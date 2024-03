Como tiende a ser costumbre para la marca en lo que respecta a la gama baja, Samsung presentó el nuevo Galaxy M15 5G sin hacer demasiado ruido. Como otros Galaxy M, estará disponible en mercados específicos y es una variante del Galaxy A15 5G. Te contamos a continuación todas las características del Samsung Galaxy M15 5G, un móvil que en realidad ya conocimos bajo otro nombre.

Todas las especificaciones del Samsung Galaxy M15 5G

Características Samsung Galaxy M15 5G

Dimensiones y peso 160,1 x 76,8 x 9,3 mm. 207 gramos. Pantalla Super AMOLED de 6,5″ con resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles), tasa de refresco de 90 Hz, 396 ppi y brillo de 800 nits.

Procesador MediaTek Dimensity 6100+ con gráfica Mali-G57 MC2. RAM 4 / 6 GB. Almacenamiento 128 GB. Ampliable hasta 1 TB con microSD. Cámara trasera Principal de 50 MP con f/1.8 y AF.

Gran angular de 5 MP con f/2.2.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Cámara frontal 13 MP con f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi 5, Bluetooth 5.1, Dual SIM 5G, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, lector de huellas lateral y jack de audio de 3,5 mm. Batería 6000 mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo Android 14 bajo One UI 6.

El Galaxy M15 5G es el mismo Galaxy F15 5G, que al mismo tiempo se inspira en el Galaxy A15 5G

Cuando decimos que ya conocimos al M15 5G bajo otro nombre, lo hacemos porque es básicamente el mismo Galaxy F15 5G que presentaron hace poco para India. La única diferencia entre estos dos dispositivos está en los colores disponibles y el diseño de su trasera. En el Galaxy M15 5G encontrarás una trasera texturizada y se vende en azul oscuro, azul claro y gris. Mientras, el Galaxy F15 5G se vende en azul claro, lila y negro con traseras lisas. Más allá de eso, es básicamente el mismo terminal.

Su pantalla de 6,5” es AMOLED con resolución Full HD+, tasa de refresco de 90 Hz y un brillo de 800 nits en modo HBM. Su procesador no fue revelado por Samsung, pero sus especificaciones encajan a la perfección con el Dimensity 6100+ de MediaTek (ocho núcleos, con dos de ellos a 2,2 GHz).

La RAM es de 4 GB y el almacenamiento de 128 GB, ampliable con microSD hasta 1 TB adicional. Como no, el sistema operativo es Android 14 bajo One UI 6, aunque Samsung no explicó si el M15 5G tendrá cuatro años de actualizaciones de Android como el F15 5G.

Las cámaras son de 50 MP + 5 MP + 2 MP en la trasera, así como 13 MP en el frontal. Son las mismas del Galaxy F15 5G, pero también del Galaxy A15 5G (de quienes se inspiran los Galaxy M y F). Ahora bien, El Galaxy M15 5G tiene una batería de 6000 mAh, que son 1000 mAh que el Galaxy A del que parte. La potencia de carga sí se mantiene en 25 W. Por cierto, este terminal mantiene el jack de 3,5 mm para auriculares.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy M15 5G

Como adelantamos al inicio, el Galaxy M15 5G estará a la venta en regiones específicas, concretamente en Irán y varios países del Levante Mediterráneo (Turquía, Líbano, Siria, Jordania, Chipre y, quizás, Israel).

Todavía no sabemos cuándo saldrá a la venta y si llegará o no a España (otros Galaxy M lo han hecho). Lo mismo sucede con el precio, que es desconocido. Sin embargo, siendo el mismo Galaxy G15 5G, probablemente esté rondando los 150 euros al cambio.