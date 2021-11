¿Recuerdas esa granja llena de animales que tenías en Facebook? Pues ya está de vuelta. FarmVille fue uno de los juegos más populares en los inicios de la red social y desapareció de la misma a finales de 2020. Pero ahora regresa en forma de juego para móviles con el nuevo FarmVille 3: Animales.

Si eres fanático del juego, de seguro ya descargaste FarmVille 3: Animales en tu dispositivo. También habrás notado que no puedes recuperar el progreso de la partida que tenías en Facebook, por lo que tendrás que empezar con tu granja desde cero. Pero no te preocupes, aquí te traemos unos consejos y trucos para que puedas progresar rápidamente en FarmVille 3: Animales y te conviertas en el mejor granjero.

10 trucos para ser el mejor granjero en FarmVille 3: Animales

Admitámoslo, los juegos de granja no son difíciles. FarmVille 3: Animales tampoco lo es, ya que podrás avanzar sin ser un especialista en granjas o en juegos para móviles. Sin embargo, sí que tendrás que invertir bastante tiempo para alcanzar los niveles más altos. Ahora bien, si quieres tener un progreso más rápido te invitamos a que le eches un vistazo a estos trucos y consejos que hemos preparado para ti.

Animales: mejor calidad que cantidad

El principal objetivo del juego es subir de nivel, ya que de esta forma puedes desbloquear animales, edificios, corrales, jornaleros y nuevas zonas de la granja. El juego está diseñado con 150 niveles y al empezar alcanzarás los primeros 5 tras completar el tutorial, pues esto te dará Gemas o XP. A partir del nivel 6, las Gemas que te permiten subir de nivel la obtienes de dos formas: añadiendo nuevos animales a la granja y construyendo edificios para expandirla.

Agregar nuevos animales a la granja es la mejor forma de ganar XP. Pero, debes tener en cuenta que aquí lo más importante es la calidad de los animales y no la cantidad. Si te concentras en cumplir los pedidos para obtener animales, llenarás rápidamente tu granja de animales básicos, pero estos te darán muy poco XP. Por ello, te recomendamos que te enfoques en la cría de animales, de esta forma obtienes nuevas razas de animales que te darán grandes cantidades de XP o Gemas.

Visita la granja de otro jugador

Al ir a la granja de otro usuario obtendrás una buena recompensa. No te preocupes, no estarás robando el cultivo o los animales de otro jugador. FarmVille 3: Animales cuenta con una función llamada vecinos, la cual se encuentra a la izquierda de la pantalla sobre el botón de chat.

Al abrir esta función tendrás una ventana donde verás granjas de usuarios de todo el mundo y solo deberás pulsar el botón de visitar granja para ir a ellas. Al llegar a la granja recibirás monedas o productos. Además, puedes aprovechar esta visita para ver cómo funcionan las granjas de jugadores de nivel superior y aprender de ellas.

Revive los viejos tiempos y conéctate con Facebook

No, no puedes jugar a FarmVille 3: Animales en Facebook, esos tiempos se acabaron. Pero lo que sí puedes hacer es iniciar sesión desde el juego para obtener 20 Gemas o XP. Te recomendamos hacerlo, ya que esto no solo sirve para conseguir la recompensa. También de esta forma puedes encontrar amigos en Facebook que estén jugando al FarmVille 3 y así visitarás sus granjas para encontrar más regalos. Para hacer esto solo tienes que ir a la ya mencionada función de vecinos y presionar el botón de Facebook.

Completa las misiones diarias

En la parte derecha de la pantalla está el botón de misiones, sobre el botón del granero. Presiónalo y verás un panel de tareas diarias que debes completar. Estas misiones suelen ser fáciles de cumplir. Te pedirán que fabriques o restaures un edificio, que contrates un jornalero, que coseches un cultivo o que elabores un producto. Cuando las termines obtendrás recompensas excelentes tales como cromos para mejorar la capacidad laboral de tus jornaleros, herramientas que te permiten construir edificios de mayor nivel, energías, monedas, entre otros objetos.

Únete a una cooperativa

FarmVille 3: Animales promueve la interacción entre los jugadores. De esta forma, encontramos una excelente función que te ayudará a avanzar más rápido en el juego: las cooperativas. Para acceder a ellas debes ir a la parte izquierda del mapa de tu granja y presionar sobre el edificio de techo rojo.

