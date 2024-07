Aunque es más conocida por sus aspiradores, Dreame también tiene una línea de secadores de pelo muy buena, la cual acaba de recibir un nuevo integrante. El Dreame Pocket ya está a la venta en España y se ha presentado como el secador de pelo más ligero del mercado. Llega con un diseño compacto y plegable, que lo hace extremadamente liviano e ideal para viajes.

Además, incluye los accesorios necesarios para hacer peinados profesionales sin desatender el cuidado del cabello. Ya tenemos el Dreame Pocket aquí con nosotros y lo hemos estado probando para contarte nuestra experiencia con él. ¿Merece la pena comprar un secador de gama alta como este? Descubre nuestra opinión a continuación.

Dreame Pocket: un secador de pelo profesional, práctico y con accesorios útiles

El Dreame Pocket tiene un precio elevado con respecto a los secadores de pelo tradicionales por ser una opción prémium con características de gama alta. Tiene un motor brushless muy duradero, un diseño ergonómico y elegante, accesorios para hacer peinados, un cuerpo compacto y plegable, etc. Mira su ficha técnica para luego entrar en detalles.

Características Dreame Pocket Dimensiones y peso 50 × 145 × 201 mm. 300 gramos (sin cable de alimentación). Cable de 1,5 metros. Tensión nominal 220 – 240 V. Potencia nominal 1300 W. Frecuencia nominal 50 / 60 Hz. Iones negativos/cm³ 300.000.000. Motor 110.000 RPM. Nivel de ruido 60 dB. Velocidad de aire 70 m/s. Contenido de la caja Dreame Pocket x1

Bolsa para el Dreame Pocket x1

Boquilla rizadora x1

Manual de Usuario x1

Boquilla anti -encrespamiento x1

¿Cómo es el secador de pelo Dreame Pocket?

El diseño del Dreame Pocket es una de las cosas más chulas que he visto en mucho tiempo. Tiene la forma de dos tubos delgados unidos entre sí por una bisagra, consiguiendo de esa manera un estilo minimalista y ergonómico. Resulta muy cómodo sujetarlo y solo pesa 300 gramos (sin considerar el peso del cable), por lo que no cansa la mano ni siquiera al estar 30 minutos o más secando el cabello.

Está construido con plástico de alta calidad y tiene un acabado brillante en color gris que resalta su elegante diseño. Pero no todo es estética. El Dreame Pocket cuenta con una bisagra sólida de tres posiciones que le aporta mucha versatilidad. Te permite doblar el secador en forma de «N» para guardarlo más fácil en un bolso, en forma de «1» para utilizarlo como rizador y en forma de «7» para un secado tradicional.

Detalles del secador de pelo Dreame Pocket 1 de 8

Con respecto a la calidad de construcción, no tenemos quejas. Todo se siente en su sitio, robusto y bien ajustado. Lo único que creemos que es mejorable es su cable de 1,5 metros que estorba mucho al momento de guardar el secador y sería útil poder quitarlo. Así, no solo dejaría de estorbar y sería más cómodo transportar el secador, sino que además no existiría el miedo a que el cable se dañe por doblarse mucho (aunque la junta es bastante gruesa y no creo que suceda).

En el mango del Dreame Pocket encontramos dos controles: un interruptor para seleccionar la velocidad o apagarlo, y un botón para cambiar la temperatura de aire. Por otra parte, resaltar que su toma de aire frío se puede desmontar para limpiar el filtro que lleva integrado. Además, la salida de aire caliente está protegida para que nadie meta los dedos allí y tiene un aro magnético para acoplar accesorios.

Accesorios que incluye el Dreame Pocket 1 de 11

En la caja, el Dreame Pocket incluye un bolso de tela para guardarlo y dos accesorios. Uno de ellos es una boquilla para hacer rizos y el otro es una boquilla anti-encrespamiento para peinar cabellos lisos y lograr un acabado suave y brillante. Y lo mejor es que es muy fácil instalar estos accesorios, ya que solo debes ponerlos sobre la boquilla del secador y se acoplarán automáticamente gracias a la unión magnética.

¿Qué tal funciona el secador de pelo Dreame Pocket?

El Dreame Pocket monta un motor sin escobillas de 110.000 revoluciones por minuto para proporcionarte una velocidad de aire de hasta 70 m/s y un secado rápido en 40 segundos en pelo corto, de acuerdo al fabricante. Tiene una resistencia de 1300 W que calienta el aire bastante rápido. Apenas lo enciendes, no tendrás que esperar casi nada para empezar a usarlo.

La marca asegura que el nivel de ruido en funcionamiento de este secador de aire es de 60 dB o menos, aunque en nuestras pruebas ha llegado a superar los 70 dB. Es audible, pero sinceramente no es muy molesto. Es el ruido esperable de un secador de pelo tan potente como este.

Con los controles puedes poner la velocidad de aire en normal o máxima, así como elegir uno de los tres niveles de temperatura del aire. Aparte, puedes seleccionar un modo de ciclo frío/caliente en el que el secador alternará entre 7 segundos de aire caliente y 5 segundos de aire frío. Esto en teoría sirve para secar rápido tu cabello sin someterlo a una acumulación de calor dañina.

¿Cómo debes usar el secador? Todo depende de lo que busques. Yo para el secado diario uso la velocidad normal de aire con el nivel de temperatura medio. Pero si quiero secar muy rápido el cabello, empiezo con el nivel máximo de velocidad y temperatura, y luego de unos 3-5 minutos bajo la temperatura para no deshidratarlo.

En cuanto a los accesorios, me gusta utilizarlo sin ninguno para secar porque brinda un flujo de aire potente y directo, aunque muy centrado. Para peinar, es mejor utilizar la boquilla anti-encrespamiento que se pega al pelo para distribuir mejor el flujo de aire y así alisarlo sin dejar frizz. Y si tienes el cabello rizado o quieres hacer rizos, pues para eso es la boquilla de rizadora.

Por cierto, la marca enfatiza que el Dreame Pocket brinda 300.000.000 iones negativos por cm³ que, teóricamente, neutralizan la electricidad estática y sellan las cutículas del cabello. Esto no solo evita el encrespamiento, sino que además cuida tu cabello. La verdad es que no sé qué tan efectiva sea esta tecnología, pero lo cierto es que a mí en particular no me ha maltratado el cabello todo este tiempo que lo he usado.

Veredicto final: ¿vale la pena el secador de pelo Dreame Pocket?

El Dreame Pocket puede cumplir las exigencias de todo tipo de usuarios. Tiene un diseño compacto y plegable, ideal para quienes viajan con frecuencia, un motor brushless potente y duradero que garantiza un secado rápido, y accesorios útiles para peinar cabellos rizos y lisos sin encrespamiento. Y por si fuera poco, cuenta con tecnología iónica para cuidar el cabello del daño por calor.

En España ya está disponible por 159 €, que es un precio elevado comparado con secadores de pelo tradicionales, pero es que el Dreame Pocket no es un secador tradicional. Estamos ante un secador que va más allá, con accesorios y tecnologías que se adaptan a tu cabello para protegerlo y con una calidad de fabricación impecable que prioriza la durabilidad y la ergonomía. ¡Recomendado!