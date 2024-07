Cómo evitar que el Internet sea lento usando VPN en Android

No es rara la situación en la que, al conectarte a una VPN desde el móvil, la velocidad de Internet no es la misma. Generalmente, disminuye, lo que es un molesto problema cuando quieres ver vídeos o jugar videojuegos tranquilamente, pero no es algo que no se pueda solucionar empleando ciertos trucos.

En este artículo nos dedicaremos a explicarte varias formas para evitar que el Internet sea lento usando VPN en Android. Algunas tienen que ver con la conexión y los ajustes de Internet que tienes en tu hogar, y otras con las configuraciones que realizas a tu VPN. Empecemos.

Cambia al servidor más cercano en tu VPN

El servidor al que estés conectado podría ser la causa. Mientras más lejos está de tu localización, se generará mayor latencia. Pasa algo similar cuando los servidores se encuentran saturados. Trata de cambiar a otro servidor que esté más cerca de tu región si es posible, y comprueba que la velocidad haya mejorado.

Conéctate a un protocolo diferente en tu VPN

Los protocolos en las VPN son recetas estandarizadas que determinan la forma en la que tu data es encriptada y transmitida. Sus maneras de funcionar pueden hacer que la velocidad de navegación sea más rápida o lenta que en otros protocolos. Por eso es importante ir probando cada protocolo disponible para ver cuál es mejor para ti.

El protocolo más empleado por las VPN es el OpenVPN, pero también existen otros más recientes. Sea como sea, puedes ir cambiando de protocolo para analizar el que mejor te convenga. Los pasos pueden variar un poco para acceder a este apartado dependiendo del servicio que tengas, pero por lo general consisten en dirigirte al menú de ajustes de tu VPN y luego a la sección referente a conexiones.

Utiliza la función de túnel dividido en tu VPN

La función de túnel dividido en las VPN que lo tienen, permite que puedas usar la conexión a un servidor de otra región para ciertas aplicaciones, dejando a las que indiques conectado a tu servicio por defecto. Es una gran forma de evitar la latencia que genera la VPN mientras está en marcha cuando estás usando aplicaciones que no la necesitan.

Tal como en el caso de los protocolos, el procedimiento para habilitar la función de túnel dividido puede variar según el servicio. Sin embargo, todos siguen un patrón similar. Tendrás que ir a la sección de configuración o ajustes, ir al apartado de conexión, y luego buscar la opción de túnel dividido. Al activarlo, te pedirán que elijas las apps que deseas excluir del servicio de la VPN.

Comprueba la velocidad de tu servicio de Internet

Si tu conexión sigue lenta después de probar con las opciones de la VPN, llega el momento de comprobar si el problema recae en tu servicio de Internet en casa. Primero, es importante verificar que su velocidad sea la adecuada al plan que tienes contratado.

Para ello, puedes visitar páginas como Speedtest desde cualquier dispositivo y ver los resultados de su análisis. Es normal que, usando una VPN, la velocidad disminuya un poco por debajo de lo usual, pero si el descenso es drástico, la navegación será muy lenta.

Asegúrate de que la conexión al WiFi en el móvil no tenga problemas

Existen diferentes factores que pueden alterar la calidad de la conexión del móvil al WiFi. Entre los más comunes están: la distancia del router, presencia de malwares, problemas con el antivirus, la saturación del servicio por muchos dispositivos conectados a la vez, problemas de configuración, etc. Ya hemos tocado este tema y el porqué el WiFi va lento solo en el móvil y cómo solucionarlo en el artículo que te proporcionamos.

Utiliza un DNS

Los DNS vienen muy bien para mejorar la conexión y la velocidad de Internet. Por norma general, el servicio no suele programar ningún DNS, y es algo que debes realizar por tu cuenta. La forma más fácil de hacerlo es:

Desliza hacia abajo para ver las opciones más usadas del móvil. Selecciona la conexión a WiFi.

Ve a Más ajustes .

. Mantén presionado el dedo sobre la red a la que estás conectado .

. Pulsa en Modificar .

. En Configuración de IP, cambia a Estático . Rellena los datos vacíos (Dirección IP, Acceso, DNS 1 y DNS 2), sin olvidar emplear alguna de las mejores DNS para navegar más rápido en Android.

. Rellena los datos vacíos (Dirección IP, Acceso, DNS 1 y DNS 2), sin olvidar emplear alguna de las mejores DNS para navegar más rápido en Android. Presiona Guardar.

Desactiva el antivirus

Otra posibilidad es que el antivirus que tengas en tu móvil esté interfiriendo con la actividad de la VPN. Puedes comprobarlo desactivándolo momentáneamente y luego volviendo a conectarte a la VPN para asegurarte de que la velocidad haya mejorado.

Actualiza tu móvil

Si tu móvil no está al día en cuanto a parches de seguridad y actualizaciones del sistema operativo en general, también cabe la posibilidad de que afecte el rendimiento de tu móvil en cuanto a velocidad de Internet. Asegúrate de que esté al día con todo. Es tan fácil como ir a Ajustes > Sistema > Actualización del sistema.

Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda para mejorar la velocidad de tu móvil mientras estás conectado a una VPN.