Cómo hacer cualquier animal en Infinite Craft

En Infinite Craft el objetivo principal es conseguir la mayor cantidad de elementos posibles, pues los mismos son los que permiten realizar combinaciones únicas. Si bien obtener cosas, personajes y hechos históricos puede llegar a ser toda una odisea, hay ocasiones en las que ciertos elementos son más sencillos de obtener que otros.

El más claro ejemplo de ello es lo que sucede con los animales. A diferencia de otras situaciones, como por ejemplo cuando se intenta hacer colores o números en Infinite Craft, no se necesitan combinar cientos de elementos para conseguir a algún animal en concreto.

Si has querido hacer algún animal y hasta el momento no has podido, ¡no te preocupes! Aquí te mostraremos qué elementos combinar para poder hacer vacas, hipopótamos, perros, lobos y muchos animales más, ¡no te lo puedes perder!

Así puedes hacer cualquier animal en Infinite Craft

Antes de que sigas leyendo nuestro artículo, te recomendamos poner Infinite Craft en español. De esta forma, podrás reconocer los elementos que necesitas de una forma mucho más directa (tardarás menos tiempo en hacer los distintos animales que dicen “presente” en este juego).

Hacer vacas en Infinite Craft

Fuego + Agua = Vapor .

. Vapor + Fuego = Motor .

. Motor + Tierra = Tractor .

. Tractor + Tierra = Granja .

. Granja + Fuego = Barbacoa .

. Barbacoa + Granja = Vaca.

Hacer hipopótamos en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Agua = Pantano .

. Planta + Planta = Árbol .

. Árbol + Agua = Río .

. Planta + Viento = Diente de león .

. Diente de león + Planta = Maleza .

. Planta + Maleza = Maceta .

. Olla + Río = Potamus .

. Potamus + Pantano = Hipopótamo.

Hacer gorilas en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Planta = Árbol .

. Árbol + Árbol = Bosque .

. Bosque + Bosque = Selva .

. Planta + Viento = Diente de león .

. Diente de león + Selva = Mono .

. Mono + Mono = Simio .

. Simio + Simio = Gorila.

Hacer pingüinos en Infinite Craft

Fuego + Viento = Humo .

. Humo + Agua = Niebla .

. Niebla + Agua = Hielo .

. Hielo + Agua = Iceberg .

. Hielo + Iceberg = Pingüino.

Hacer delfines en Infinite Craft

Tierra + Tierra = Montaña .

. Agua + Agua = Lago .

. Lago + Montaña = Fiordo .

. Fiordo + Agua = Ballena .

. Agua + Viento = Ola .

. Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Ola = Algas .

. Algas + Algas = Coral .

. Coral + Viento = Arrecife de Coral .

. Arrecife de Coral + Ballena = Delfín.

Hacer monos en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Planta = Árbol .

. Árbol + Árbol = Bosque .

. Bosque + Bosque = Selva .

. Planta + Viento = Diente de león .

. Diente de león + Selva = Mono.

Hacer serpientes en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Polvo = Arena .

. Fuego + Viento = Humo .

. Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Humo = Incienso .

. Incienso + Arena = Serpiente.

Hacer lagartos en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Agua = Pantano .

. Fuego + Pantano = Dragón .

. Dragón + Pantano = Lagarto.

Hacer arañas en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Agua = Pantano .

. Planta + Pantano = Venus Atrapamoscas .

. Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Venus atrapamoscas = Trampa de polvo .

. Trampa de polvo + Venus atrapamoscas = Papel matamoscas .

. Trampa de polvo + Papel matamoscas = Araña.

Hacer ratones en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Agua = Barro .

. Polvo + Tierra = Planeta .

. Tierra + Planeta = Luna .

. Luna + Barro = Queso .

. Queso + Tierra = Ratón.

Hacer elefantes en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Viento = Diente de león .

. Diente de león + Tierra = Flor .

. Flor + Flor = Jardín .

. Jardín + Jardín = Parque .

. Jardín + Parque = Zoológico .

. Planta + Planta = Árbol .

. Árbol + Árbol = Bosque .

