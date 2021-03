¿Estás buscando juegos de Mario para tu móvil? Si tu respuesta a esta pregunta es “sí”, no busques más. En este artículo nos hemos encargado de buscar los mejores juegos que puedes descargar en tu móvil Android. Lo único que tienes que hacer es seguir leyendo y descargarlos, ¡tan simple como eso!

Vale aclarar que todos estos juegos son gratuitos y no se necesita un dispositivo móvil Android de alta gama para poder jugarlo. La compañía encargada del desarrollo de los mismos, Nintendo, ha creado estos títulos con el objetivo de que cualquier teléfono o tablet con Android puedan correrlo, o sea, fueron optimizados de inicio a fin para que no tengan problemas al momento de ser jugados.

Descarga aquí los 5 mejores juegos de Mario Bros para móvil gratis

Antes de que te mostremos los juegos de Mario Bros a los que puedes acceder de forma gratuita desde tu móvil Android, es importante aclarar que en esta lista no encontrarás ningún juego retro. Si quieres descargar las versiones originales, te recomendamos jugar a Super Mario 64 en Android pinchando aquí.

Por otro lado, es imprescindible que tu móvil o tablet cuente con Android 5.0 o superior, pues la mayoría de estos juegos son incompatibles con una versión de Android inferior a la mencionada (solo el último es compatible con Android 4.4).

Super Mario Run

Cuando de juegos de Mario para móvil trata, Super Mario Run es el mejor título que puedes encontrar en Google Play Store para Android. El mismo mantiene la clásica esencia que hizo que Mario Bros se convierta en uno de los juegos más populares de la historia.

Si quieres revivir las épocas doradas de Mario Bros en Super Nintendo, este es el juego que deberías descargar en tu móvil Android. En resumen, deberás superar todos los obstáculos y enemigos para llegar al final de cada uno de los niveles que se hacen presente dentro de este increíble juego de Mario Bros para móviles Android.

Mario Kart Tour

Ya no hace falta que compres un Nintendo 64 para poder disfrutar de uno de los mejores juegos de Mario Bros, pues lo único que necesitas es tener un móvil o tablet con Android 5.0. Como su nombre lo indica, esta versión móvil de Mario Kart te permitirá subir a los carros más locos para competir contra la inteligencia artificial, o bien, contra otros usuarios en línea.

Desde ya te recomendamos no buscar otros juegos de Mario Kart para móvil, ¿por qué? Por el simple motivo de que las demás alternativas que se encuentran en Google Play Store no incluyen los personajes oficiales. Eso sí, vete preparando para un título lleno de micropagos, ya que no todos los coches y personajes dentro de este juego son elegibles (hay que pagar para poder seleccionarlos).

LEGO Super Mario

¿Alguna vez pensaste que Mario Bros podía ser parte del mundo LEGO? Gracias a una colaboración entre Nintendo y LEGO, esto ha sido posible. Si bien es un juego que se aleja de la idea principal que presentan los juegos de Mario Bros, la fusión entre ambos mundos demuestra que todo es posible.

En LEGO Super Mario podrás crear tus propios niveles, personajes y hasta construir sets en 3D para que Mario y sus amigos disfruten de un ambiente único. Cabe destacar que el juego está ideado para niños de no más de 13 años, aunque la realidad es que cualquier adolescente o adulto puede disfrutar de este título sin ningún tipo de problema.

Dr. Mario World

Considerado por muchos como uno de los primeros Candy Crush, Dr. Mario World reúne todo lo que un juego de estrategia necesita para ser considerado como uno de los mejores. El objetivo dentro de este título es eliminar a los virus que van apareciendo en la pantalla, cosa que parece simple de hacer, pero que resulta cada vez más complicado conforme se van superando los más de 600 niveles que posee el título.

Cabe remarcar que, si bien el juego es totalmente gratuito, es necesario adquirir potenciadores y mejoras para poder superar aquellos niveles que poseen un alto grado de dificultad. De igual forma, no te verás obligado a gastar dinero real, ya que con aplicar distintas estrategias de juego, podrás saber cuáles son los movimientos que más convienen llevar a cabo para superar ese tipo de niveles.

Super Bino Go

Si quieres “tomar un poco de aire fresco” y alejarte del mundo oficial de Mario Bros, este juego similar a Super Mario podría llegar a interesarte. El mismo copia casi todo lo que conocemos de Mario Bros, pero con una “pequeña vuelta de tuerca” que lo hace único por así decirlo.

El objetivo dentro de Super Bino Go es el mismo que en los conocidos Super Mario, o sea, eliminar a los enemigos, recolectar monedas y llegar al final de cada uno de los niveles. Eso sí, no esperes encontrarte con personajes o enemigos parecidos a los de Mario Bros, pues al ser un título no licenciado, nada de lo que vas a ver en Super Bino Go está relacionado con el icónico personaje de bigotes creado por la compañía japonesa Nintendo.

¡Información importante!

Cabe remarcar que para poder jugar a los juegos que te mostramos arriba, no hace falta conectar un mando, ya que los mismos fueron desarrollados para que puedan jugarse con el panel táctil de la pantalla de los móviles. De igual forma, si te sientes más cómodo utilizando un mando, puedes hacerlo sin ningún problema (el mando debe ser compatible con el juego).

Por otro lado, si quieres revivir tu infancia, o bien probar los juegos oficiales de Mario Bros, te recomendamos descargar Super Mario 64 para móvil utilizando estos emuladores de Nintendo 64 para Android.

Gracias a esas aplicaciones, podrás emular los juegos oficiales desde tu teléfono o tablet en cuestión de segundos y de forma gratuita. Eso sí, en ese caso necesitarás de un mando para que la experiencia de juego sea la correcta, ya que, si no conectas un mando, los botones del mismo se mostrarán en la pantalla de tu móvil (algo muy molesto de ver).