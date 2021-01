Poco a poco, los fabricantes irán presentando nuevos modelos para actualizar su catálogo y así mantenerse vigentes en 2021. Y aunque estamos acostumbrados a ver más presentaciones del otro lado del mundo, en esta ocasión estaremos hablando de la familia Moto, mismos que fueron presentados este 8 de enero en Estados Unidos.

Y no estamos hablando de uno ni dos sino de tres equipos para renovar por completo la gama media y baja de Motorola. El primero y más económico, el Moto G Play, seguido por el G Power, con una combinación más equilibrada, y el G Stylos, que se mantiene en la gama media pero dando un salto importante en calidad.

Si bien la familia Moto no es de lo más top que veremos este año, valen la pena si estás buscando un móvil bueno, bonito y también barato. Que además, también tienen la ventaja de incluir una experiencia pura de Android.

Características y especificaciones del Moto G Play, G Power y G Stylus

Especificaciones Moto G Play Moto G Power Moto G Stylus Dimensiones y peso 6.56 x 2.99 x 0.37 mm, 204 gramos. 6.51 x 2.99 x 0.37 mm, 206 gramos. 6.69 x 3.07 x 0.35 mm, 213 gramos. Pantalla 6.5 pulgadas, HD + (720 x 1600), relación 20:9, LCD. 6.6 pulgadas, HD + (720 x 1600), relación 20:9, LCD. 6.8 pulgadas, Full HD + (2400 x 1080), relación 20:9, LCD. Procesador Qualcomm Snapdragon 460. Qualcomm Snapdragon 662. Qualcomm Snapdragon 678. RAM 3 GB. 3 y 4 GB. 4 GB. Almacenamiento 32 GB + microSD. 32 y 64 GB + microSD. 128 GB + microSD. Cámara Trasera Doble: sensor principal de 13 MP con f/2,0 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2,4 y un flash LED. Triple: sensor principal de 48 MP con apertura focal de 1,7 + sensor de profundidad con 2 MP y f/2,4 + sensor para fotos macro con 2 MP y f/2,4. Cuádruple: sensor principal de 48 MP con f/1,7 + sensor ultra gran angular de 8 MP f/2,2 + sensor de profundidad de con 2 MP y f/2,4 + sensor para fotos macro de 2 MP con f/2,4. Cámara Frontal 5 MP con f/2,2. 8 MP con f/2,0. 16 MP con f/2,2. Conectividad WiFi 802.11 de doble banda, Bluetooth 5.0, Dual SIM, 4g/LTE, GPS, conector tipo-C. Batería 5000 mAh. 4000 mAh. Sistema Operativo Android 10.

Moto G Play: una opción simple pero bien resuelta

Con el G Play Motorola no busca llamar la atención por sus especificaciones pero sí por su autonomía y precio. Sin embargo, dos de sus puntos más flojos son el Snapdragon 460 y la resolución del panel. Estamos hablando de un procesador que ya tiene sustituto (más potente) y de una resolución que si de por sí es escasa, en una diagonal de 6,5 pulgadas no queremos imaginar cómo se verá. Eso sí, desde Motorola prometen que aguantará hasta tres días de autonomía.

Moto G Power: el término medio casi siempre es el mejor

Con el Moto G Power nos encontramos con un equipo que mejora en procesador pero que sigue fallando en resolución. Y aún peor, porque la diagonal de este sube ligeramente a las 6,6 pulgadas. Sin embargo, aquí sí encontraremos un sensor principal de cámara capaz de dar muy buenos resultados, junto a una combinación de sensores acorde con lo que hemos visto en otros equipos de esta misma gama.

También, la batería sigue siendo de la misma capacidad (5000 mAh), pero esta vez con mejor rendimiento gracias a la combinación del SD 662 y a esa baja resolución de pantalla.

Moto G Stylus: la opción más atractiva

Por último, le ha llegado el turno a la opción más atractiva de la familia Moto para este 2021. El Moto G Stylus crece en casi todo; dimensiones, peso, diagonal de pantalla, resolución, procesador, RAM, capacidad de almacenamiento y, aunque mantiene el mismo sensor que vimos en el G Power, mejora la combinación de sensores para ofrecer una experiencia más completa.

En lo que sí baja el G Stylus es en la capacidad de batería, pero que esto no te engañe porque 4000 mAh serán más que suficientes para darle de sobre un día de autonomía a este móvil.

En resumen, es innegable que estamos hablando de equipos de gama media y baja, lo que no quiere decir que sean malos. En cambio, representan una opción más que seguro le sentará bien a más de un consumidor. Pero esto no ha terminado, porque si bien las especificaciones no son de escándalo, puede que los precios nos den una grata sorpresa.

Precios y disponibilidad de los 3 primeros Moto de 2021

Los tres modelos saldrán a la venta el 14 de enero en Estados Unidos. Todavía no hay una fecha clara sobre cuándo llegarán (o si lo harán) a otras partes del mundo, incluyendo España. Además, a diferencia de otros modelos que hemos visto más recientemente, como con el Redmi Note 9T y Redmi 9T, estos equipos llegan en colores bastante sobrios y con un precio de salida bastante competitivo, por lo que sabemos hasta ahora:

En el caso del Moto G Play : tendrá un precio de salida de 138 euros al cambio.

: tendrá un precio de salida de al cambio. En el caso del Moto G Power : tendrá un precio de salida de 162 euros al cambio en la versión de 3 GB de RAM y 203 euros en la versión de 4 GB de RAM.

: tendrá un precio de salida de al cambio en la versión de 3 GB de RAM y en la versión de 4 GB de RAM. En el caso del Moto G Stylos: tendrá un precio de salida de 244 euros al cambio.

¿Qué te han parecido estos móviles? Quizás los Moto G de 2021 no cambien mucho en lo que ya hemos visto con otros móviles, pero sin duda se agradece tener más opciones a la hora de tener que cambiar de móvil.