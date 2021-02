Pagar menos por un móvil no siempre es tener menos. No todo el mundo necesita la mejor cámara, ni un diseño de lujo en su teléfono. Aquellos que buscan una cámara decente, buena batería y un rendimiento suficiente para su día a día se pelean por encontrar el móvil perfecto al menor precio. ¿Será el Poco M3 ese teléfono?

Acompáñanos a descubrirlo porque este smartphone tiene mucho que decir. Sin duda, un dispositivo muy interesante y a la vez singular. El primero de la familia Poco a un precio de gama baja. Pero… ¿se siente como un móvil de gama baja? Ya te adelantamos algo: tiene pantalla Full HD y cámara de 48 MP.

Review del Poco M3, un precio “poco” pero ofreciendo mucho

Como puedes ver en la siguiente tabla el Poco M3 es un teléfono muy completo. En menos de 200 gramos encontrarás una pantalla Full HD+, un Snapdragon 662 e incluso una triple cámara. A esto deberás sumar una gran batería de 6000 mAh y la gran mayoría de conexiones que necesites (a excepción del NFC).

Características POCO M3 Dimensiones y peso 162,3 x 77,3 x 9,6 mm con un peso de 198 gramos. Pantalla 6,53″ con resolución Full HD+ (2340 × 1080 píxeles), DotDrop (LCD). Recubierta con Gorilla Glass 3. Procesador Qualcomm Snapdragon 662: 8 núcleos a 2 GHz con GPU Adreno 610. RAM 4 GB de RAM LPDDR4X. Almacenamiento 64 GB (UFS 2.1) o 128 GB (UFS 2.2). Ampliable con microSD. Cámara trasera Triple: Cámara principal de 48 MP con f/1.79, lente 6P y AF + cámara macro de 2 MP y f/2.4 + cámara de profundidad de 2 MP con f/2.4. Graba Full HD a 30 FPS y cámara lenta a 120 fps. Cámara frontal 8 MP con f/2.05. Graba vídeo Full HD a 30 fps. Conectividad y extras WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 4G, GPS + GLONASS + Beidou + Galileo + A-GPS, Bluetooth 5.0, lector de huellas en el lateral, radio FM, altavoz estéreo, jack de audio de 3,5 mm y puerto de infrarrojos. Batería 6000 mAh con carga rápida de 18 W (incluido el cargador de 22,5 W en la caja). Sistema operativo MIUI 12 para POCO, basado en Android 10.

Quizás lo que más llame la atención (a ojos de un experto) es la memoria de tipo UFS que mejora notablemente el rendimiento del teléfono comparado con todos aquellos que todavía montan el formato eMMC 5.1 (mucho más lento). Pero lo mejor de todo es que es un teléfono bastante balanceado superior a la mayoría de móviles gama media de hace uno o dos años. Como puedes ver, hay una interesante evolución en los móviles de estos precios y no deberías conformarte con menos que esto.

El Poco M3 tiene un diseño diferente, y gusta bastante

Como sabrás, Poco se ha independizado de Xiaomi como marca (aunque les pertenezca como marca y lo fabriquen ellos) y lo quieren dejar bien claro. Esto se ve claramente en el diseño del teléfono e incluso en su caja, donde la marca Xiaomi ahora aparece mucho más camuflada que antes. También lo vemos en su parte trasera donde las letras POCO, bien grandes, se sitúan en este particular módulo de cámaras traseras con un diseño original. Las cámaras van montadas en línea pero gracias a su peculiar diseño parece diferente a lo que estarás acostumbrado a ver.

El Poco M3 embute su pantalla de 6,53″ Full HD+ en plástico, pero no uno cualquiera sino muy resistente y emulando el tacto del cuero. A simple vista puede dar el pego pero lo mejor es en la mano, donde no resbala nada y se siente muy cómodo. Tiene un tamaño decente para ser un gama baja y nos parece una buena opción para los que no quieren un móvil demasiado grande y pesado (dentro de los estándares actuales, claro está). Y no te preocupes si no te gusta llevarlo sin funda, pues en la caja trae una transparente que le sienta bien y protege los bordes de la pantalla. En su caja te viene todo: cargador rápido de 22,5 W, cable USB C, funda y extractor para la SIM.

Si lo observas alrededor en el lado derecho encontrarás el botón de volumen junto al sensor de huellas que hace de botón de encendido (el cual funciona bien, pero se hace algo lento por culpa de su software). En la parte izquierda está la bandeja para dos SIM + microSD (sin tener que renunciar a ninguna cosa, ya que no es híbrida). En la parte inferior tendrás el cargador USB C y un altavoz, junto al micrófono. Y ya en la parte superior encontrarás el micrófono de cancelación de ruido, el infrarrojo, el jack de audio y su segundo altavoz. Sí, como lo estás leyendo, tiene sonido estéreo y lo cierto es que dentro de su rango de precios es uno de los mejores en este apartado.

En cuanto a su pantalla monta un panel Full HD+ con tecnología LCD que se ve bien, y no habíamos visto nada igual antes en un móvil de este precio. Sería injusto compararla con una pantalla de la gama media y ahí sí podríamos notar algo menos de brillo, pero es más que suficiente para que se vea bien en exteriores (400 nits) y también para disfrutar de juegos o series sin ningún problema. En la pantalla también destacan especialmente sus marcos que están bien aprovechados. Y la cámara selfie en forma de gota de agua nos parece una buena forma de integrarla sin perder mucho frontal.

