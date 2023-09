Qué es Otros en el almacenamiento de mi Xiaomi y cómo eliminarlo

Si tienes tiempo con tu móvil Xiaomi lo más probable es que estés batallando con la memoria, pues móviles de esta marca tienden a guardar demasiada información que en realidad no necesitas. En este caso hablaremos de una sección específica del almacenamiento, la carpeta «Otros» y qué pasa si la eliminas del sistema.

Ya en otras oportunidades te hemos hablado sobre temas como la memoria caché y su utilidad en tu móvil. Y también te habíamos comentado algunas de las mejores formas de limpiar espacio en un móvil Samsung. Pero en esta ocasión nos concentraremos en los móviles Xiaomi y en la carpeta Otros.

¿Qué es la carpeta Otros y qué función tiene en los móviles Xiaomi?

Al entrar en la sección de Almacenamiento de un móvil Xiaomi podrás ver todo aquello que está ocupando espacio en tu memoria. Secciones como Aplicaciones, Galería, Audio y una carpeta muy curiosa llamada «Otros» o «Extras». Esta carpeta contiene básicamente archivos de configuración, archivos de progresos, documentos, grabaciones hechas por ti, imágenes editadas, etc. Es decir, todo aquello que no entra en una clasificación específica.

Estos archivos raramente son de suma importancia, ya que suelen ser fácilmente recuperables, sin embargo, algunos de ellos pueden que sí signifiquen mucho para ti. Así que lo que te recomendamos es no borrar completamente esta carpeta, sin haber revisado bien que no hay ninguna pieza de información que quieras resguardar.

¿Qué carpetas y archivos pueden borrarse rápidamente para poder recuperar algo de memoria?

Existen diferentes archivos y carpetas que puedes borrar sin miedo de perder algo importante y que al ser eliminados te devolverán una cantidad sustanciosa de espacio libre en tu memoria. Por ejemplo, los datos caché de las aplicaciones, los archivos .log guardados en tu sistema y por supuesto siempre está la opción de utilizar el limpiador que viene de forma nativa en tu móvil Xiaomi.

Repasemos cada una de estas para que sepas cómo borrar archivos que no necesitas para recuperar espacio en la memoria de tu dispositivo Xiaomi.

Utiliza el limpiador que viene en tu móvil

En la aplicación de Seguridad de MIUI que viene preinstalada en tu móvil Xiaomi podrás encontrar la herramienta de Limpiador y en algunas ocasiones puedes encontrarla entre las demás aplicaciones en la pantalla principal. Esta herramienta recopila los archivos temporales que no necesitas y los elimina con un solo botón.

Para utilizar la herramienta Limpiador en tu móvil y recuperar algo de espacio en tu memoria, sigue los pasos que te explicamos a continuación:

Ingresa en la aplicación de Seguridad en tu móvil Xiaomi.

en tu móvil Xiaomi. Selecciona la herramienta Limpiador .

. Esta se abrirá y empezará a hacer un escaneo de todos los documentos que no necesitas y cuando esté lista lo único que tienes que hacer es presionar en el botón que dice Limpiar al fondo de la pantalla.

Esto eliminará una gran cantidad de información y hará que tu móvil recupere algo de espacio. El proceso es sencillo y es bueno que lo hagas al menos una vez a la semana para asegurarte de que no estás llevando contigo archivos que pueden llegar a ser muy pesados y que no necesitas para nada en tu móvil.

Administra los datos de las aplicaciones y ahórrate mucho espacio

Otro truco muy útil es vigilar el consumo de memoria de las aplicaciones, las cuales no están abiertas todo el tiempo y puede que no las uses tan regularmente así que sus datos caché no son extremadamente necesarios. Para eliminar los datos que no necesites de las aplicaciones en tu móvil, lleva a cabo los siguientes pasos:

Ingresa en la sección de Configuración de tu móvil Xiaomi.

de tu móvil Xiaomi. Ve a la sección que dice Acerca del Teléfono .

. Ingresa en la opción de Almacenamiento y espera a que se realice el escaneo.

y espera a que se realice el escaneo. Ahora presiona en la sección correspondiente a las aplicaciones .

. Esto abrirá el menú de administración de aplicaciones , para borrar los datos o el caché de cualquier aplicación solo presiona sobre ella.

, para borrar los datos o el caché de cualquier aplicación solo presiona sobre ella. Ahora, en la parte baja de la pantalla estarán dos opciones, una para borrar los datos y la otra para borrar solamente el caché.

Si seleccionas borrar el caché, es probable que no notes ningún cambio relevante en la app, pero borrar los datos hace que se eliminen alguna de tus preferencias, quizás alguna cuenta guardada, etc. Realiza esta limpieza con precaución de no borrar datos importantes, ya que luego no los podrás recuperar.

Elimina la carpeta debug_log sin miedo

En la sección de administración, dentro de la carpeta de MIUI, encontrarás una carpeta llamada debug_log, la cual puedes borrar sin ningún problema. En el interior de esa carpeta se guardan archivos temporales que son bastante prescindibles y que no te harán mucha falta si llegas a eliminarlos.

Así que, si estás buscando ahorrar espacio en tu memoria y quieres saber qué carpetas borrar para poder conseguir esto, sigue estos pasos para borrar la carpeta debug_log en tu móvil Xiaomi:

Ingresa en la aplicación de Administración de tu móvil Xiaomi.

de tu móvil Xiaomi. Selecciona la pestaña de Almacenamiento interno que es donde se guardan estos archivos.

que es donde se guardan estos archivos. Presiona en la carpeta llamada MIUI .

. Baja hasta encontrar la carpeta llamada debug_log .

. Para eliminarla, déjala presionada y luego toca en Eliminar o puedes ingresar en esta e ir eliminando los archivos que desees y dejar los que quieras.

Y listo, ya habrás liberado una cantidad considerable de espacio dentro de la memoria de tu móvil, la cual puedes utilizar para otras cosas más importantes. Además, al tener más memoria disponible, tu móvil funcionará con más rapidez y con menos notificaciones de que tu almacenamiento ya está casi lleno.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre qué es «Otros» en el almacenamiento de mi Xiaomi y cómo eliminarlo. Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad para poder tener un móvil en mejor estado. Si tienes alguna duda sobre lo que acabamos de explicar aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte a resolver tus problemas.