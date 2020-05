Una de las mayores críticas de los teléfonos Android de marcas más económicas es que han subido bastante de precio. Tanto es así, que comprarse un Xiaomi o un OnePlus ya no es tanta ganga como antes. Bueno, eso si no lo pillas de oferta porque se han visto ofertones de los últimos flagships chinos a precios de risa.

De hecho, este es uno de esos chollos donde solo los más rápidos podrán aprovechar este ofertón. ¡Sí, un OnePlus 8 5G con ROM Global por solo 529€ desde España! Estamos hablando de un ahorro brutal, 180€ menos de su precio de salida al mercado hace unos días.

¿Cómo es el OnePlus 8? ¿Vale la pena?

Es posible que para muchos no necesite presentación este móvil pero te vamos a recordar de que se trata de un gama alta en toda regla, un teléfono impresionante que destaca por su potente procesador (Snapdragon 865), buen diseño y calidad de sus cámaras.

Aquí abajo tienes sus características para que puedas echar un vistazo, y no te olvides de que este ya viene con 5G, por lo que más adelante no tendrás que gastarte un dineral en actualizarte. Eso sí, te recomendamos desactivar el 5G para ahorrar batería si en tu zona no hay cobertura.

Características OnePlus 8 Dimensiones y peso 160,2 x 72,9 x 8 mm. 180 gramos. Pantalla 6,55″ Full HD+ (2400 x 1080) con relación de aspecto 20:9, panel Fluid AMOLED y Gorilla Glass. Tasa de refresco de 90 Hz y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 865 con gráfica Adreno 650. RAM 8 o 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.0. Cámara trasera Triple: 48 MP Sony IMX586 con f/1,75 + lente gran angular de

16 MP con f/2,2 + lente para macros de

2 MP con f/2,4.Tiene PDAF y Flash Dual LED. Cámara frontal 16 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB tipo-C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC y GPS. Batería 4300 mAh con carga rápida Dash Charge (30W). Sistema operativo Oxygen OS con Android 10.

Como puedes ver, a este móvil no le falta de nada, ya que integra el mejor hardware y un diseño estupendo. De hecho, su pantalla de 90 Hz se ve espectacularmente bien y el software que usa tiene fama de ser uno de los más rápidos y cuidados en Android.

A este precio es mejor que un Xiaomi Mi 10 y la experiencia de OnePlus nos hace pensar en que funcionará realmente bien por mucho tiempo.

¿Cómo conseguir esta oferta del OnePlus 8?

Ya te avanzamos que las ofertas de este tipo no suelen durar mucho. Pero, si quieres conseguirlo, solo necesitas entrar a través del siguiente botón y usar el cupón ONEPLUS818 para que se quede en solo 529€.

Está disponible en dos colores y también con 256 GB, donde el precio se va a los 602€ (200 euros menos del precio oficial). Enviado desde España y con ROM global por lo que no tendrás ningún problema. Y con su garantía, gracias a AliExpress Plaza.

¡Menudo chollo! Si no llegas a tiempo, ya que solo será los días 6 y 7 de mayo, luego no digas que no te hemos avisado…