450 nits. IPS de 6,53″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), 395 ppi, relación 19,5:9 y brillo de 450 nits. IPS de 6,53″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080), 395 ppi, relación 19,5:9 y brillo de 400 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 750G con gráfica Adreno 619.

MediaTek Dimensity 800U con gráfica Mali-G57 MC3.

Qualcomm Snapdragon 662 con gráfica Adreno 610. RAM 6 u 8 GB LPDDR4X. 6 u 8 GB LPDDR4X. 4, 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSDXC. 128 o 256 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSDXC. 128 o 256 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSDXC. Cámara Trasera Cuádruple de 108 MP f/1.8 con PDAF + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4 Triple de 48 MP f/1.8 con PDAF + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 Triple de 48 MP f/1.8 con PDAF + 8 MP f/2.2 + 2 MP f/2.4 Cámara Frontal 16 MP. 13 MP f/2.3. 8 MP f/2.0 Conectividad WiFi 5, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, GPS + GLONNASS, USB-C, conector de infrarrojos, NFC, radio FM, jack para auriculares, altavoces estéreo Hi-Res y protección IP53. WiFi 5, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, GPS + GLONNASS, USB-C, conector de infrarrojos, jack para auriculares y altavoces estéreo Hi-Res.

WiFi 5, Dual SIM 5G, Bluetooth 5, GPS + GLONNASS, USB-C, conector de infrarrojos, jack para auriculares y altavoces estéreo Hi-Res. Batería 4820 mAh con carga rápida de 33W. 5000 mAh con carga rápida de 18W. 6000 mAh con carga rápida de 18W y carga inversa de 2,5W. Sistema Operativo Android 10 bajo MIUI 12. Android 10 bajo MIUI 12. Android 10 bajo MIUI 12.

Un diseño inspirado en el Mi 10T Lite 5G y que será la norma de Xiaomi en los próximos meses

Aunque los modelos 5G merecen un análisis individual, su diseño es suficientemente parecido como para hablar de ambos. Estos móviles claramente utilizan las bases de diseño del Mi 10T Lite 5G, que pulió el primitivo diseño del Poco X3 NFC.

Su módulo de cámaras tiene forma circular y se ubica justo en la mitad de la trasera, logrando una sensación de simetría excelente. En ninguno de estos casos Xiaomi apuesta por un diseño agresivo, sino por la sutileza que siempre ha acompañado a esta serie.

Sus traseras están fabricadas en plástico con colores planos (Redmi Note 9 5G), y en cristal con colores degradados (Note 9 Pro 5G). El sensor de huellas se muda a un lateral. Mientras, las cámaras frontales se ubican en una perforación de pantalla, a la izquierda en el modelo estándar y centrada en el modelo pro. El Redmi Note 9 Pro 5G tiene certificación IP53.

Respecto al Redmi Note 9 4G, sí hay un diseño más atrevido. Su módulo de cámaras se ubica del lado izquierdo. Los sensores están ordenados verticalmente, pero el módulo es más ancho, y es del mismo color que la trasera. Está fabricado en plástico y tiene grabado el nombre de la marca en grande.

El Redmi Note 9 Pro 5G lleva las cámaras de 108 MP a las masas junto a una pantalla alucinante

Aunque la gran baza de los Redmi Note 9 con 5G es su conectividad, lo cierto es que en el modelo Pro esto se ve opacado por otras características. Por una parte, este móvil cuenta con una pantalla Full HD+ de 120 Hz con HDR10, exactamente la misma que en el Mi 10T Lite 5G. Jugar con este panel será una verdadera delicia.

Por otro lado, el modelo Pro cuenta con cuádruple cámara trasera, liderada nada menos que por un sensor de 108 MP con f/1.8 y PDAF. Hasta ahora, lo más abajo que había llegado un sensor así había sido la gama media-alta con el Mi Note 10 de 2019.

¿El resto de las cámaras? Son más sencillas: un ultra gran angular de 8 MP con visión de 118º, un sensor macro de 2 MP y otro de profundidad también de 2 MP. La cámara frontal es de 16 MP, nada mal, pero tampoco destacable.

