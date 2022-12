Si bien en el pasado te hemos traído listas con los mejores juegos de granja para Android, en esta ocasión nos gustaría hablar de aquellos juegos que tienen un enfoque mayor en las técnicas de cultivar, cuidar y diseñar jardines. Vamos, que hablaremos de los que para nosotros son los mejores juegos de jardinería para Android.

A continuación, encontrarás juegos de granjas y agricultura donde podrás sacar a flote tus dotes de jardinero. Nos hemos asegurado de que en cada uno de los juegos sea posible sembrar y cosechar sin muchas limitaciones para que puedas disfrutar de una experiencia de jardinería placentera sin tener que romperte la cabeza farmeando y planificando estrategias. Vamos allá…

Stardew Valley, la cúspide de los juegos de granja y jardinería

De este juego ya te hemos hablado antes en varias ocasiones. De hecho, hicimos una guía para ganar bastante dinero en tu primer año de Stardew Valley. ¿Por qué es tan popular? Pues porque sencillamente es el simulador de jardinería más completo que puedes jugar en tu móvil (o PC y consolas). Aparte, tiene un estilo artístico de tipo «pixel art» sumamente precioso y pulido en cada detalle que permite que tus jardines luzcan espectaculares.

Hay muchísimas cosas que puedes hacer en Stardew Valley, desde sembrar y cosechar hasta criar animales y tener relaciones amorosas, pero mejor dejamos que descubras todos sus secretos tú mismo. Es un juego de pago, pero vale la pena cada centavo que cuesta.

Jardín de la casa de Lulu, crea tu propio invernadero con ranas, flores y plantas raras

Este juego apuesta por un estilo artístico similar al de las historietas y una jugabilidad bastante diferente a la de los típicos juegos de granja. Está totalmente enfocado en la jardinería, ya que solo te permite cultivar diversos tipos de plantas y ver cómo crecen. Pero no te preocupes, ofrece muchas actividades para hacer: abrir tu propia floristería, hacer café y cuidar de simpáticas y divertidas ranas. Es sin dudas uno de los juegos más bonitos que hay para Android.

Viridi, cultiva tus especies favoritas en una maceta y mira cómo crecen

Viridi es básicamente un simulador de plantas suculentas, ya que te permite cultivar de forma realista este tipo de plantas en un entorno controlado. Si estás pensando en tener una suculenta en la vida real, este juego te permitirá practicar su cultivo de forma muy interesante. Lo mejor es que se puede jugar en formato vertical y ofrece muchos tipos de suculentas que puedes criar.

Farming Simulator 16, coge tu tractor y comienza tu carrera de agricultor

Farming Simulator es una de las sagas de videojuegos más queridas por los fanáticos de los juegos de granja. También podría gustar a los que prefieran la jardinería. Y es que te pone a los mandos de un tractor en un mundo abierto donde puedes crear y gestionar tu propia granja con diversos vehículos. La idea principal de este juego es producir alimentos como trigo, colza, maíz, remolacha y patatas para ganar dinero y hacer crecer tu industria agrícola.

Puedes jugar al Farming Simulator 16 totalmente gratis, pero si quieres la última versión (Farming Simulator 20) tendrás que pasar por caja. Así que prueba la versión gratis y luego decides si vale la pena.

Sunrise Village, ayuda a tu abuelo con su granja y explora nuevos ecosistemas

Sunrise Village es muy parecido a Stardew Valley, pero con gráficos 3D. No solo te permite crear tu propio jardín o granja, sino que además te invita a explorar diversos ecosistemas para encontrar nuevos recursos y especies. También puedes hablar con las personas que encuentres en el juego para progresar en la historia y recibir consejos de jardinería muy útiles para tu proyecto. Es gratis, así que no dudes en probarlo.

Toca Nature, toma el papel de «Dios» y crea tu propio bosque con ríos, montañas, árboles y más

En Toca Nature puedes ser literalmente Dios. Podrás crear un ecosistema completo con bosques, montañas, ríos y animales para dar forma a la naturaleza tal y como tu imaginación dicta. ¡Es llevar la jardinería a otro nivel! Tiene gráficos lowpoly que hace que se vea genial y cuenta con funciones geniales para ver y explorar tu creación en detalle, como una cámara cercana y un modo foto. ¡Muy recomendado!

Harvest Town, un juego de granja con historia, exploración y mecánicas RPG

Harvest Town antes de ser un juego de jardinería para Android, es un RPG. Tiene elementos de rol por todas partes para que crear tu propia granja o jardín sea un poco más desafiante e interesante. Tiene su propia historia en la que puedes progresar hablando con los habitantes del juego, lo cual te permitirá desbloquear nuevas plantas, animales y herramientas que te resultarán de gran utilidad en tu jardín.

Pikmin Bloom, un juego estilo Pokémon Go para plantar flores en la vida real y coleccionar Pikmin

¿Quieres una experiencia de jardinería totalmente diferente? Entonces probar Pikmin Bloom. Es un juego de realidad aumentada desarrollado por los mismos creadores de Pokémon GO, ¡y se nota! En el juego tendrás que usar la cámara de tu móvil para encontrar en el mundo real los pequeños Pikmim. Hay más de 150 que puedes coleccionar. Además, el título te permite plantar flores virtuales en el mundo real y ver las que otros jugadores como tú han plantado. De esa forma, podrás participar en jardines comunitarios.

Inner Garden, el mejor simulador de jardinería para crear jardines hermosos

En Inner Garden podrás dar vida a los huertos que tu mente imagina de forma fácil y relativamente rápida. No es un RPG como otros juegos que vimos en esta lista, por lo que no te limitará tanto desde el arranque. Es un simulador de jardinería que también te permite cultivar verduras, como maíz, patatas, tomates, remolacha, cebolla, col y lechuga, e incluso crear tu propio viñedo. También tiene mecánicas interesantes almacenar el agua de lluvia.

Asimismo, en Inner Garden es posible crear muchos jardines diferentes, como un clásico jardín de piedra de estilo japonés o un jardín lleno de muchas flores diferentes, pero lastimosamente tendrás que pagar para añadir más herramientas y plantas del juego para lograrlo.

The Farm: Sassy Princess, un cuento de granja sobre una princesita

Por último, tenemos a The Farm: Sassy Princess que no es el mejor ejemplo de juego de jardinería para Android, puesto que es un RPG con historia donde controlarás a una princesita con habilidades de sembrar, cultivar, cosechar y hasta pescar. Ofrece muchas misiones que puedes hacer interactuando con los habitantes del poblado, así como una gran variedad de actividades que puedes hacer a diario, entre las que se incluyen tareas de jardinería.

¡Eso fue todo! Coméntanos… ¿cuál de estos juegos de jardines jugarás en tu Android?