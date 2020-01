En enero del año pasado, Redmi se volvió una marca independiente de Xiaomi. Y ahora en este 2020, la empresa de tecnología volverá a hacer una jugada similar. ¿Por qué? Porque POCO será una marca independiente de Xiaomi, al igual que Redmi.

Manu Kumar Jain, vicepresidente global y jefe de la división india de Xiaomi fue quien anunció esta noticia a través de Twitter.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!

What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.

Join me in wishing @IndiaPOCO all the best.

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020