Fotos del Poco M3 1 de 17

Podríamos reprocharle muchas cosas si lo comparamos con sus hermanos mayores como el Redmi Note 9T y no sería justo, si pensamos en los 120€ que cuesta y las alternativas que hay en el mercado por este precio es muy complicado ponerle pegas más allá de lo que te contaremos más abajo sobre su rendimiento.

La cámara del Poco M3, ¿son útiles sus 3 sensores?

Al igual que en muchos otros móviles, este Poco M3 monta 3 sensores pero la realidad es que solo el principal, de 48 MP, es realmente útil. Los otros dos son para macro y para el efecto bokeh (el cual no termina de hacer demasiado natural) por lo que no habrá ni zoom óptico ni un sensor para fotos panorámicas. Esto, que en principio parece un problema, no lo es ya que el rendimiento de su sensor principal es realmente bueno y todavía se puede mejorar más usando la GCam.

La cámara cumple, y bien. Hace fotos decentes, sobre todo con buena luz, y con una nitidez aceptable. Es cierto que no es la mejor en cuanto a rango dinámico ni a colores pero es superior a lo que podrías esperar en un móvil de este precio sin duda alguna. En la galería puedes ver algunas imágenes tomadas con la cámara aunque también te enseñaremos algunas muestras con la GCam en las que verás la diferencia (añade mayor nitidez a las tomas normales y en cuanto a vídeo te permite estabilizar la imagen, cosa que la app de serie no deja hacer).

Fotos sacadas con el Poco M3 1 de 21

El modo noche funciona bien. Es cierto que le falta algo de nitidez cuando se pone el día pero saca fotos decentes e interpreta bastante bien las cosas gracias a los avances de la cámara de MIUI. En cuanto al vídeo la cosa cambia bastante y es que, a pesar de grabar en una calidad decente, carece de estabilizador de cualquier tipo. Aquí te explicamos cómo activar el EIS en el Poco M3 y si lo haces así tus vídeos serán mucho mejores.

La cámara selfie tiene unos 8 MP y va justita de resolución. Aún así, funciona bien pero no esperes grandes fotos o muy nitidas. Los 8 MP van un poco justos en este sentido aunque no serán un problema para hacer videollamadas o sacar fotos casuales con buena luz. Lo volvemos a remarcar, para su precio sí está bien.

¿Cómo es el rendimiento del Poco M3? Aquí pasa algo…

Sobre el papel el hardware del Poco M3 cumple con creces lo que podemos esperar de un móvil de este rango de precios, sobre todo en AnTuTu que logra unos 180000 puntos más que suficientes para la mayoría de las tareas. E incluso con juegos como Lol Wild Rift, PUBG Mobile y algunos otros va bien. El problema es que la capa de Poco para MIUI 12 está mal optimizada y lastra un poco la experiencia de usuario.

Varias veces, mientras lo estábamos usando, hemos tenido lag y tirones que no deberían estar en un móvil de este tipo. Es posible que esto se arregle por software, sobre todo cuando llegue MIUI 12.5 que promete mejorar el retroceso en rendimiento que ha supuesto la versión 12 pero mientras tanto habrá que esperar y en este mismo momento esto es lo que nos hemos encontrado. De hecho, notamos que el móvil no va mal cuando le demandamos tareas exigetes pero no así en el sistema, que se nota que no está todo lo bien optimizado que debería. No es que sea imposible de usar, e incluso es posible que los usuarios menos exigentes no lo noten pero es algo importante a mencionar y también dejar claro que se podría solucionar en futuras actualizaciones de software. Para mejorar el rendimiento se puede instalar un launcher como Rootless Launcher y la experiencia mejora notablemente.

Tampoco hay que olvidar mencionar el sonido de este teléfono, estéreo y con doble altavoz. Sin duda, un detalle excepcional que no vemos en este rango de precios. Y para mejorarlo más, cuenta con jack de audio y radio FM.

ACTUALIZACIÓN: al terminar el análisis nos llegó una nueva actualización de software que parece que mejora, bastante, el rendimiento del terminal por lo que es posible que la única “pega” del Poco M3 se vea solucionada antes de lo esperado.

La batería del Poco M3 es espectacular

En lo que sí destaca, aunque el sistema no esté todo lo bien optimizado que debería, es en la autonomía. Es uno de sus puntos fuertes y es posible que incluso mejore más si Xiaomi logra optimizar bien la capa de los Poco. Lo que no nos gusta tanto es que tarde casi 3 horas en cargarse pero con lo que te vamos a contar a continuación esto dejará de ser un inconveniente.

Es un móvil que tiene una autonomía real de 2 o 3 días sin ningún tipo de problema. Será muy fácil realizar tiradas de batería por encima de las 10 horas de pantalla e incluso más. Esto hace que lo lleves sin preocupaciones y que, seguramente, cada 2 noches lo cargues para aguantar otras dos duras jornadas.

¿Vale la pena comprar el Poco M3?

El Poco M3 es un teléfono que, para su rango de precios, está genial. Tiene un buen diseño, su batería dura muchísimo, la cámara cumple, integra una pantalla Full HD+ y además funciona bien con la mayoría de los juegos. Pero… su lag y la experiencia de usuario nos han dejado un sabor agridulce.

Creemos que esto último se terminará arreglando tarde o temprano, aunque puedes usar otro launcher mientras y no sufrirás. Hay otros smartphone en el mercado que ofrecen un mejor rendimiento en este sentido por este precio (aunque en todo lo demás serán peores). Si no te importa esperar a que Xiaomi arregle los problemas de rendimiento es posible que este teléfono sea una mejor elección frente a ningún otro de este rango de precios.