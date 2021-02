Motorola acaba de presentar en Brasil un nuevo integrante de la familia Moto E6, que parecía ya estaba descontinuada tras el lanzamiento del Moto E7. Se trata del Moto E6i, un smartphone muy básico que tiene las mismas características del Moto E6s, pero con diferente procesador y sistema operativo.

El nuevo Moto E6i ha sido lanzado con Android 10 Edición Go (una versión de Android ligera y limitada), una gran pantalla de 6,1 pulgadas y un modesto procesador UNISOC de ocho núcleos a 1,6 Ghz. Además, cuenta con 2 GB de RAM y una cámara doble. Para ser un Android Go, el Moto E6i tiene muy buenas características, aunque su precio seguramente no te gustará. Acompáñanos a conocer todos sus detalles.

Todas las características del Motorola Moto E6i

Aquí te dejamos la tabla de especificaciones del Motorola Moto E6i para que revises sus características a tu antojo.

Características Moto E6i Dimensiones y peso 155,6 x 73 x 8,5 mm. 160 gramos. Pantalla 6,1″ HD+ (1560 x 750) con relación de aspecto 19,5:9 y panel LCD. Con un pequeño notch en el frontal. Procesador UNISOC Tiger SC9863A a 1,6 GHz. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB ampliable con microSD. Cámara trasera Dual de 13 MP con f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MB con f/2.4. Flash LED. Cámara frontal 5 MP con f/2.2. Conectividad y extras Micro USB, WiFi, Dual SIM 4G, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.2 y jack de audio de 3,5 mm. Con lector de huellas. Batería 3000 mAh con carga de 10W. Sistema operativo Android 10 Edición Go.

El Android Go con mejores especificaciones del mercado

Los móviles con Android Go suelen tener una apariencia anticuada: son pequeños y cuentan con marcos bastante pronunciados. Ese no es el caso del Moto E6i que tiene una enorme pantalla LCD de 6,1″ con resolución HD+ y un diseño moderno con notch en forma de gota en la parte frontal para alojar la cámara selfie de 5 MP.

En su espalda, tiene un sobrio módulo vertical para la cámara donde podemos ver el sensor principal de 13 MP en un círculo grande y justo debajo el sensor bokeh de 2 MP junto con el Flash LED en un óvalo. Allí mismo se encuentra el lector de huellas trasero camuflado en el logo de Motorola.

La potencia de este móvil corre a cargo del decente procesador Unisoc Tiger SC9863A de 8 núcleos que está acompañado por 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (se puede ampliar con una microSD). Bajo el capó, el Motorola Moto E6i tiene una batería de 3000 mAh con soporte de carga de 10W mediante su puerto Micro USB.

A propósito de la conectividad, el más modesto de los Moto E6 cuenta con 4G, WiFi, Bluetooth 4.2, GPS y un jack de 3.5 mm para conectar auriculares. Como mencionamos antes, viene de fábrica con la versión ligera de Android 10 (Android 10 Go).

Precio del Motorla Moto E6i

El Moto E6i se presentó en única variante de 2 GB + 32 GB, pero en dos colores diferentes: rosa y gris. De momento, solo se encuentra disponible en Brasil donde vale 1099 reales, que al cambio son 168 euros. ¿Cuándo se lanzará en otros países? Motorola aún no lo ha revelado.

Aunque de lanzarse en otros mercados, creemos que Motorola debería ajustar el precio. Actualmente, comprar un Android Go por 170 euros tiene poco sentido cuando las marcas chinas, e incluso la propia Motorola, ofrecen smartphones de gama baja mucho mejores al mismo precio.