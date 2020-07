El OnePlus Nord, después de mucho tiempo esperando, por fin es oficial. Ya es oficial el smartphone “barato” de OnePlus y, pese a que no va a costar tanto como esperábamos, 400€ nos sigue pareciendo un precio elevado para un móvil de una marca que se considera “justa” con los usuarios.

Sin embargo, el precio no es lo que limita a este móvil, descúbrelo a fondo para que sepas si realmente, esos 399€ que cuesta la variante más barata, valen realmente la pena. El móvil se estrena con un potente Snapdragon 765G (perfecto para gamers), 4 cámaras en la parte trasera y una pantalla de 90 Hz AMOLED. El problema que te encontrarás en este momento es que ya es posible encontrar el OnePlus 8 por 510€ y es un móvil mejor, sin duda alguna.

Todas las características del OnePlus Nord

OnePlus sabe lo que hace, y en un intento por abaratar sus terminales, ha lanzado un nuevo modelo que sigue la estela de su primer fracaso en este sector, el OnePlus X (lanzado en octubre de 2015). A diferencia de aquel entonces, en este momento la gama media sí puede ofrecer suficiente potencia para cualquier usuario. Eso hará que, si juegan bien sus cartas, el OnePlus Nord pueda vender muchas unidades.

A continuación te mostramos la ficha técnica completa del OnePlus Nord.

Características OnePlus Nord Dimensiones y peso 158.3 x 73.8 x 8.2 mm. 184 gramos. Pantalla 6,44″ Full HD+ con relación de aspecto 20:9, resolución 1080 x 2400 píxeles, panel Fluid AMOLED, protección Gorilla Glass 5, doble agujero para la cámara selfie y 90 Hz de refresco. El sensor de huellas va integrado en la pantalla. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G con gráfica Adreno 620. 8 núcleos con una frecuencia máxima de 2,4 GHz. RAM 6, 8 o 12 GB de LPDDR4X. Almacenamiento 64, 128 o 256 GB en formato UFS 2.1. Cámara trasera Cuádruple: sensor primario Sony IMX586 de 48 MP con f/1.75, OIS y EIS + gran angular de 8 MP con f/2.25 y ángulo de visión de 119º + sensor de profundidad de 5 MP con f/2.4 + sensor macro con f/2.4 de 2 MP. Graba 4K a 30 fps y 1080P a 240 fps. Cámara frontal Dual con sensor Sony IMX616 de 32 MP, f/2.45, EIS y sin autoenfoque + 8 MP de gran angular con f/2.45 y ángulo de visión de 105º. Conectividad y extras Alert Slider, WiFi AC de doble banda, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS, A-GPS, NavIC, NFC para pagos móviles y todas las bandas de 4G y 5G soportadas en Europa. Batería 4115 mAh con carga rápida Warp Charge 30T (5V/6A). Sistema operativo Oxygen OS 10.5 con Android 10.

Como puedes ver, estás ante unas especificaciones muy potentes en las que hay pocas lagunas. Sí que es cierto que notarás algunas ausencias que también están en la gama alta como la falta del jack de auriculares pero más allá de eso no hay problemas para que este teléfono sea muy solvente en el día a día.

El OnePlus Nord finalmente optó por un diseño frontal en el que se impone el notch doble (el cual marcó tendencia en el Galaxy S10 Plus), un notch que a muchos en particular no les termina de gustar por lo mucho que molesta y ocupa en la pantalla. Es cierto que este tipo de notch no limita el uso del smartphone pero sí que hace que muchas aplicaciones desaprovechen un poco la parte superior de la pantalla.

OnePlus cambió el diseño del Nord en el último momento

Hace tiempo el teléfono se filtró con un diseño diferente, el cual OnePlus decidió cambiar poco antes de meter el teléfono a producción. Fue entonces cuando optaron por un panel Fluid AMOLED de 6,44 pulgadas con resolución Full HD+ y 90 Hz de refresco.

Los 90 Hz son una buena noticia para los gamers y te gustarán si sueles jugar con tu móvil. Por otra parte, encontrarás en este teléfono un diseño cercano a la gama alta de 2019 en la que predomina el cristal, colores vivos con degradados suaves y una isleta trasera vertical para la cámara. De hecho, recuerda mucho al diseño trasero del Huawei P30 Pro y al frontal del Galaxy S10 Plus, aunque este no tiene una pantalla curvada.

Mucha potencia, y una cámara que destacará en la gama media

En el interior te tendrás que conformar con un Snapdragon 765G que le permite tener 5G y un poco de potencia extra para juegos. Además, este está acompañado de almacenamiento en formato UFS 2.1 (rápido pero no el mejor) y memoria RAM LPDDR4X de 8 o 12 GB para Europa. Destaca mucho esta última versión mirando de tú a tú a la gama alta. Y no olvidemos que llega con 5G.

Toda esta fiesta es alimentada por una batería de 4115 mAh que se antoja suficiente gracias a su carga rápida de 30W que cargará el teléfono en muy poco tiempo (no hay carga inalámbrica). Será más que suficiente para que hagas fotos como un profesional con su cámara de 48 MP, una buena cámara para selfies y un gran angular de 8 MP. Su cámara trasera es muy parecida a la del OnePlus 8.

Tampoco vamos a dejar fuera la gran labor de OnePlus en cuanto a software. Vendrá con Oxygen OS 10.5 basado en Android 10 (no olvides que se parece mucho a la capa de los Google Pixel) y la empresa promete 2 años de actualizaciones de software y 3 años de parches de seguridad.

En líneas generales tiene un buen hardware, buena cámara, buen diseño y todo muy correcto, pero lo cierto es que no destacada en nada ni trae nada nuevo. Eso sí, su unboxing ha sido genial, el primero en realidad aumentada en streaming. Esa es la razón por la que creemos que sí va a crear una revolución en la gama media, pero no sabemos si realmente ganará la batalla a otros pesos pesados.

Precio y disponibilidad del OnePlus Nord en España

Este teléfono estará disponible a partir del 4 de agosto en algunas regiones, entre las que está España. Saldrá a la venta en dos colores: azul y negro. Su precio, aunque es menor de lo esperado, nos sigue pareciendo algo caro cuando hay rivales en el mercado que ofrecen prácticamente lo mismo por algo menos.

8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento – 399€ . Eso sí, si aprovechas el botón que te ponemos abajo podrás comprarlo en Amazon España por solo 369€ y eso cambia mucho las cosas.

. Eso sí, si aprovechas el botón que te ponemos abajo podrás comprarlo en Amazon España por solo 369€ y eso cambia mucho las cosas. 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento – 499€.

Nos quedamos sin versión de 6 GB de RAM y 64 GB en Europa, al menos de momento, la cual llegará a India por unos 295€ al cambio en septiembre. Es importante que te hagas con la versión de 128 GB, pues no admite microSD y sabemos lo mucho que la aman los que quieren un gama media. ¿Qué te parece este móvil? ¿Te lo comprarás o prefieres irte a por otro dispositivo?

A nosotros nos parece un gran móvil, no hay duda alguna de eso, pero sí que es cierto que lo tiene difícil con las alternativas que ya ofrecen marcas como Xiaomi o Realme con un hardware similar, aunque OnePlus tiene mucho prestigio.