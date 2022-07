Stardew Valley, uno de los más famosos RPGs de vida en el campo que se ha ganado el corazón de millones de jugadores en todo el mundo, continúa creciendo y su fama se extiende cada vez más. Si estás planeando empezar una nueva aventura en este juego, presta atención primero a estos 7 consejos para ganar mucho dinero en tu primer año en Stardew Valley.

Actualmente, este título independiente creado por Eric Barone está disponible en PC, varias consolas, y por supuesto en dispositivos móviles con Android y con iOS. Los consejos que compartiremos aquí son fácilmente aplicables para cualquiera de estas versiones, sin embargo, lo explicaremos desde el punto de vista de los móviles.

Así que si aún no tienes Stardew Valley, ve a comprarlo o mejor aún consigue un Google Play Pass para disfrutar de este título y muchos más.

Aprovecha tus chirivías iniciales desde el primer día

Es importante aclarar que los pasos que tenemos para ti deben seguirse al pie de la letra, ya que el tiempo es un factor importante en este juego y lo menos que quieres es tener días improductivos. Por esta razón, te recomendamos que si es tu primera vez jugando, escojas un tipo de granja estándar, así podrás conocer mejor todos los aspectos del juego, y desde el primer día realices tu primer cultivo.

Al amanecer el día 1 de la primavera tendrás 500 monedas de oro o «gold» como se le llama en el juego y 15 chirivías que recibiste como regalo de bienvenida. No pierdas el tiempo, ve afuera, limpia un buen espacio con tus herramientas y ponte a plantar tus 15 semillas. Recuerda regarlas todos los días o si no, tus plantas no producirán nada.

Una vez hayas plantado tus 15 chirivías, el paso a seguir será ir a la tienda de Pierre y gastar tus 500 gold en semillas de patatas, es decir, tendrías unas 10 semillas de patatas, las cuales deberás plantar ese mismo día. Te recomendamos que siempre compres con Pierre, ya que en el supermercado todos los productos son más costosos.

Es hora de pasar a más patatas

En el sexto día, ya deberías haber cosechado tus primeros cultivos de chirivías y patatas y lo mejor que puedes hacer con ese dinero es reinvertirlo en más patatas. Te preguntarás… ¿por qué patatas? La respuesta es simple, estos tubérculos crecen rápido y te dan un buen margen de ganancia por un bajo precio, así que a sembrar patatas se ha dicho.

Una vez hayas invertido el dinero de tu cosecha en más semillas de patata, ve directo a tu granja, haz un buen espacio para sembrarlas y aún más importante, fabrica un espantapájaros. Los cuervos no son tus amigos en Stardew Valley, así que ahora que ya has hecho tu primer cultivo y te has ganado los planos para fabricar un espantapájaros, aprovéchalo y resguarda tu huerto de esos ladrones voladores.

Otra actividad muy lucrativa para tu tiempo libre durante el día es la recolección, ya que la primavera es una temporada muy buena para conseguir productos de calidad en todas partes. Los lugares que más recomendamos para eso son la granja de Marnie al sur de tu granja y la parada de autobús al este.

La feria del huevo es tu oportunidad de hacer negocios

Para el día 12 ya deberías estar recogiendo las patatas del segundo lote, así que ve con Pierre, véndelas, y esta vez guarda el dinero, créenos lo vas a necesitar. Llegado el día 13 de primavera podrás ser parte de uno de tus primeros eventos comunales en Pueblo Pelicano, el festival del huevo. Pero más allá de las festividades, lo que más te debe interesar de este día son las ventas especiales de Pierre.

Ve directo al pueblo a penas den las 9 de la mañana y usa todo tu dinero en semillas de fresa. Las fresas son, en definitiva, las mejores semillas que puedes conseguir durante la primavera, ya que dan frutos varias veces y el margen de ganancia es increíblemente alto, así que te aseguramos que quieres tener fresas en tu huerto.

Si plantas tus semillas de fresa antes del día 16 podrás cosecharlas al menos dos veces antes de que llegue el verano y obtener muchas ganancias de ellas. De nuevo, te recomendamos que aún no gastes tus ganancias, sabemos que parece que nunca podrás utilizar tu dinero pero ten algo de fe en nosotros, ¿ok?

Otra actividad divertida que puedes hacer antes de irte de la feria es participar en la búsqueda de huevos. Es una actividad muy divertida y si recolectas más de 9 huevos serás el ganador, por supuesto el premio es solo un sombrero de paja, pero… ¿qué clase de granjero serías si no tuvieras uno de estos?

