Tras el éxito de la tercera entrega del juego y de la reciente serie de Netflix, la saga The Witcher acaba de aterrizar en los móviles. Y lo hace con un juego de cartas llamado GWENT: The Witcher Card Game que ya se puede descargar en las tiendas oficiales de Android e iOS. Este juego fue creado por el estudio polaco CD Projekt Red, mismos creadores del aclamado The Witcher III, por lo que su calidad está garantizada.

GWENT llegó a los dispositivos iOS el año pasado, mientras que los usuarios de Android recién pudieron probarlo en beta cerrada a comienzos de este mes. Por suerte, la versión final de este divertido juego de batallas con cartas ya está disponible para todos y aquí te explicamos de qué se trata y qué tiene para ofrecerte.

Así es GWENT, el juego de cartas de The Witcher para móviles

Si jugaste a The Witcher III, de seguro también jugaste a las cartas con los mercaderes del juego. Precisamente ese juego de cartas es el que ahora llega para móviles bajo el nombre de GWENT. Sin embargo, no es exactamente el mismo, pues esta versión para móviles (que también está disponible en PC) expande y mejora las mecánicas de aquel minijuego de The Witcher III donde podías ganar repitiendo una y otra vez la misma estrategia.

Y es que, lo que en The Witcher III era un relajante pasatiempo para descansar de la historia o de los contratos de brujo, en móviles es un profundo juego que te obligará a evaluar bien cada carta que te juegas. En concreto, GWENT es un juego de batallas con dos filas tácticas de cartas: una de cuerpo a cuerpo y otra a distancia. El juego se desarrolla por rondas, de tal forma que el que obtenga más puntos en una ronda gana. Eso sí, para ganar una partida deberás ganar 2 de 3 rondas.

Por supuesto, tu estrategia dependerá de tu mazo de 10 cartas, que podrás ir mejorando con nuevas cartas a medida que ganes partidas. Pero lo mejor de este juego es que tiene diversos modos, como el online para jugar partidas rápidas con tus amigos, el salvaje modo Arena o los desafiantes retos JcJ, que te darán muchas horas de juego.

Otro aspecto interesante de GWENT para Android es que, con una cuenta GOG, puedes sincronizar tu progreso con las versiones del juego para PC e iOS. De esa forma, podrás jugar en cualquier plataforma sin perder tus avances.

Descarga gratis GWENT, el juego de cartas de The Witcher, para tu Android o iPhone

En definitiva, GWENT es un juego de cartas que, aunque no conozcas la saga, vale la pena probar y es una descarga obligatoria para los fanáticos del popular brujo. Aquí te dejamos su ficha en Google Play Store y en la App Store para que lo juegues en tu Android o iPhone, respectivamente.

Y a ti… ¿qué te parece esta nueva entrega de la saga The Witcher?