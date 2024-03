Si eres un fanático del fútbol y no quieres perderte ningún partido de tus equipos favoritos, seguramente te interesa conocer DuckVision, una aplicación que te permite ver fútbol gratis desde tu dispositivo Android. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta app: qué es, cómo descargarla, cómo funciona, cómo quitar los anuncios y si es segura.

Qué es DuckVision APK

DuckVision es una aplicación que ofrece acceso a cientos de canales de televisión de todo el mundo, incluyendo los que transmiten partidos de fútbol en vivo. Con DuckVision puedes ver las ligas más importantes, como la Liga Española, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y muchas más. Además, también puedes disfrutar de otros deportes, como el baloncesto, el tenis, el boxeo o el automovilismo.

DuckVision funciona mediante el sistema IPTV, es decir, la transmisión de contenidos a través de Internet. De esta forma, no necesitas tener una antena parabólica ni pagar una suscripción a un servicio de cable o satélite. Solo necesitas una conexión a Internet estable y un dispositivo compatible con Android.

Cómo descargar la última versión de DuckVision

DuckVision no está disponible en Google Play porque incumple con las normas de la tienda al infringir los derechos de autor. Para descargarla debes ir a su página web oficial pinchando este enlace. También puedes visitar sus redes oficiales con los siguientes enlaces para conseguir el link de descarga:

Web oficial | DuckVision (es posible que requiera VPN para acceder)

Telegram | Canal de DuckVision

X | Perfil de DuckVision

Cómo instalar el APK de DuckVision en Android

Accede a la página web de DuckVision o a otro sitio donde se ofrezca la descarga de la app.

o a otro sitio donde se ofrezca la descarga de la app. Busca el botón de descarga y haz clic en él.

y haz clic en él. Espera a que se complete la descarga del archivo APK en tu dispositivo.

en tu dispositivo. Antes de instalar la app, debes habilitar la opción de «Orígenes desconocidos» o «Fuentes desconocidas» en los ajustes de seguridad de tu dispositivo. Esto te permitirá instalar aplicaciones que no provienen de Google Play.

Busca el archivo APK descargado en la carpeta de descargas o en el lugar donde lo hayas guardado.

o en el lugar donde lo hayas guardado. Pulsa en el archivo y sigue las instrucciones para instalar la app.

y sigue las instrucciones para instalar la app. Una vez instalada, ya puedes abrir DuckVision y disfrutar de su contenido.

Cómo funciona DuckVision

DuckVision es una aplicación muy fácil de usar. Al abrirla, te encontrarás con una interfaz sencilla y ordenada, donde podrás ver las diferentes categorías de canales disponibles. Estas son:

AceStream : aquí verás todos los partidos de fútbol a los que puedes acceder a través de enlaces de AceStream. Esta opción es la más estable de todas para ver las transmisiones, pero debes tener instalada la app AceStream en tu móvil (tienes que dejarla abierta en segundo plano, así que siempre ábrela antes de usar DuckVision).

: aquí verás todos los partidos de fútbol a los que puedes acceder a través de enlaces de AceStream. Esta opción es la más estable de todas para ver las transmisiones, pero debes tener instalada la app AceStream en tu móvil (tienes que dejarla abierta en segundo plano, así que siempre ábrela antes de usar DuckVision). Eventos en vivo : esta es la opción más sencilla de todas, ya que no requiere que instales nada adicional. Al acceder en este apartado, verás una lista con todos los partidos que están en directo en ese momento y podrás ver la transmisión con solo pulsar el partido que te interesa. Lastimosamente, estas transmisiones son menos estables y no funcionan del todo bien.

: esta es la opción más sencilla de todas, ya que no requiere que instales nada adicional. Al acceder en este apartado, verás una lista con todos los partidos que están en directo en ese momento y podrás ver la transmisión con solo pulsar el partido que te interesa. Lastimosamente, estas transmisiones son menos estables y no funcionan del todo bien. Reproductor: aquí encontrarás todos los canales de televisión que puedes ver en vivo de forma gratuita. Te servirá en caso de que quieras ver algo en un canal que no sea precisamente fútbol. Podrás ver cualquier otro deporte o incluso canales de televisión.

