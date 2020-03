En octubre del 2019 Riot Games celebró su décimo aniversario anunciando un sinfín de juegos nuevos que estaban preparando para el 2020. Uno de esos juegos fue League of Runeterra, un juego de cartas basado en el universo de League of Legends. Aunque ya League of Runeterra llegó a los ordenadores, todavía no se puede descargar por la Play Store, es por eso que hoy te diremos cómo descargar el APK de Legends of Runeterra para Android para que puedas jugarlo hoy mismo.

Ten en cuenta que tanto la versión para PC como esta para móviles están en una fase beta, por lo que es normal que vayan haciéndole cambios al juego. También es importante destacar que los logros conseguidos durante la versión beta seguirán en tu cuenta una vez el juego esté en su versión completa.

¿Cómo es League of Runeterra?

League of Runeterra es un juego de cartas basado en el universo de League of Legends. En este juego te encontrarás con mazos específicos que tienen una función en particular. Algo que de verdad es bastante positivo ya que hay mucha variedad de estilos de juego.

Aunque hay mazos predeterminados que vas desbloqueando y que también puedes comprar, lo interesante de League of Runeterra es que puedes armar los mazos completamente a tu gusto. Por lo que si eres de esas personas que siempre le busca la vuelta al juego, te recomendamos esta opción.

Si juegas a League of Legends, este juego te encantará porque te encontrarás con personajes ya conocidos como: Katarina, Draven, Lux, Garen, Tryndamere, Ashe, Darius, Jinx, Yasuo, Ezreal, Zed y muchos más.

También es importante que sepas que tienes misiones que completar para poder desbloquear logros como cartas y mazos. En cuanto al competitivo han anunciado que si juegas clasificatorias y ganas seguirás subiendo de rango, pero que si pierdes esto no afectará en tu rango (no puedes descender), lo cual es genial porque todos las personas están aprendiendo a jugar League of Runeterra.

Acá te dejamos un pequeño vídeo para que veas cómo se juega a League of Runeterra:

¿Cómo descargar el APK e instalar League of Runeterra antes que nadie?

Lo primero que debes hacer para poder descargar League of Runeterra es activar la casilla de orígenes desconocidos en tu móvil, ya que de lo contrario no podrás instalarlo. Para hacerlo sigue estos pasos:

Ingresa en Ajustes .

. Ve a la opción de Seguridad .

. Pincha en Administración de dispositivos .

. Activar la opción de: Orígenes desconocidos.

Una vez hayas hecho esto, deberás seguir estas instrucciones al pie de la letra:

Descarga el APK en tu teléfono pinchando aquí.

en tu teléfono pinchando aquí. Cuando ingreses, acepta el aviso de seguridad que te pedirá confiar en la fuente de la que has descargado el archivo.

que te pedirá confiar en la fuente de la que has descargado el archivo. Instala el paquete en tu teléfono.

Ábrelo y disfruta de League of Runeterra antes que nadie.

Así de fácil es descargar e instalar el APK de League of Runeterra. Pruébalo y dinos que te ha parecido. Recuerda que si tienes algún problema para instalarlo háznoslo saber en los comentarios, ya que te ayudaremos a solucionar el inconveniente.

Desde Androidphoria esperamos que te diviertas con este juego de cartas. Recuerda que League of Legends: Wild Rift y Teamfight Tactics todavía están por llegar, así que tienes tiempo para poder jugar a League of Runeterra.