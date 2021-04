Con la reciente presentación de los Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite y el Mi MIX Fold, Xiaomi ha querido dejar claro cuáles son las diferencias entre la tecnología Dolby Vision y HDR10. Un conocimiento muy útil que podrás aplicar a la hora de comprar móviles, una Smart TV o incluso en los monitores para PC o laptops. ¿Quieres saber cuáles son?

Cuáles son las diferencias entre Dolby Vision y HDR10

Si aún no lo sabes, los últimos integrantes de la serie Mi 11 y el Mi MIX Fold vienen con la tecnología Dolby Vision, lo que seguro te hará suponer que esta es mejor. Y sí, no hay punto de comparación, la tecnología Dolby Vision es superior, pero no nos apresuremos porque hay un par de detalles que deberías saber.

Sin entrar en muchos tecnicismos, lo primero que necesitas saber es que la tecnología Dolby Vision es capaz de almacenar una mayor cantidad de información en un solo píxel, ofreciendo un rango dinámico muy superior y una gama de colores más amplia, capaz de alcanzar en teoría los 10000 nits y soportar 12 bits de profundidad de color. En contraste, el HDR10 alcanza los 1000 nits de brillo máximo y una profundidad de color de hasta 10 bits.

Sin embargo, aunque es cierto que la tecnología Dolby Vision en teoría sobrepasa por mucho al HDR10, actualmente ningún dispositivo es capaz de exprimir todo su potencial. Y eso no es todo, porque a pesar de que Dolby Vision es mejor, la tecnología HDR10 es más popular entre muchos fabricantes.

El HDR10 es más popular que el Dolby Vision por una razón muy simple

El HDR10 está más difundido entre los fabricantes de móviles y TV porque es gratis. Si un fabricante quiere incorporar la tecnología Dolby Vision debe pagar y esto a muchos no les conviene, al final pagar más termina reduciendo el margen de ganancias y en el peor de los casos encarece el producto, lo que le resta competitividad en el mercado.

Pero esto no ha terminado, hay otro aspecto muy importante en el que Dolby Vision deja atrás al HDR10: el procesamiento de los metadatos. La tecnología Dolby es capaz de reproducir cada escena bajo las mejores condiciones, ya que el procesamiento de los metadatos es dinámico. En cambio, con la tecnología HDR10 el procesamiento de los metadatos es estático y por eso en los vídeos todas las escenas se reproducirán bajo los mismos parámetros.

Por eso, del HDR10 ha nacido el HDR10+ una tecnología que ofrece un brillo máximo de 4000 nits y un procesamiento dinámico de los metadatos, sin dejar de ser gratis. Sin embargo, esta tecnología actualmente tiene un soporte limitado en smartphones y TV debido a lo joven que es.

¿A qué conclusión podemos llegar, Dolby Vision o HDR10+?

Para dejarlo más simple, la tecnología Dolby Vision es superior por lo que, si debes escoger entre dos dispositivos, tener esta tecnología puede hacer la diferencia. Sin embargo, la tecnología HDR10+ se acerca a lo que esta ofrece, lo que para muchos usuarios será más que suficiente. Sin embargo, es probable que la tecnología Dolby Vision esté disponible solo para móviles de gama alta durante un buen tiempo, lo que marca una clara brecha entre gamas.