Después de presentar un Poco X2 que no llegó a España, Xiaomi ha jugado su nueva carta al Poco X3. La firma china ha presentado un producto brutal, perfecto para romper la gama media y poner a los demás fabricantes contra las cuerdas. Una vez que veas las características y el precio de este Poco X3, rápido entenderás que estamos ante un móvil impresionante.

El nuevo Poco X3 no solo destaca por ofrecer potencia, buena cámara y mucha batería, sino por integrar algunas novedades interesantes en su interior que le permitirán obtener una fuerte ventaja contra la mayoría de sus rivales. ¿Preparado?

Todas las características del Poco X3

El nuevo Poco X3 da el salto a una pantalla de 6,67 pulgadas Full HD+ con un panel LCD en la que no destaca demasiado ni su tecnología ni su resolución, pero sí sus capacidades gamer. Este nuevo móvil monta una pantalla con refresco de 120 Hz, perfecta para jugar a todos estos juegos, y una respuesta táctil de 240 Hz para que no se te escape ningún malo en los títulos más exigentes. La pantalla no integra el lector de huellas, va en el lateral.

Además de todo esto, la firma ha montado un panel con mucho brillo y lo ha protegido con Corning Gorilla Glass 5 para evitar problemas. En cuanto a su diseño hay pocas novedades. El panel tiene un pequeño agujero para la cámara selfie y el teléfono se embute en un diseño robusto con un tacto muy bueno a la mano que usa marcos metálicos y un acabado parecido al cristal (aunque en realidad es plástico pulido). Es un móvil bonito y elegante, que tampoco se caracteriza por pesar demasiado pese a su gran pantalla. Cuenta con protección IP53 para salpicaduras, pero nada de sumergirlo.

Potencia y buena cámara, las cartas del Poco X3

Si te fijas en su interior, encontrarás el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 732G que ofrece potencia de sobra para juegos y que se queda sin 5G, para nosotros una buena idea. El 5G todavía no está instalado en la mayoría de países y la conexión 4G es más que suficiente para prácticamente todo lo que puedes hacer con el móvil. En su interior también hay refrigeración líquida y un altavoz estéreo para una experiencia multimedia muy buena.

A este buen procesador y su memoria RAM de 6 GB, hay que sumar un espacio que parte de los 64 a los 128 GB y una gran batería que le permitirá disfrutar de una autonomía que rondará los 2 días de duración.

En cuanto a la cámara, el móvil monta el conocido sensor Sony IMX682 de 64 MP con f/1.89 que logra fotos muy buenas y un gran angular de 13 MP que esperamos que de muy buen resultado. Las otras dos cámaras de 2 MP son para fotos macro y el efecto bokeh pero no tienen demasiada utilidad real. Otro de los aciertos que vemos en este móvil es su cámara de 20 MP para selfies, con calidad suficiente para la mayoría de situaciones.

Todas las especificaciones del Poco X3

Aquí te dejamos la tabla de especificaciones completa para que puedas ver todos los detalles del teléfono.

Características Poco X3 Dimensiones y peso 165.3 x 76.8 x 9.4mm. 215 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400x1080p), 120 Hz de refresco, HDR10 y 450 nits de brillo. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G. Gráfica Adreno 618. RAM 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB o 64 GB en formato UFS 2.1 (ampliable con microSD hasta 256 GB). Cámara trasera Cuádruple: 64 MP con f/1.89 con sensor Sony IMX685 y PDAF + 13 MP con f/2.2 para el ultra gran angular con 119º de visión + 2 MP para el sensor macro + 2 MP para el sensor de profundidad. Graba 4K a 30 fps. Cámara frontal 20 MP con f/2.2. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G (con bandeja para SIM híbrida), GPS, Bluetooth 5.1, sensor de infrarrojos, NFC y jack de audio de 3,5 mm. Batería 5160 mAh con carga rápida de 33W (cargador incluido en la caja). Sistema operativo MIUI 12 para POCO basado en Android 10.

Precio y lanzamiento del Poco X3

Este nuevo móvil de Poco, sí llegará a España y lo hará solo en dos variantes. Lo podrás conseguir tanto en color gris como en azul, tú eliges el que más te guste.

6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, por 229€ .

de almacenamiento, . 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento, por 269€.

Ya lo tienes en AliExpress de oferta. Con un brutal descuento de 17€ si eres de los 1000 primeros, usando el cupón POCOX3DDM5 o POCOX317. Te puede llegar a salir por solo 168€ si te lo compras en la oferta flash con el descuento (para esto, añádelo a la cesta y cómpratelo mañana, día 8 de septiembre, a las 9.00 de la mañana).

Como puedes ver, es un precio muy interesante para un móvil que lo tiene prácticamente todo. Es raro que la mayoría de personas puedan buscar un móvil que sea tan equilibrado y tan competente en características. Sin duda, el Poco X3 pone contra las cuerdas al OnePlus Nord. También lo podrás conseguir en Amazon, pero de momento no está disponible.