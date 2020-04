Los juegos de estrategia han arrasado dentro del universo de los videojuegos para dispositivos móviles. Son fáciles, intuitivos y ofrecen una experiencia de lo más emocionante, ideal para cualquier fanático de este género. Es por eso, que a continuación te queremos presentar una lista con los 10 mejores juegos de estrategia para Android. Así que no te lo puedes perder.

G.I. Joe: War On Cobra, la mejor manera de empezar esta lista

Este fantástico titulo de estrategia viene con excelentes gráficos, excelente jugabilidad y un rendimiento de primera. El juego te permite estar del lado de los GI Joes o tomar el control del ejército del Comandante Cobra para intentar gobernar el mundo. Además, tienes acceso a sus personajes más icónicos, incluidos Snake Eyes o Storm Shadow. Puedes disfrutar de más de 500 personajes y la capacidad de construir y personalizar tu propia base.

Aquí puedes recolectar cartas de personajes, vehículos, tropas, ubicaciones y mucho más, lo que te permitirá personalizar y crear estrategias para lanzar tus mejores ataques. También podrás luchar contra jugadores de todo el mundo en eventos PvP en línea y completar misiones para ganar recompensas. Su descarga es completamente gratuita.

One Piece: Treasure Cruise, para los amantes del manga

Si estás familiarizado con el mundo del anime, entonces debes haber escuchado hablar sobre One Piece. Este título, con un enfoque humorístico tiene una mecánica de batalla por turnos y una física increíble que hacen que el juego sea mucho más divertido de lo habitual. Tienes más de 2000 personajes a disposición, a los que puedes reclutar para revivir la misma historia del manga original.

Tiene una jugabilidad bastante simple, pero adictiva que se enfoca en el tiempo y tu habilidad para armar la tripulación pirata perfecta para atacar a tus oponentes. El juego no consume muchos recursos de tu teléfono y tiene una excelente compatibilidad con la mayoría de los dispositivos que están actualmente disponibles en el mercado.

Marvel Batalla de Superhéroes no puede faltar en esta lista

Este grandioso juego gratuito de lucha ha ganado mucha popularidad por su naturaleza coleccionable, al tiempo que mantiene la necesidad de crear estrategias inteligentes para ganar tus partidas. Con su propia historia para cada personaje, Marvel Batalla de Superhéroes, promete una experiencia única con excelentes gráficos y una gran jugabilidad.

Puedes elegir entre varios personajes del universo Marvel y disfrutar de una mecánica de juego que crea una experiencia de lucha única para un dispositivo móvil. Además, puedes unir a los villanos y superhéroes de Marvel, para crear el mejor equipo. Lo mejor de todo es que su descarga es completamente gratis.

Juego de Tronos: Más allá del Muro, un juego de lujo

Ha pasado ya un tiempo desde que Juego de Tronos terminó y el sinsabor de su final ha dejado a muchos fanáticos con ganas de más. Así que si has estado esperando un juego móvil con toda la intensidad y acción de la serie, esta es la respuesta a todas tus oraciones.

Aquí podrás encontrar a los personajes más icónicos de GOT y el juego está ambientado 48 años antes de los eventos de la serie, lo que te brinda una historia completamente nueva para explorar. El juego también arroja algo de luz sobre los misterios que no se resolvieron durante la serie. Si eres fanático de Juego de Tronos, no puedes dejar de tener este juego en tu móvil.

Valkyrie Connect te encantará

Se trata de un fantástico RPG basado en estrategias que está inspirado en mangas y animes clásicos. El juego presenta la capacidad de jugar batallas cooperativas y tiene animaciones clásicas con estilo anime que pueden llevarse al siguiente nivel, activando los gráficos en 3D.

El juego tiene cientos de personajes desbloqueables que cuentan con diferentes habilidades que puedes mezclar y combinar. Esto te permitirá crear ataques estratégicos que pueden derrotar a tus oponentes más poderosos. También puedes potenciar a tus personajes favoritos y aumentar estadísticas como velocidad, agilidad, defensa y mucho más.

Soccer Spirits, para los amantes del futbol

Soccer Spirits es un juego de estrategia que fusiona animaciones de anime clásicas, con el fútbol. Es uno de los pocos juegos de su estilo con sonidos dinámicos y una excelente interacción de voz para más de 30 personajes en el juego. Esto crea una experiencia de audio más inmersiva mientras te concentras en las estadísticas y la información de tus partidos de fútbol.

Crea el mejor 11 inicial dependiendo de los jugadores que tengas disponibles y compite contra tu oponente en el modo 11 vs 11, o en el recientemente agregado modo 5 vs 5. Tiene otros 5 modos de juego diferentes y toneladas de contenido desbloqueable para ayudar a mejorar la calificación de su equipo.

¿Fanático de Dragon Ball? Tienes que probar este juego

Este es un excelente punto de partida para los fanáticos de Dragon Ball Z que han estado ansiando un juego móvil que sea fiel a la serie original. Con reproducciones exactas de tus personajes favoritos, este título te lleva a una nueva historia en la que debes crear tu propio equipo de luchadores sobrenaturales para ganar el torneo Dokkan.

Es el único juego de Dragon Ball Z para Android que te permite jugar con protagonistas y antagonistas. Son más de 100 personajes disponibles que podrás combinar para formar el equipo más poderoso para la batalla. Sus controles son de lo más intuitivos y sencillos, lo que te permitirá una experiencia super entretenida.

¿Ya probaste Brave Frontier?

Este es un fantástico JRPG que te sumergirá en un universo pixelado con excelentes mecánicas y gráficos que te harán recordar, con nostalgia, los videojuegos de los años 80 y 90. El juego te pone en el papel de un invocador con la capacidad de recurrir a héroes y villanos, entre más de 400 personajes diferentes, para luchar contra los cuatro dioses caídos de Grand Gaia.

La capacidad de personalizar completamente tu equipo de acuerdo a tus necesidades, es lo que distingue a Brave Frontier de otros juegos de su estilo. Puedes fusionar a tus personajes, equiparlos con poderes especiales, desbloquear nuevas habilidades y conformar un equipo épico. Además, viene con una opción de auto-batalla y de batallas PvP en línea.

Puzzle Quest, otro juego del universo MARVEL

Aquí tenemos otro juego del universo Marvel. Este título se basa en rompecabezas de emparejamiento que te ayudarán a desbloquear nuevos personajes y avanzar en el juego. Esta nueva versión de tu clásico juego de puzzles viene con su propia historia en la que SHIELD ha sido invadido por un terrible villano.

Tu misión será crear tu equipo de ensueño, con los personajes más icónicos de Marvel para derrotar a las fuerzas del mal, lideradas por Norman Osbourne. Las batallas regulares te ayudarán a obtener poderes especiales, desbloquear habilidades y encontrar nuevos personajes. El juego también te permite completar misiones en el modo cooperativo, así como participar en torneos PvP en línea.

Cerramos esta lista con Summoners War: Sky Arena

Finalizamos nuestra lista con un título hecho por fanáticos del gacha, para fanáticos del gacha. Este juego de rol y fantasía presenta un combate basado en la estrategia con más de 1000 monstruos diferentes para elegir. Esfuérzate por ganar tu maná mágico, para completar tu gran colección con diferentes personajes.

Encontrarás varios modos de juego en los que puedes mejorar tu aldea, construir tu propia base, luchar contra otros invocadores, participar en batallas PvP y mucho más. Cuando no estés completando misiones o compitiendo contra otros jugadores, aprovecha para entrenar a tus monstruos para mejorar la calificación general de tu escuadrón.

Y para ti, ¿cuál es el mejor juego de estrategia para Android?