. Bosque + Zoológico = Elefante.

Hacer leones en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Viento = Diente de león .

. Diente de león + Tierra = Flor .

. Flor + Flor = Jardín .

. Jardín + Jardín = Parque .

. Jardín + Parque = Zoológico .

. Fuego + Zoológico = León.

Hacer tigres en Infinite Craft

Agua + Viento = Ola .

. Ola + Ola = Tsunami .

. Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Planta = Árbol .

. Árbol + Árbol = Bosque .

. Bosque + Bosque = Selva .

. Selva + Tsunami = Tigre.

Hacer pandas en Infinite Craft

Agua + Viento = Ola .

. Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Ola = Algas .

. Fuego + Algas = Sushi .

. Planta + Planta = Árbol .

. Árbol + Árbol = Bosque .

. Bosque + Sushi = Bambú .

. Bambú + Agua = Panda.

Hacer águilas en Infinite Craft

Tierra + Tierra = Montaña .

. Agua + Viento = Ola .

. Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Ola = Algas .

. Algas + Viento = Cometa .

. Cometa + Montaña = Águila.

Hacer zorros en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Planta + Planta = Árbol .

. Fuego + Agua = Vapor .

. Fuego + Vapor = Motor .

. Motor + Motor = Cohete .

. Cohete + Cohete = Satélite .

. Agua + Agua = Lago .

. Lago + Satélite = Google .

. Fuego + Google = Firefox .

. Firefox + Árbol = Zorro.

Hacer ballenas en Infinite Craft

Tierra + Tierra = Montaña .

. Agua + Agua = Lago .

. Lago + Montaña = Fiordo .

. Fiordo + Agua = Ballena.

Hacer osos en Infinite Craft

Tierra + Tierra = Montaña .

. Tierra + Agua = Planta .

. Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Planta = Polen .

. Polen + Agua = Miel .

. Miel + Montaña = Oso.

Hacer pollos en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Fuego = Ceniza .

. Ceniza + Fuego = Fénix .

. Polvo + Agua = Barro .

. Barro + Fénix = Pájaro .

. Pájaro + Tierra = Pollo.

Hacer caballos en Infinite Craft

Tierra + Agua = Planta .

. Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Planta = Polen .

. Polvo + Polen = Alergia .

. Alergia + Planta = Fiebre del heno .

. Fiebre del heno + Fiebre del heno = Heno .

. Heno + Planta = Caballo.

Hacer cerdos en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Fuego = Ceniza .

. Ceniza + Agua = Charco .

. Polvo + Agua = Barro .

. Barro + Charco = Cerdo.

Hacer perros en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Tierra = Planeta .

. Tierra + Planeta = Luna .

. Luna + Viento = Hombre lobo .

. Tierra + Hombre Lobo = Lobo .

. Lobo + Tierra = Perro.

Hacer tiburones en Infinite Craft

Agua + Agua = Lago .

. Lago + Lago = Océano .

. Océano + Agua = Peces .

. Peces + Peces = Tiburón.

Hacer pescados en Infinite Craft

Agua + Agua = Lago .

. Lago + Lago = Océano .

. Océano + Agua = Peces

Hacer pájaros en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Fuego = Ceniza .

. Ceniza + Fuego = Fénix .

. Polvo + Agua = Barro .

. Barro + Fénix = Pájaro.

Hacer gatos en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Viento = Tormenta de arena .

. Polvo + Tierra = Planeta .

. Planeta + Tormenta de arena = Marte .

. Polvo + Marte = Rover .

. Marte + Rover = Curiosidad .

. Curiosidad + Polvo = Gato.

Hacer lobos en Infinite Craft

Tierra + Viento = Polvo .

. Polvo + Tierra = Planeta .

. Tierra + Planeta = Luna .

. Luna + Viento = Hombre lobo .

. Tierra + Hombre Lobo = Lobo.

Sin mucho más que añadir al respecto, te recomendamos echarle un vistazo a la lista completa de recetas y elementos de Infinite Craft, la misma te permitirá conseguir más objetos, personajes y cosas en un abrir y cerrar de ojos.