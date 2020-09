¿Dudabas de que el 2020 sería el año del 5G? Mientras que en 2019 se mantuvo como algo exclusivo de la gama alta, el 5G en la gama media ya es una realidad y cada día se muestra en precios más bajos. El primer paso lo dio Qualcomm con el Snapdragon 765G, pero poco a poco se han sumado otros modelos y hasta fabricantes.

El 5G en la gama media ya es la regla y no la excepción, y cada día veremos más móviles con esta tecnología, como el OnePlus Nord. ¿Lo último? El nuevo Qualcomm Snapdragon 750G, un SoC de gama media con 5G que viene a cubrir el hueco entre el SD732G y el SD765G.

Todas las especificaciones del Snapdragon 750G con 5G

Siendo un chip de gama media que nace para cubrir una brecha, el nuevo Snapdragon 750G es una puesta a punto de otros modelos. Sin embargo, eso no significa que no ofrezca nada interesante o nuevo, algo que podrás notar en su ficha técnica:

Características Qualcomm Snapdragon 750G CPU Ocho núcleos Kryo 570 divididos en:

2 x Kryo 570 Gold @ 2.2GHz (Cortex-A77)

6 x Kryo 570 Silver @ 1.8GHz (Cortex-A55) GPU Adreno 619 con Snapdragon Elite Gaming, soporte para juegos con HDR10, Game Color Plus, y drivers Adreno actualizables.

DSP Hexagon 694 with Tensor Accelerator. Pantallas Full HD+ hasta 120 Hz y Quad HD+ hasta 60 Hz.

RAM Hasta 12 GB LPDDR4X. Cámara Instantáneas de hasta 192MP, Zero Shutter Lag para cámaras de hasta 36 MP o dobles de 16 MP y grabación de vídeos en 4K con HDR. Modem Snapdragon X52 5G/LTE con velocidades de:

5G – 3700Mbps de bajada y 1600Mbps de subida.

4G – 1200Mbps de bajada y 210Mbps de subida. Conectividad y extras

Bluetooth 5.1, WiFi 6 de doble banda, multi-SIM 5G, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, SBAS, NFC, Qualcomm TrueWireless y aptX Adaptive audio. Carga rápida

Quick Charge 4+.

El Snapdragon 750G ofrece hasta 20% más de rendimiento respecto al 730G, y tiene módem 5G

El Snapdragon 750G llega con una configuración de 2 + 6 núcleos, pero sus especificaciones son cuanto menos curiosas. Por una parte, aunque lleva los nuevos núcleos Kryo 570 de Qualcomm, no supera en rendimiento a los Kryo 475 del Snapdragon 765G.

Esto quizás se deba a que los 2 núcleos de alto rendimiento del 750G funcionan a 2,2 Ghz, un poco más lentos que el Kryo 475 Prime del SD765G. ¿En qué son similares? En los núcleos de alta eficiencia, pues el 750G ofrece 6 núcleos Cortex-A55 a una frecuencia de 1,8 GHz como su hermano.

Aun así, si tomamos en cuenta la nomenclatura de Qualcomm esto no estaría mal, porque un 75X no debería superar a un 76X. No obstante, la cosa sí que cambia en comparación con el Snapdragon 730G. El Snapdragon 750G le saca un 20% de rendimiento al 730G en CPU, y hasta 10% en GPU gracias a la nueva Adreno 619. No sabemos las cifras en comparación con el 732G del Poco X3, pero no deben alejarse de estas.

Ya en el tema de la conectividad, el Snapdagon 750G adopta el módem X52 5G del Snapdragon 765G. ¿Qué significa esto? Que puede alcanzar velocidades de bajada de hasta 3700 Mbps y 1600 Mbps de subida en 5G. Esto es una mejora muy importante respecto al módem X15 LTE del 730G, que solo alcanza 800 Mbps de bajada y 150 Mbps de subida. Aparte, la conexión 4G LTE del X52 también es más veloz.

Fotos de hasta 192 MP, mejores pantallas y un motor de IA de quinta generación

Entre las características adicionales del Snapdragon 750G destaca su nuevo motor de IA capaz de alcanzar 4.0 TOPS de rendimiento. Esto es un 20% más de potencia que el 730G, pero menos de los 5.5 TOPS del 765G.

Aun así sigue siendo un móvil muy capaz, puesto que puede manejar grabación de vídeos en 4K con HDR, pantallas Full HD+ de hasta 120 Hz y Quad HD+ de 60 Hz. En lo referente a la fotografía, el Snapdragon 750G puede capturar fotos instantáneas de hasta 192 MP.

Hasta ahí nada impresionante porque los 730G y 732G también pueden hacerlo. Sin embargo, el 750G ofrece disparo rápido sin retraso para una cámara de hasta 32 MP o dos sensores de 16 MP, tal como el 765G.

Por supuesto, al ser un Snapdragon modelo “G”, el nuevo 750G llega con todas las mejoras para gamers que eso significa. La GPU llega con Snapdragon Elite Gaming, soporte para juegos con HDR10, Game Color Plus, y drivers Adreno actualizables.

¿Tiene sentido el Snapdragon 750G dentro de la gama de Qualcomm?

Tomando en cuenta que la popularización del 5G ya es una realidad, el Snapdragon 750G tiene todo el sentido del mundo. Por una parte, viene a cubrir ese hueco tan grande que existe entre los 730G/732G y los 765G/768G.

Por otra, es necesario recordar que el 765G ya va casi para un año de haber sido lanzado, así que ya es momento de preparar una nueva hornada. De hecho, los núcleos Kryo 500 dejan ver esa intención claramente, porque ya es una nueva generación que deja atrás los Kryo 400.

Aparte, la llegada del Snapdragon 690 como el SoC con 5G más económico de Qualcomm también apunta a esa dirección. Estamos ante el nacimiento de una nueva generación de procesadores con 5G para móviles, y no nos sorprendería ver un Snapdragon de gama baja con 5G pronto.