El redmi note 9 Pro 5G es un Mi 10T lite 5G con esteroides

Moviéndonos a lo interno, el Redmi Note 9 Pro 5G llega con un Snapdragon 750G con gráfica Adreno 619 y hasta 8 GB de RAM. Recordarás que este es el mismo chip del Mi 10T Lite 5G, y su rendimiento en AnTuTu ronda los 330.000 puntos. Como su nombre indica, es compatible con 5G.

Respecto al almacenamiento interno, el Note 9 Pro 5G llega en versiones de 128 y 256 GB UFS 2.2, ampliables mediante microSDXC. Una batería de 4820 mAh y carga rápida de 33W completan el conjunto.

Redmi Note 9 5G, una pequeña bestia y la forma más económica de acceder al 5G

Si el modelo Pro se enfoca en ofrecer unas características alucinantes, el Redmi Note 9 5G apunta a los que quieren un móvil 5G económico. Sí, tiene excelentes especificaciones y su rendimiento es casi el mismo, pero globalmente es más sencillo.

Por ejemplo, el Redmi Note 9 5G tiene una pantalla de 6,53” con resolución Full HD+, pero de 60 Hz y sin HDR. Sus cámaras traseras son solo tres, aunque su sensor principal de 48 MP seguramente hará un trabajo impecable. Repiten el ultra gran angular de 8 MP y el sensor macro de 2 MP. La cámara para selfis baja a 13 MP, un sacrificio menor.

Como ya adelantamos, el Redmi Note 9 5G no tiene nada que envidiarle a su hermano mayor en potencia. La RAM llega en versiones de 6 u 8 GB LPDRR4X, y el almacenamiento es de 128 o 256 GB UFS 2.2 (ampliable), lo mismo que en el modelo pro.

Sin embargo, el procesador sí cambia, ya que el Note 9 5G equipa un MediaTek Dimensity 800U que es solo ventajas. ¿Por qué lo decimos? Porque permite reducir el precio, mantener el 5G y tiene una potencia casi idéntica al SD750G.

Sobre la batería, el Redmi Note 9 5G incluye una batería de 5000 mAh con la que olvidarás lo que es un enchufe. Mientras, la carga rápida es de solo 18W, pero no esperábamos mucho más al respecto. Este móvil competirá de lleno contra el Realme 7 5G.

Redmi Note 9 4G, yo a ti te conozco, pero creo que mejoraste

Aquí no nos detendremos demasiado, pero lo diremos claro: el Redmi Note 9 4G es prácticamente el mismo POCO M3, solo que con un par de cambios. Sí, POCO ya es una marca independiente y no una submarca de Xiaomi, pero algunas cosas las comparten.

¿Cuáles son estas diferencias? La sustitución de la cámara macro de 2 MP por un sensor ultra gran angular de 8 MP con visión de 120º. Una RAM que ya no es de 4 GB solamente, sino que además hay versiones con 6 u 8 GB de RAM. Hasta 256 GB de almacenamiento interno (ampliable) y una trasera con un diseño diferente.

De resto las especificaciones se mantienen, y es un móvil con un procesador que navega peligrosamente cerca de la gama baja, pero que se salva de ella gracias a todo lo demás. Será un rival duro en el mercado de menos de 150€.

Precio y disponibilidad de los nuevos Redmi Note 9 5G, Note 9 Pro 5G y Note 9 4G

Por desgracia debemos decir que los nuevos Redmi Note 9 fueron presentados únicamente para China. Sin embargo, apostaríamos que llegarán al mercado global el próximo año renombrados como Redmi Note 10. Esto daría unos meses de gracia al Mi 10T Lite 5G antes de que el Redmi Note 9 Pro 5G lo canibalice, así que sería lógico. ¿Cuánto cuestan?

Xiaomi Redmi Note 9 4G de 4 GB + 128 GB : 999 yuanes, unos 127€.

: 999 yuanes, unos 127€. Xiaomi Redmi Note 9 5G de 6 GB + 128 GB : 1299 yuanes, unos 166€.

: 1299 yuanes, unos 166€. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G de 6 GB + 128 GB: 1599 yuanes, unos 204€.

¿Qué te han parecido? A nosotros nos sorprendió el Redmi Note 9 Pro 5G y esperamos poder tenerlo pronto en España.