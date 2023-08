The Password Game cómo jugar al juego de la contraseña desde el móvil

¿Piensas que tienes todo lo necesario para ser un experto en “seguridad informática”? Si quieres poner a prueba no solo tus conocimientos informáticos, sino también tu paciencia, el divertido videojuego llamado The Password Game es sin lugar a dudas el juego que debes jugar en tu móvil u ordenador.

Desarrollado por Neal Agarwal, El Juego de la Contraseña te mostrará que ninguna contraseña parecería ser segura, pues a medida que vayas progresando a lo largo del juego, deberás ir añadiendo nuevos caracteres y descifrar diversos puzles en una aventura que parecería no tener fin.

Así puedes jugar a The Password Game desde tu móvil

A pesar de que El Juego de la Contraseña se hizo viral entre la comunidad de los usuarios que juegan a videojuegos en PC, no se necesita tener un ordenador para poder disfrutar de esta experiencia única, ¿por qué? Porque The Password Game se ejecuta en un sitio web.

Básicamente, el único requisito es estar conectado a una red WiFi para poder jugar a este juego en línea. Sin más preámbulos, a continuación te mostramos paso a paso cómo jugar al Juego de la Contraseña desde un teléfono Android o iPhone (incluso puedes jugarlo desde una tablet):

Lo primero que deberás hacer es abrir el navegador que utilizas para visitar sitios web desde tu móvil (recomendamos usar Google Chrome).

que utilizas para visitar sitios web desde tu móvil (recomendamos usar Google Chrome). Dentro del navegador, tendrás que entrar en el sitio web creado por Neal Agarwal.

La dirección de la página web en la que se encuentra El Juego de la Contraseña es “neal.fun/password-game” (sin las comillas).

Para jugar, tendrás que escribir una contraseña .

. The Password Game te irá pidiendo que a esa contraseña le vayas añadiendo distintos caracteres.

A medidas que respetes esos pedidos, tendrás que seguir modificando la contraseña.

Cabe remarcar que el juego solo está en inglés, por lo que no existe ninguna versión en español del Juego de la Contraseña. Ante esta situación, son muchos los usuarios que deciden no jugarlo, pues se debe saber inglés para poder seguir las peticiones que aparecen en The Password Game.

Si esta es tu situación, te recomendamos utilizar un traductor. De esta manera, podrás traducir lo que dice el juego y modificar la contraseña de forma correcta. Sin más nada que añadir al respecto, es importante que sepas que este es el juego original, el resto son copias baratas que no han logrado obtener ningún tipo de relevancia.