Fundada en 1960, SEGA es una de las compañías más importantes de la historia de los videojuegos. Son a los que debemos consolas tan míticas como las Master System, Mega Drive, Saturn y Dreamcast. Y aunque ya no se dedican a la creación de consolas, siguen dándonos alegrías con sagas tan icónicas como Sonic, Yakuza y Total War. Además, son una de las pocas compañías de renombre en la industria que realmente han apostado por los juegos de móviles.

A través de la campaña Sega Forever, la multinacional nipona ha lanzado en Android una selección de sus mejores títulos clásicos a coste cero, pero con anuncios. También han desarrollado juegos para móviles, utilizando sus IP más populares. Acompáñanos a hacer un repaso por los 10 mejores juegos de SEGA disponibles en Google Play Store, según nuestro criterio.

Top 10 mejores juegos de SEGA gratis para Android

Todos los juegos clásicos de SEGA que verás en esta lista (la mayoría) son compatibles con mandos para jugar en Android, aunque debemos decir que sus controles en pantalla son relativamente cómodos. También tienes que saber que puedes desactivarles los anuncios para siempre con un pago de 2 €.

Sonic The Hedgehog 1 y 2

Empezamos con el que sin ningún tipo de duda es el juego más icónico de SEGA: Sonic The Hedgehog. Aquí incluimos los dos primeros juegos de la franquicia que son los más recordados y queridos por la gente. Ambos están disponibles en Google Play a coste cero y la verdad es que no han envejecido en absoluto. Sigue siendo un auténtico placer jugarlos.

¿Nunca los ha jugado? Pues son juegos de plataforma a lo Super Mario, pero el personaje que controlas corre a una velocidad increíble, lo cual cambia por completo la experiencia. Tu misión en el juego es superar una serie de niveles para derrotar a tu máximo enemigo: el Dr. Eggman.

Streets of Rage 1 y 2

Aunque en Japón se les conoce como Bare Knuckle, los Streets of Rage seguramente fueron el primer acercamiento de muchos al género beat’em up. Este tipo de juegos se basan en el combate cuerpo a cuerpo contra una cantidad absurda de oponentes. También el movimiento lateral, el looteo y los combos son piedras angulares que definen lo que es un Streets of Rage.

Los dos primeros juegos de esta saga puedes jugarlos en tu Android sin pagar nada y son divertidísimos, a pesar de que ya tienen unos 30 años encima. Su historia es anecdótica: un grupo de jóvenes justicieros luchan para librarse del crimen en las calles orquestado por el villano Mr. X. Dato no menor, estas versiones para Android tienen multijugador local por WiFi: puedes jugar con un amigo, cada uno en su móvil.

Crazy Taxi

El clásico de Dreamcast por excelencia. Crazy Taxi nos dio a muchos infinitas horas de diversión al ponernos al volante de un taxi en un gran mundo abierto donde lo importante no es la seguridad, sino llegar a tiempo. No es un simulador de conducción ni mucho menos. Al contrario, su jugabilidad es bastante frenética, rápida y alocada. La dinámica consiste en recoger pasajeros y llevarlos a su destino en el menor tiempo posible.

Esta versión gratuita para Android incluye dos modos de juego (Arcade y Original), 16 minijuegos y la banda sonora original con temas de The Offspring y Bad Religion.

Super Monkey Ball: Sakura Edition

Super Monkey Ball es una saga de videojuegos arcade muy divertidos con una estética infantil. Curiosamente, fue creada por Toshihiro Nagoshi, que es la mente maestra detrás de los Yakuza (la serie de juegos de mafia de SEGA).

En la versión de Super Monkey Ball disponible gratis en Android no tienes que controlar al personaje, sino al campo. Debes inclinar el teléfono para que el propio tablero se mueva y la bola donde está el mono comience a rodar con una cierta velocidad, según el ángulo y la dirección en que te inclines. Cuesta un poco acostumbrarse, pero el control es intuitivo en móviles.

Tienes que llegar a la puerta de meta de cada nivel sin caerte del borde ni dejar que se agote el tiempo, con puntos de bonificación y vidas extra disponibles al recoger todos los plátanos del escenario. Esta versión también trae varios minijuegos divertidos, incluyendo uno de golf. ¡Es buenísimo!

Virtua Tennis Challenge

SEGA también hacía videojuegos de deporte. El más conocido de todos es Virtua Tennis Challenge. Como puedes ver en la imagen, es un simulador de jugar al tenis, aunque no es nada técnico ni complejo. Es bastante arcade, de hecho, lo cual lo hace más divertido en mi opinión.

Se pueden hacer saques potentes, golpes cortados, liftados, globos y casi todos los movimientos de este deporte. Te permite jugar partidos de exhibición individuales o dobles, así como campeonatos donde te enfrentas a 50 tenistas distintos controlados por la máquina en 18 estadios diferentes.

Y por si fuera poco, tiene modo multijugador online por WiFi o local por Bluetooth para competir cara a cara con tus amigos. ¡Es una pasada!

Total War Battles: KINGDOM

Total War Battles es un juego de estrategia medieval donde tienes que crear tu propio reino con granjas, canteras, herrerías y más, modificando el terreno a tu antojo. El juego también te deja librar batallas épicas contra otros jugadores en tiempo real, sin importar la plataforma desde la cual estén jugando. Y es que permite el juego cruzado con PC e iOS.

Beyond Oasis

SEGA también hacía juegos RPG excelentes. Beyond Oasis es su intento de crear uno tan bueno como Zelda y, aunque no lo consiguieron, el juego tiene una calidad incuestionable. En él encarnas al príncipe Ali en su viaje por una tierra mágica llena de ogros, zombis, magos y épicas batallas contra gigantescos monstruos de roca y dragones.

Es un juego de acción y aventura con muchas zonas que explorar, una gran variedad de armas para elegir y un sistema de combate entretenido. Si nunca lo llegaste a jugar, este es tu momento.

Sonic Forces

Sonic Forces es seguramente el mejor juego que SEGA ha hecho para móviles. Se trata de un endless runner al más puro estilo de Subway Surfers. Cuenta con trofeos, desbloqueables, modo multijugador, una buena variedad de escenarios y poco más. No es un juego que te vuele la cabeza, pero es muy ameno y cómodo en el móvil porque se juega en vertical con una sola mano. Además, tiene unos graficazos e incluye a todos los personajes de la saga Sonic.

The Revenge of Shinobi

¿Te gustan los juegos de ninja? SEGA tiene uno muy bueno: The Revenge of Shinobi. Es un juego con desplazamiento lateral y combates basados en el lanzamiento de shurikens y técnicas ninjutsu. La historia se centra en un ninja (el que tú controlas) que busca vengar a su maestro asesinado a manos de la organización Neo Zeed, quienes también secuestraron a su novia. Para ello, tendrá que viajar por 8 distritos y utilizar todas sus habilidades de ninja recogiendo potenciadores místicos por el camino.

Ristar

Más allá de la saga Super Mario, hay otros juegos de plataformas muy buenos y Ristar es una muestra de ello. Este juego lo creó el mismo equipo de desarrollo detrás de Sonic The Hedgehog. En él, juegas como Ristar (una estrella con extremidades humanas) que puede balancearse, escalar y hasta atacar a los enemigos con sus brazos flexibles. El juego tiene puzles, batallas contra jefes y un diseño de arte muy colorido que te encantará. Pruébalo y verás.

Eso fue todo. Haznos saber en los comentarios cuál es tu juego favorito de SEGA de esta selección o cualquier otro que esté disponible en Android.