Ten en cuenta que DuckVision solo está disponible en formato APK, por lo que no se puede instalar en un iPhone o iPad. Además, aunque puedes instalarla en tu tele con Android TV, Google TV o Fire TV, su interfaz no está adaptada para televisores. Así que, si la instalas en tu tele, te recomendamos usar tu móvil como ratón de Android TV o Google TV para controlarla mejor.

DuckVision no funciona: ¿qué hacer?

Hay varias posibles razones por las que DuckVision puede fallar, como una mala conexión a Internet, un problema técnico del proveedor, una configuración incorrecta del dispositivo o una cuenta caducada. Para identificar y resolver el problema, se recomienda seguir estos pasos:

Prueba otra transmisión . Es posible que solamente esté fallando el partido que deseas ver. Para verificarlo, simplemente abre otro partido y, si funciona, entonces el fallo es exclusivo de la transmisión y no de la app. En ese caso, solo puedes esperar a que los administradores de DuckVision solucionen el problema.

. Es posible que solamente esté fallando el partido que deseas ver. Para verificarlo, simplemente abre otro partido y, si funciona, entonces el fallo es exclusivo de la transmisión y no de la app. En ese caso, solo puedes esperar a que los administradores de DuckVision solucionen el problema. Comprobar la velocidad y la estabilidad de la conexión a Internet . Se puede usar una herramienta online como Speedtest o Fast para medir el rendimiento de la red. Si la conexión es lenta o inestable, se puede intentar reiniciar el router, acercarse al punto de acceso o cambiar de red.

. Se puede usar una herramienta online como Speedtest o Fast para medir el rendimiento de la red. Si la conexión es lenta o inestable, se puede intentar reiniciar el router, acercarse al punto de acceso o cambiar de red. Verificar que el servicio de DuckVision está operativo y no presenta incidencias . Se puede consultar el estado del servicio en la página web oficial de DuckVision o en sus redes sociales. Si hay algún problema técnico del proveedor, se debe esperar a que lo solucione.

. Se puede consultar el estado del servicio en la página web oficial de DuckVision o en sus redes sociales. Si hay algún problema técnico del proveedor, se debe esperar a que lo solucione. Asegurarse de que el dispositivo desde el que se accede a DuckVision está actualizado y configurado correctamente. Se debe tener instalada la última versión de la aplicación de DuckVision o del navegador web, según el caso. También se debe permitir el acceso a los datos móviles o al WiFi, según el caso, y desactivar cualquier bloqueador de anuncios o VPN que pueda interferir con el servicio.

Cómo quitar los anuncios de DuckVision

Una de las peores cosas de DuckVision son los anuncios. Aparecen en toda la interfaz de la app en formato de banner, pero también en pantalla completa cada vez que abres una transmisión. Por suerte, puedes quitar la publicidad de DuckVision de forma fácil con la aplicación DNS66 de esta manera:

Descarga DNS66 desde F-Droid. Debes pulsar la opción que dice Descargar APK .

. Instala el APK de DNS66 siguiendo este tutorial de cómo instalar un APK paso a paso.

siguiendo este tutorial de cómo instalar un APK paso a paso. Ahora, abre DNS66 y pulsa el botón Iniciar y concede todos los permisos solicitados.

¡Listo! Ahora ya puedes ir a DuckVision y disfrutar de la aplicación sin publicidad ni anuncios de ningún tipo. Eso sí, mantén la VPN de DNS66 activa en todo momento, pues es la que se encarga de bloquear los anuncios.

¿DuckVision es seguro? ¿Es legal?

DuckVision es una aplicación que no presenta ningún riesgo para tu dispositivo ni para tu privacidad. No contiene virus ni malware, ni recopila tus datos personales. Sin embargo, debes tener en cuenta que al usar DuckVision estás accediendo a contenidos que pueden estar protegidos por derechos de autor y que su distribución puede ser ilegal en algunos países.

Por eso, te aconsejamos que uses DuckVision bajo tu propia responsabilidad y que respetes las leyes de tu país. También te recomendamos que uses una VPN (red privada virtual) para proteger tu identidad y tu ubicación cuando uses DuckVision.