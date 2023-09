Italia ya prepara un nuevo sistema antipiratería llamado Privacy Shield que tiene como objetivo acabar con los servicios piratas de IPTV que principalmente roban transmisiones de pago de partidos de fútbol. Se espera que el sistema esté automatizado y permita a los titulares de derechos solicitar el bloqueo de determinados sitios web o direcciones IP. Sin embargo, existen ciertas dudas sobre la seguridad y la eficacia del sistema en la práctica. Vamos a conocerlo.

¿Qué es Piracy Shield y cómo afecta a los usuarios de IPTV ilegales?

Piracy Shield es una plataforma de bloqueo de IPTV ilegales desarrollado por el regulador de telecomunicaciones de Italia, AGCOM. El sistema permite a los titulares de derechos solicitar que se bloqueen sitios web o direcciones IP específicos que ofrezcan contenido pirata. AGCOM luego válida las solicitudes y le indica a los proveedores de servicios de Internet (ISP) y otros proveedores de servicios en línea (como VPNs) que implementen los bloqueos.

Piracy Shield afecta a los usuarios de IPTV ilegal de varias maneras. En primer lugar, puede dificultar o imposibilitar el acceso a contenido pirata. En segundo lugar, puede aumentar el riesgo de que los usuarios sean detectados y sancionados por piratería. En tercer lugar, puede disuadir a los usuarios de suscribirse a servicios de IPTV ilegales.

Ahora bien, Privacy Shield también podría causar bloqueos injustos de servicios o páginas web legales, ya que no sería raro que las IPTV ilegales adopten el uso de IP dinámicas para dejar de usar las bloqueadas y pasarlas a inocentes.

En la práctica, el impacto de Piracy Shield en los usuarios de IPTV ilegal aún no está claro. El sistema está retrasado y no está listo, y hay algunas preocupaciones sobre su seguridad. Sin embargo, si se implementa correctamente, Piracy Shield podría tener un impacto significativo en la piratería de IPTV en Italia. ¿Funcionará en España y otros países? Si se logra implementar bien en Italia, no nos extrañaría que se implemente en España, aunque no tenemos información al respecto.

Fuente | TorrentFreak