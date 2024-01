El 2023 fue el año de las inteligencias artificiales y hubo empresa que logró tomar ventaja sobre el resto en este naciente sector. Y es que, con el lanzamiento de ChatGPT y DALL-E, la firma OpenAI (de la mano de Microsoft) se consagró como la más importante de este mercado.

Pues bien, las empresas de tecnología más grandes del mundo ya se están poniendo al día con OpenAI. Meta (Facebook), Amazon, Alibaba y Google finalizaron el año pasado presentando sus respectivas alternativas a ChatGPT. Y parece que esta última ha encontrado la fórmula para destronar a OpenAI.

Y es que los de Mountain View están trabajando para integrar Bard, la IA de Google, con el Asistente de Google. De hecho, ya han surgido los primeros detalles de esta esperada fusión. A continuación, te contamos lo que hasta ahora se sabe del llamado «Assistant with Bard».

Así será el Asistente de Google con Bard: nuevos detalles

El medio 9to5Google ha tenido acceso exclusivo a la nueva versión del Asistente de Google. Se trata de una integración con Bard, el chatbot de Google, con este popular asistente de voz. Dicha actualización se viene rumorando desde octubre del año pasado, pero solo hasta ahora se han logrado tener los primeros detalles del «Assistant with Bard».

Pues bien, como se puede ver en las imágenes, todo parece indicar que el Asistente con Bard no cambiará mucho la forma de usar el asistente. De hecho, se activará con la palabra «Ok Google» y se abrirá como una ventana emergente en la parte inferior de la pantalla.

Ahora bien, al activarlo, el usuario se encontrará con un nuevo «interruptor» con el que puedes elegir si quieres que el Asistente responda con Bard o con una búsqueda de Google. Y si eliges Bard no solo puedes pedirle cosas a través de la voz, sino que también admite entrada por teclado y por imágenes.

De momento, no hay más información sobre la integración de Bard y el Asistente de Google. Tampoco hay fecha para la posible llegada de esta actualización, por lo que no se sabe cuándo estará disponible. Te mantendremos informado por si surgen nuevos detalles sobre la llegada del «Assistant with Bard».