Los arándanos son la sensación del verano

Llegamos a la mejor parte del año y la más sencilla, así es, el verano es el momento en el que empezaras a ver el verdadero fruto de tu esfuerzo, Lo primero que debes hacer será ir con nuestro buen amigo y comerciante favorito, Pierre, y comprar todo lo que tengas ahorrado en arándanos.

El siguiente paso está de más decirlo, ve a tu granja y alrededor de tu hermoso espantapájaros empieza a preparar la tierra y a plantar tus preciosos y valiosos arándanos. Estos toman un poco más de tiempo en estar listos para ser cosechados, pero al igual que las fresas, podrás obtener frutos de este cultivo más de una vez.

Si has hecho los pasos como te lo hemos mencionado hasta ahora, después de tu primera cosecha que sería en el día 13, deberías tener más de 20 mil gold en tu cuenta. Y por supuesto, para cuando termines de cosechar todas las veces que tu cultivo te dé arándanos, deberías tener el triple de esto.

Ahora, este dinero es tuyo, puedes hacer lo que quieras con él, haz tu casa más grande, compra un caballo, mejora tus herramientas, pero por el amor a todo lo que es bueno, no compres flores y asegúrate de apartar al menos 24 mil gold para la siembra de otoño.

Evita gastar dinero en flores

Si, ya sabemos que te dijimos que podías hacer lo que quieras con tu dinero y esta sección es más un consejo que un paso que debes seguir estrictamente. Las flores son bonitas, eso es cierto, pero en términos económicos, son la peor inversión que puedes hacer.

Ninguna flor tiene un buen margen de ganancia, si necesitas algún tipo de flor para el centro cívico o para regalarla a alguien, compra pocas semillas. El tener mucho dinero, no significa que deberías gastarlo en algo tan aburrido como flores, hay mejores gastos innecesarios que hacer en Pueblo Pelicano, pero de nuevo, esto es un consejo basado en nuestra experiencia, tú eres libre de hacer con tu granja lo que desees.

Otoño es la época para plantar y recoger grosellas

Ahora damos un salto en el tiempo hasta otoño. ¿Recuerdas esos 10 mil gold que te dijimos que guardaras para otoño? Pues este es el momento de usarlos. Dirígete a la tienda de Pierre y gasta ese dinero en semillas de grosellas, por supuesto puedes comprar más, pero con unas 100 a 150 semillas de grosellas tienes suficiente para hacer una muy buena ganancia.

Una vez la tengas ve a tu granja y procede a plantar todas tus semillas de grosellas, recuerda que los espantapájaros solo funcionan dentro de cierto rango, así que si descubres cuervos en tu cultivo, es momento de fabricar un espantapájaros más. Si te estás cansando de regar tus plantas todos los días, siempre puedes fabricar regaderas automáticas para tus cultivos.

Podrás cosechar tus grosellas después del séptimo día de haberlas plantado, sin embargo, durante esta temporada habrá un montón de arbustos silvestres con grosellas. Así que si tienes algo de tiempo extra, sal al pueblo y recoge algunas grosellas salvajes, oh, y si te lo preguntas, la cesta de Linus está cerca del túnel, al oeste de la parada del bus.

Tu mejor inversión es la agricultura

Es muy probable que ya para este punto te hayas dado cuenta de esto, pero para que no queden dudas es importante aclararlo. La actividad más lucrativa en Stardew Valley es la agricultura, por encima de la crianza, la minería, la pesca, etc.

Es lógico suponer esto, ya que bueno, este es un simulador de granja, pero muchas personas no se dan cuenta de esto hasta que ya es muy tarde. Criar animales es divertido y es una buena fuente de ingresos en el invierno, por ejemplo, pero solo por el hecho de que no hay mucho que se pueda plantar durante esta época.

Si tu mayor interés es hacer dinero con tu granja en Stardew Valley y poder presumirle tu cuenta de gold a tus amigos y todas las cosas bonitas que te has comprado, concéntrate en la agricultura, al menos los primeros años. Una vez que ya tengas suficiente ahorrado y tus cultivos sean dependientes, siéntete libre de explorar otros aspectos del juego a profundidad.

Eso es todo por ahora, esperamos haberte ayudado a hacer crecer tus ingresos con estos 7 consejos para ganar mucho dinero en tu primer año en Stardew Valley. La verdad es que lo más divertido del juego es la oportunidad de explorar este hermoso mundo y conocer a sus NPCs, pero algo de dinero extra no cae mal.

Si conoces algún otro consejo para crecer económicamente en Stardew Valley, te invitamos a dejarlo en los comentarios.