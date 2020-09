Xiaomi sabe que no todo el mundo busca lo mismo y en la presentación de hoy han dejado claro que quieren móviles para todos los gustos y personas. Tanto es así, que después de presentar los Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro, la firma lanzó un tercer miembro de la familia que es el Xiaomi Mi 10T Lite, con 5G.

Este último gama media de Xiaomi, llega para ofrecer al mercado un relevo con 5G, junto a sus hermanos mayores, a un precio justo pero sin sacrificar demasiadas características. De hecho, este Xiaomi Mi 10T Lite es un teléfono muy potente que estrena uno de los últimos procesadores de Qualcomm, el Snapdragon 750G.

Este dispositivo ofrece algo similar a sus hermanos mayores e incluso mejora en algunos aspectos, como es su cuádruple cámara trasera, aunque creemos que la de sus hermanos siendo triple quizás muestre una calidad mayor.

En cuanto a diseño es un móvil bastante tradicional que opta por una pantalla plana, un agujero para la cámara selfie en el borde superior central y un cuerpo que nos recuerda mucho a los últimos lanzamientos gama media de Xiaomi; un diseño que combina cristal y metal en unos bordes redondeados con un aspecto premium y bastante sobrio, perfecto para cualquiera que quiera un móvil y sin ser demasiado extravagante. El lector de huellas lo encontrarás en el lateral.

Mira su ficha técnica para que sepas qué hay en su interior.

Características Xiaomi Mi 10T Lite Dimensiones y peso 165,38 x 76,8 x 9 mm. 214,5 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ DotDisplay (2400 x 1080) con relación de aspecto 20:9, panel LCD IPS a 120 Hz y Gorilla Glass 5. Certificación TÜV Rheinland, HDR10 y brillo de 450 nits. Procesador Qualcomm Snapdragon 750G con gráfica Adreno 619. RAM 6 GB Almacenamiento 64 o 128 GB Cámara trasera Cuádruple de 64 MP con f/1.89 y visión de 79,8º+ 8 MP (ultra gran angular) con f/2.2 y visión de 120º + 2 MP para el macro a 4 cm + 2 MP para el sensor de profundidad. Cámara frontal 16 MP con f/2.45. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Dual SIM 5G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS + GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth, NFC y sensor de infrarrojos. Altavoz estéreo Hi-Res. Batería 4820 mAh con carga rápida de 33W. Sistema operativo MIUI 12 con Android 10.

Como puedes ver en la tabla, Xiaomi ha equilibrado bastante bien el terminal y de hecho no vemos ningún tipo de carencia en el mismo. Lo que sí lo vemos es algo pesado, pero nada preocupante si lo comparamos con las alternativas de la competencia.

Lo más relevante de este dispositivo quizás sea su pantalla de 120 HZ que, si bien no es OLED, te permitirá disfrutar de una calidad muy buena, con baja luz azul y unos parámetros muy correctos para que tengas una buena reproducción de colores. Es una pantalla perfecta tanto si te gusta ver vídeos como jugar a juegos.

Además, si das el salto a su batería sus 4820 mAh serán más que suficientes para una gran duración, con un par de jornadas de uso a un rendimiento muy bueno.

Y si te vas a la cámara te encontrarás con una cuádruple cámara trasera en la que destaca su sensor principal de 64 MP que te ofrecerá un buen resultado en fotos, junto a un ultra gran angular de 8 MP que baja un poco el tamaño de lo visto en sus hermanos mayores. Sin duda, un dispositivo que recuerda mucho al POCO X3 pero que sube un poco de precio en comparación con este.

¿Qué precio tiene el Xiaomi Mi 10T Lite? ¿Vale la pena?

Este Xiaomi Mi 10T Lite llegará al mercado global a un precio muy interesante, y disponible en dos versiones:

Xiaomi Mi 10T Lite con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento: 249€ (en venta flash) o 279€ .

. Xiaomi Mi 10T Lite con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 329€.

¿Vale la pena? Pues depende. Si ya tienes un móvil con 5G es posible que no vayas a cambiar pero si quieres la última conexión, a un precio no superior a los 300€ sí puede ser una buena elección. Es un móvil potente, suficiente para cualquier tipo de usuario y que no tiene mayores problemas en ninguno de sus aspectos.