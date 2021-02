El fabricante americano propiedad de Lenovo sigue ampliando su gama de dispositivos. Hace poco te hablamos del nuevo Moto E6i, y ahora le toca el turno a los Moto G10 y Moto G30 que acaban de ser presentados.

Dos teléfonos que parecen gotas de agua en el apartado estético (más allá del diseño de la carcasa trasera) pero que esconden unas cuantas diferencias en el apartado técnico.

A nivel estético, nos encontramos con dos terminales muy parejos y que comparten hasta unas dimensiones casi calcadas. Decir que ambos modelos cuentan con un notch en forma de gota de agua para alojar la cámara frontal, además de resistencia al agua a través de su certificación IP52.

También cabe la pena indicar que ambas versiones cuentan con Radio FM y salida minijack para conectar unos auriculares de cable. ¿Lo más destacable del diseño de los Moto G10 y Moto G30? El botón dedicado para activar Google Assistant de forma más cómoda.

Especificaciones Moto G10 Moto G30 Dimensiones y peso 165,22 x 75,73 x 9,19 mm

. 200 gramos. 165,22 x 75,73 x 9,14 mm

. 200 gramos. Pantalla 6,5″ HD+ y refresco de 60 Hz 6,5″ HD+ y con refresco de 90 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 460. Qualcomm Snapdragon 662. RAM 4 GB 4 o 6 GB Almacenamiento 64 o 128 GB (ampliable con microSD) 128 GB (ampliable con microSD) Cámara Trasera Cuádruple de 48MP con f/1.7 + Ultra Gran Angular 8MP con f/2.2 + Macro 2MP con f/2.4 + Bokeh 2 con f/2.4 Cuádruple de 64MP con f/1.7 + Ultra Gran Angular 8MP con f/2.2 + Macro 2MP con f/2.4 + Bokeh 2 con f/2.4 Cámara Frontal 8 MP 8 MP Conectividad WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS, Radio FM, minijack, IP52 y USB-C. WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, Bluetooth 5, NFC, GPS, Radio FM, minijack, IP52 y USB-C. Batería 5000 mAh con carga rápida de 10W. 5000 mAh con carga rápida de 15W.

Como habrás podido comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, estamos ante dos teléfonos de gama media que presumen de un hardware más que suficiente para cualquier usuario.

Eso sí, teniendo en cuenta que la diferencia económica entre el Moto G10 y el Moto G30 es de tan solo 30 euros, lo cierto es que vale mucho más la pena apostar por el modelo más vitaminado, aunque sea en su versión con 4 GB de memoria RAM.

Principalmente porque cuenta con un procesador más potente, más capacidad de almacenamiento, una carga rápida superior y, lo más importante, una frecuencia de refresco que marca la diferencia. El panel que monta el Moto G10 alcanza los 60 Hz, mientras que la pantalla del Moto G30 cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz, lo que hace que todo se vea notablemente mejor.

Y no nos podemos olvidar del apartado fotográfico. Es cierto que los megapíxeles no son un indicativo que garantice una mejor calidad en las fotografías que realices, pero es un plus adicional viendo el resto de diferencias entre el Moto G30 y el Moto G10.

Disponibilidad y precio de los Moto G30 y Moto G10

Respecto a la fecha de lanzamiento de los Moto G30 y Moto G10, el fabricante ha afirmado que muy pronto llegarán a España en color gris y blanco para el modelo más descafeinado y negro y blanco para la versión más completa. Veamos su precio oficial