Al hacerlo, aparecerá la ventana de las cooperativas, las cuales son grupos de usuarios que se crean para intercambiar productos. Puedes crear tu propia cooperativa e invitar a tus amigos a que se unan. Pero, nosotros te recomendamos que si estás empezando en el juego te unas a una cooperativa que tenga muchos jugadores, así tienes más posibilidades de encontrar el producto que necesitas.

Otro de los lugares en FarmVille 3: Animales donde hay un botín de recompensas es el museo. En este lugar puedes encontrar una serie de eventos que duran 11 días y que consisten en cumplir las típicas tareas del juego. La novedad es que los premios que obtienes aquí son exclusivos, no hallarás recompensas de este tipo en otras partes del juego. Debes tener en cuenta que no siempre podrás jugar estos eventos, ya que al finalizar uno deberás esperar tres días para jugar el próximo, así que aprovéchalos.

Prueba suerte en la Carrera Aérea

Otra de las funciones en cooperativo que tiene este juego es la Carrera Aérea. Ahora bien, para poder entrar en esta modalidad tienes que cumplir dos requisitos: llegar al nivel 20 y estar en una cooperativa. Este es un modo de torneo en cooperativo donde tu equipo participará en una competencia contra otras cooperativas para ver cuál logra cumplir las tareas de forma más rápida. Tranquilo, las tareas son las que ya conoces en el juego: cosechar, crear productos, completar pedidos, entre otras.

La Carrera Aérea dura una semana, y si tu equipo logra completar todas las tareas superando el tiempo de otras cooperativas no solo obtendrás una recompensa. Además, tu cooperativa ascenderá a una liga mayor en donde los premios son mejores y comenzarás a jugar contra las mejores cooperativas del mundo.

Desbloquea la estación meteorológica

Cuando llegues al nivel 19 desbloquearás la estación meteorológica. No te olvides de ella. Esta estación no es solo un elemento decorativo en tu granja, aunque sí, se ve muy guay en el mapa. Pero más allá de su carácter decorativo, esta estación ofrece una función muy importante que te ayudará a progresar en el FarmVille 3: Animales.

Si tocas la estación meteorológica se abrirá una ventana donde podrás activar los aceleradores del clima. Estos son una serie de herramientas que te permiten mejorar el clima en tu granja creando un ambiente próspero para que los animales y las cosechas produzcan el doble de productos. Para activar estos aceleradores necesitarás diamantes o gemas, las cuales obtienes como premio al cumplir tareas o misiones como las que ya te hemos mencionado.

Acampa para subir de nivel

La verdad es que FarmVille 3 nos ha sorprendido con la gran cantidad de modalidades para jugar en cooperativo con otros jugadores de todo el mundo. Estos modos de juego son los que ofrecen la mayor cantidad de XP, recompensas y productos, por lo que si quieres ser el mejor granjero tienes que aprovechar el juego cooperativo.

De esta manera, otro de los consejos que te traemos es jugar el modo Acampada Rural. Esta modalidad se desbloquea cuando alcanzas el nivel 16 y para encontrarla debes buscar en tu granja la tienda de campaña color azul que está cerca del museo y del edificio de las cooperativas. Aquí te encontrarás con un evento al que solo puedes acceder el primer día del mes, ya que la Acampada Rural dura 30 días. En este periodo de tiempo completarás misiones para ganar insignias y recompensas que te ayudarán a subir de nivel y mejorar tu granja.

Los animales exóticos: el éxito en FarmVille 3

Sin duda alguna uno de los grandes atractivos de FarmVille 3 son los animales exóticos. Puedes acceder a ellos una vez que logres el nivel 9. Estos animales tienen toda una modalidad de juego única. La forma de obtenerlos es a través de los cofres que vende el comerciante. Cada 24 horas el juego te regalará un cofre, aunque estos no siempre traen animales.

Ahora bien, no solo tienes que crear un refugio especial para los animales exóticos, también debes subirlos de nivel, venderlos, completar misiones exóticas, entre otras tareas. Lo más importante es que todas las tareas de los animales exóticos te darán muchas Gemas o XP para subir de nivel.

¿Algún otro consejo para ser el mejor granjero en FarmVille 3: Animales? Sí, que tengas paciencia. Este no es un juego en el que podrás llegar al máximo nivel en un solo día. Por el contrario, FarmVille 3: Animales está diseñado para que progreses a un ritmo en el que puedas disfrutar la experiencia de ver crecer a tu granja con el paso de los días. Si te gustan este tipo de juegos puedes echarle un vistazo a esta lista de los mejores simuladores de granja para Android.