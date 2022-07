La obra maestra de Eric Barone ha hecho algo increíble: llevar un género de nicho como el de gestión de granjas al mainstream. Stardew Valley no solo es uno de los mejores juegos de la última década, sino también uno de los imitados. Hoy en día, hay muchísimos juegos que intentan ser como Stardew Valley, ya sea inspirándose en su fantástico estilo Pixel Art o en sus geniales mecánicas de simulación de granjas.

Sin embargo, pocos títulos son los que consiguen ser mínimamente comparables con Stardew Valley, sobre todo si nos limitamos a los gratuitos. Por eso, en esta ocasión hemos seleccionado 5 juegos para Android similares a Stardew Valley que son de muy buena calidad y puedes descargarlos gratis desde Google Play Store. ¿Estás listo? Vamos allá…

Harvest Town, un clon gratis de Stardew Valley

El más parecido de todos. Harvest Town es un juego de granjas claramente inspirado en el título de Eric Barone. Estéticamente, es un clon de Stardew Valley, aunque mecánicamente tiene lo suyo. Cuenta con un sistema de gestión de granja diferente y una historia particular en la que vuelves a tu antigua casa de niño para reconstruir tu granja familiar y aprovechar al máximo tu tiempo en el campo.

En este juego podrás cultivar, minar, pescar y hacer amigos con la gente del pueblo. Sus diferencias con Stardew Valley radican principalmente en el sistema de producir bienes y venderlos al pueblo. ¡Ah! Y en que es gratis.

The Farm: Sassy Princess, un juego de granja más clásico

The Farm: Sassy Princess es un juego menos ambicioso que Stardew Valley, pero eso no quiere decir que no sea divertido. En él controlarás a una pequeña princesa llamada Sassy que debes llevarla de granjera novata a granjera legendaria. Para ello, tendrás que cultivar, cosechar, hablar con los vecinos y ayudarlos, formar una familia, hacer misiones y mucho más. Descárgalo gratis desde Google Play Store y pruébalo.

Animal Crossing: Pocket Camp, calidad Nintendo garantizada

Animal Crossing es la saga de Nintendo que más ha crecido en los últimos años. Y todo se debe a dos títulos: New Horizons (de Nintendo Switch) y Pocket Camp (de iOS y Android). Este último es el que nos compete, pues puedes jugarlo gratis en tu móvil. ¿De qué va? Pues de pasarla bien en un campamento donde puedes personalizar tu hogar, hacer amigos, crear una comunidad, plantar algunas flores y árboles, ir a pescar y hacer muchas cosas similares a las de Stardew Valley.

Animal Crossing Pocket Camp tiene incluso diferentes eventos a los que puedes asistir, incluyendo torneos de pesca. Si bien no es un juego centrado en la agricultura, sigue siendo muy parecido en muchos aspectos.

FarmVille 3, el simulador de granjas para móviles definitivo

Aquí en Androidphoria ya hicimos una guía con 10 trucos para ser el mejor granjero en FarmVille 3, así que ya te puedes imaginar lo mucho que nos gusta este juego. Se trata de un simulador de granjas donde puedes criar animales, construir tu rancho, cultivar, elaborar y vender los productos de tu granja, y mucho más… Puedes jugarlo completamente gratis, aunque tiene micropagos que te permitirán avanzar más rápido.

The Island Castaway, crear tu «granja» en una isla

En The Island Castaway has naufragado en una isla y debes cultivar alimentos, construir y sobrevivir. Hay que pescar, proveer a la gente de tu pueblo y encontrar secretos dentro de la isla. Lastimosamente, en este juego no es posible conectar con la gente del pueblo y formar parte de sus historias como en Stardew Valley. Sin embargo, si buscas un juego con una mecánica similar, The Island Castaway es tu mejor opción.

Esperamos que estas alternativas gratis a Stardew Valley para Android sean lo que estabas buscando. Por cierto, echa un vistazo a estos 5 juegos parecidos a Skyrim para Android.