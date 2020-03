En septiembre del año pasado, Motorola lanzó el Moto E6s en India. Ahora, la compañía ha presentado una nueva versión de este móvil para Europa, que llega con un nuevo diseño y especificaciones un poco más modestas. Aun así, sigue siendo un smartphone básico, como toda la familia Moto E6, pero ahora es más similar al Moto E6 Plus. Descubre enseguida todos los detalles de este nuevo Motorola.

Lo que más destaca de este nuevo Moto E6s es su enorme pantalla de 6,1 pulgadas y el procesador MediaTek Helio P22 que monta. Además, curiosamente, llega con Android 9 de fábrica y no con Android 10 como era de esperar, lo cual probablemente es una herencia de su primera versión. De cualquier forma, este Moto E6s es una opción bastante interesante a considerar si buscas un móvil barato, así que conócelo a continuación.

Características Moto E6s Dimensiones y peso 155,6 x 73,0 x 8,5 mm. 160 gramos. Pantalla 6,1″ HD+ (1560 x 720) con relación de aspecto 19,5:9, panel LCD TFT IPS y un pequeño notch en el frontal. Procesador MediaTek Helio P22 con gráfica

IMG GE8320. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB ampliable con microSD hasta 256 GB. Cámara trasera Dual de 13 MP con f/2.2 + 2 MP con f/2.4 para el sensor de profundidad. Flash LED. Cámara frontal 2 MP con f/2.2. Conectividad y extras Micro USB 2.0, WiFi de 2,4 GHz, 4G (con todas las bandas que se usan a nivel global), GPS, Bluetooth 4.2 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 3000 mAh. Sistema operativo Android 9 Pie.

Excelente pantalla y un buen procesador

Si conoces los móviles básicos de Motorola, sabes que estos dispositivos son muy buenos y duraderos, pero más limitados en especificaciones que los de la competencia. Así mismo es este Moto E6s que, sin embargo, usa un procesador de gama media, el Helio P22, fabricado por MediaTek. De hecho, la potencia que le brinda este procesador de 8 núcleos a 2,0 GHz es el punto más fuerte de este Moto E6s.

A dicha capacidad de procesamiento le acompañan 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento (ampliable hasta 256 GB). Así que, en general, el Moto E6s puede ejecutar sin problemas cualquier app, aunque sufrirá con algunos juegos demandantes. Otro punto fuerte de este móvil es su excelente pantalla LCD IPS de 6,1 pulgadas con resolución HD+ que ocupa el 85,7% del frontal gracias al notch en forma de gota que tiene. Nada mal para un móvil como este.

El Moto E6s se queda algo desactualizado en algunos aspectos

A propósito del frontal, tiene una cámara selfie de 5 MP y, en la parte trasera, se encuentra su cámara doble compuesta por un sensor principal de 13 MP con enfoque automático por detección de fase (PDAF) y un sensor adicional de 2 MP para el modo retrato. Además, debajo de la cámara doble tiene un lector de huellas con el logo de la marca. Todo esto se encuentra ordenado en un diseño bastante simple, más característico de los Android de años anteriores que los de este año.

En ese mismo sentido, sorprende un poco que llegue de fábrica con Android 9 en vez de Android 10, que es el sistema operativo de los móviles Android lanzados este año. También impresiona que no use USB-C (el estándar actualmente para cargar los móviles), sino Micro USB 2.0. Lo mismo podemos decir de su pequeña batería de 3000 mAh que hay que saber administrar para no quedarse sin carga rápidamente. Sin embargo, se agradece que este Moto E6s llegue con conector para auriculares y un cuerpo de plástico resistente a las salpicaduras.

Precio y disponibilidad del Moto E6s

El Moto E6 ya está disponible en la página oficial de Motorola España, aunque todavía sin especificar precio y cuándo se pondrá a la venta. No obstante, la primera versión de este móvil que se lanzó para la India tuvo un precio de lanzamiento de 7999 rupias o 100 euros al cambio. Aunque, como suele suceder, a Europa llegará seguramente con un precio más elevado.

Estará disponible en única versión de 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, en los colores azul y rojo. Coméntanos… ¿te atrae este nuevo Moto E6s o crees que llega un poco tarde al mercado?