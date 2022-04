Metroidvania es uno de los géneros más adictivos de los videojuegos. Su nombre viene de la combinación de «Metroid» y «Castlevania», que fueron los juegos precursores de este estilo de juegos con plataformas no lineales, enfocados en la acción y exploración. Históricamente, los Metroidvania se asocian a las consolas y, en los últimos años, al PC donde han surgido grandes títulos gracias a los desarrolladores indie.

Sin embargo, los Metroidvania ya están pisando fuerte también en Android con la llegada de juegos muy buenos para móviles y tablets (algunos exportados de las plataformas anteriormente mencionadas) que enaltecen al género. ¿Estás listo para empezar a jugar un Metroidvania en Android? Descubre a continuación los 10 mejores que tu Android puede mover.

Top 10: mejores juegos estilo Metroidvania para Android

Generalmente, los Metroidvania son juegos con mapas gigantes y muchos detalles, por lo que exigen tener un dispositivo relativamente potente. Hace unos años, los móviles no eran tan potentes para este tipo de juegos. Ahora, incluso los smartphones de gama baja son lo suficientemente potentes para jugar a cualquiera de los siguientes juegos.

Grimvalor

Grimvalor es indudablemente el juego con mejores gráficos de esta lista. A pesar de tener un mapa de dos dimensiones, todos los personajes y objetos del escenario son 3D, para brindarte así una perspectiva 2.5D. Su mecánica de combate es la típica de un «hack & slash» en la que debes pegar con tu espada a los enemigos e ir moviéndote por el mapa.

Tiene batallas con jefes bastante épicas y un mundo enorme por explorar. ¡Ah! Y se puede jugar sin Internet. Lastimosamente, solo su primer capítulo (que dura unas 2 horas) es gratuito. Para jugar al resto del juego, tendrás que pagar. ¿Vale la pena? Pruébalo tú mismo y luego nos cuentas.

Sword Of Xolan

Si te gusta el estilo artístico de Pixel Art, Sword Of Xolan te va a encantar. Está hecho con esta técnica y, además, tiene varios elementos del género Metroidvania. Por ejemplo, puedes desbloquear habilidades para llegar a nuevas zonas y descubrir secretos. En el juego controlarás a Xolan, un joven guerrero que pelea por la justicia con su gran espada.

Sword Of Xolan incluye 30 niveles de aventura, 9 niveles de desafío a contrarreloj, más de 30 enemigos diferentes, 3 batallas épicas con bosses y 10 cartas para mejorar las habilidades de Xolan. Aparte, se puede jugar con mandos para Android. Está gratis en Google Play Store, así que no lo dejes pasar.

Dead Cells

Dead Cells no solo es de los mejores Metroidvania para Android, sino también uno de los mejores de la historia del género en todas las plataformas. De hecho, este juego llega a Android tras su paso triunfal por PC y consolas. Es considerado el inventor del género «roguevania», ya que es un Metroidvania magistralmente combinado con elementos de roguelite.

Probablemente, es el Metroidvania más intenso y desafiante que jugarás en tu vida, pues cuenta con la mecánica de muerte permanente. Eso hace que cada recorrido por su gran mapa sea diferente. Mientras estés vivo, ocuparás a los anfitriones, adquirirás habilidades, accederás a nuevas zonas y, en general, te lo pasarás genial. Es algo caro, es cierto, pero vale la pena.

Mimelet

Si no tienes mucho tiempo para jugar y quieres divertirte con un Metroidvania que no te coma la cabeza, Mimelet es una buena opción. Consiste en robar los poderes de los enemigos con los que te encuentras (un poco como Kirby) y utilizarlos para llegar a partes antes inaccesibles en sus diferentes niveles. Puede ser frustrante a veces, pero la verdad es que sus puzzles tienen la dosis justa de reto para divertirte resolviéndolos.

Castlevania: Symphony of the Night

Symphony of the Night no necesita presentación. Para muchos es el mejor Castlevania de la historia y, por supuesto, uno de los mejores Metroidvania que existen. Y es que es el juego que definió las bases del género y lo popularizó. Esta versión que puedes jugar en Android es un port directo de la original de PS1 con soporte para mandos. Si nunca habías jugado a Castlevania: SotN, llegó el momento de saldar esa deuda. Es de pago, pero no es muy caro por suerte.

Swordigo

Swordigo es un juego de aventuras y plataformas en 3D de desplazamiento lateral que te gustará si eres fanático de los Metroidvania. Su estilo artístico evoca un poco a los Zelda, aunque no es para nada un juego de puzles complejos. En Swordigo controlarás a un personaje que puede saltar, correr y golpear con su espada a diversos enemigos. Durante la aventura, desbloquearás nuevas habilidades para seguir avanzando. Es gratis, así que dale una oportunidad.

Nubs’ Adventure

Quizás es el que menos te llame la atención, pero no deberías perder de vista a Nubs’ Adventure. Es un juego con un mundo enorme que te pone en la piel de Nubs, un pequeño hombre pixeleado, para derrotar a los Reds que destruyeron su casa. Tiene puzles, secretos, batallas con jefes y un mundo gigante con muchas zonas variadas para explorar, aunque debes pagar si quieres jugar al juego completo.

Bloodstained: Ritual of the Night

Estamos ante un clásico moderno del género. Bloodstained: Ritual of the Night es uno de los mejores Metroidvania de los últimos años. Está hecho por el equipo de desarrollo que trabajó en los primeros Castlevania. Así que su calidad y diseño artístico de primer nivel está garantizado. Cuenta con todos los elementos que definen al género y derrocha excelencia en todos sus apartados.

Esta versión para Android se trata de un port del juego lanzado originalmente para PC y consolas de la generación de PS4. Al principio, tuvo problemas con el soporte para mandos, pero ahora ya funciona bien. Si puedes permitirte pagar lo que cuesta, hazlo porque merece la pena.

Tiny Dangerous Dungeons

Si éramos felices con los juegos de GameBoy que no tenían color, ¿por qué no ahora? Partiendo de esa premisa, Tiny Dangerous Dungeons es un juego divertidísimo que evoca aquella época con una jugabilidad Metroidvania brutal. Es bastante corto, te lo puedes acabar en unas horas, pero es gratis y te lo pasarás genial en lo poco que dura. También tiene un modo contrarreloj para speedrunners por si quieres rejugarlo.

Oddmar

El maravilloso estilo artístico de Oddmar te enamorará, pero su jugabilidad Metroidvania es lo que te enganchará a él. Es un título de plataformas y acción donde encarnas a un vikingo llamado Oddmar que lucha para obtener el reconocimiento de su pueblo. Eso lo lleva a embarcarse en un largo viaje para hacer un reto. Durante esta aventura, Oddmar descubrirá su verdadero poder, y con el uso de armas y escudos mágicos, superará los numerosos obstáculos que le esperan.

¿No hay juegos de Metroid para Android?

Si esperabas encontrar en esta lista un Metroid, lamentamos decirte que Nintendo aún no ha publicado ningún juego de esta saga para Android. Sin embargo, puedes usar los emuladores de Nintendo para Android para saltarte esta limitación. ¿Cuáles son los mejores Metroid? Es subjetivo, pero yo diría que los tres imprescindibles son:

Super Metroid de SNES.

Metroid Prime de Wii y GameCube.

Metroid: Samus Returns de 3DS.

Y tú… ¿cuál de todos estos Metroidvania vas a jugar?