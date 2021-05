En los correos electrónicos no puedes saber si una persona ha leído el mensaje que le has enviado, a diferencias de redes sociales como WhatsApp, Facebook o Instagram. Sin embargo, existe una manera en la que podrás averiguar si aquella persona a la que le mandaste un correo lo ha visto.

Con la confirmación de lectura en Gmail sabrás si ignoraron tu mensaje o no, pero deberás activar esa opción, ya que no está activada de forma predeterminada. ¿Quieres aprender a usar esta herramienta?

¿Qué es la confirmación de lectura de Gmail?

Esta herramienta es una opción que integra el correo de Google para extensiones profesionales o educativas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienes un correo electrónico Gmail empresarial o que termine en “.edu” tienes la posibilidad de activar la confirmación de lectura. Eso significa que este método no te funcionará si tienes una cuenta común y corriente de Gmail.

Pero en líneas generales, esta opción funciona justamente para lo que su nombre indica: saber si a una persona le ha llegado tu correo, y lo más importante; si lo ha leído.

¿Cómo activar la confirmación de lectura de Gmail?

Si tienes un correo empresarial o educativo, activar esta herramienta es sumamente sencillo. Lo que debes hacer es:

Entra al correo. Pulsa en redactar un correo. Escribe tu destinatario, el asunto y el contenido del correo. Antes de enviarlo pulsa en las 3 líneas verticales de abajo. Selecciona la opción de “Solicitar confirmación de lectura”.

Una vez hecho eso, debes tener en cuenta ciertas cosas. Lo que harás en este método es solicitarte al destinatario de tu correo que confirme la solicitud de lectura. En ese caso él deberá tener activadas las confirmaciones de lectura y enviarte esa confirmación. Además, la cuenta de esa persona debe ser educativa o empresarial también.

Si intentas enviar un correo desde una cuenta educativa o empresarial a una cuenta normal de Gmail, no te podrán confirmar la lectura, ya que la opción no está disponible en el tipo de cuenta del destinatario.

Aparte de todo eso, es importante recordarte que esta opción la podrás activar solamente desde un ordenador. Si intentas enviar un correo en tu móvil desde tu cuenta empresarial o educativa, no tendrás disponible la opción de confirmación de lectura. En ese caso deberás ir hasta tu ordenador para enviar el correo.

La confirmación de lectura de Gmail: ¿vale la pena?

A decir verdad esta herramienta está enfocada al sector empresarial o educativo, por eso solo está disponible para correos de esas características. Aunque parezca un poco inútil la herramienta porque depende de si la otra persona la activa o no, la gracia de ella es que muchas empresas y centros educativos obligan a los usuarios de sus correos a activar la confirmación de lectura.

Es en ese entonces donde la opción cobra sentido, pues realmente tú como usuario no puedes obligar a una persona que te envíe o active la confirmación de que ha leído tu correo.

Si frecuentas correos electrónicos que ya tienen esta opción activada, vale totalmente la pena porque podrás saber si leen o no tus mensajes. Si por el contrario sueles enviar correos a direcciones que no tienen habilitada la confirmación de lectura, entonces esta herramienta no tendría mucho sentido hasta que la activasen.

Cómo puedes saber si han leído tu correo si no tienes una cuenta de Gmail educativa o empresarial

Seguramente el método anterior no haya llenado tus expectativas, pues es una opción para un grupo limitado de personas. Sin embargo, existe otra manera en la que podrás saber el estado del correo que has mandado aún cuando lo hayas enviado desde una cuenta de Gmail común.

Mailtrack: el rastreador de emails que todo el mundo puede usar

Mailtrack es una extensión de Google Chrome que solo puedes usar en el ordenador (a menos que contrates la versión de pago). Lo que ofrece este servicio en la versión gratis es poder saber si los correos que has enviado han llegado a sus destinatarios y si los han leído.

Esta extensión la puedes usar en correos empresariales, educativos o comunes, y funciona tanto en Gmail, como en Outlook. Para poder usarla debes hacer lo siguiente:

Entra a la Google Chrome Store. Busca la extensión de Mailtrack e instálala. Conecta tu correo a Mailtrack. Escoge la versión gratuita del servicio. Manda un correo como lo has hecho siempre. Entra en tu bandeja de correos enviados y fíjate si el email está marcado con un doble check (eso significa que el correo ha llegado a su destino). Si están los dos checks, pero uno solo en verde significa que aún no han leído el correo. Si están los dos en verde es porque ya lo han leído.

Lo bueno y lo malo de Mailtrack

Es importante que sepas que si activas esta extensión y envías correos, los remitentes de esos emails verán un aviso que dirá “Remitente notificado con Mailtrack”. Eso quiere decir que las personas sabrán que puedes ver cuando ellos ven tu correo o no, así que debes tener mucha precaución con este tema.

Te recomendamos que para evitar malos entendidos o problemas, le comentes de antemano a las personas con las que te envías correos que tienes Mailtrack activado.

Además de eso, podrás saber también desde tu bandeja de entrada quiénes son los usuarios que utilizan esta extensión. Eso se debe a que los correos que vayan llegando a tu email y tengan esto activado estarán marcados con una bolita verde.

Eso será señal de que la persona que te envío el correo usa Mailtrack. Si tú no quieres que sepan que el correo ya lo has leído, no debes abrirlo, pues la confirmación de lectura salta apenas el email es abierto. Si no lo abres, el que escribió el correo verá el doble check (al puro estilo de WhatsApp) en su bandeja de enviados, pero con un solo tick en verde hasta que tú abras el email.

Confirmación de Gmail o Mailtrack: ¿con cuál método quedarte?

Realmente a la confirmación de Gmail le falta mucho para ser totalmente efectiva. El tema de que el remitente de tu correo deba tener la opción activada y que además deba enviarte manualmente la confirmación, hace que la herramienta sea tediosa.

Por otro lado, Mailtrack tanto en su versión gratuita como de pago te dice si la persona ha visto o no tu correo, aún cuando no tenga la extensión activada. Además, puedes usarla tengas o no un correo empresarial o educativo. Entonces, a no ser que la confirmación de Gmail mejore (que no parece que vaya a ser el caso) tu mejor opción es Mailtrack.

Pero la última palabra la tienes tú. ¿Qué te han parecido estos métodos para saber si han leído tus correos? ¿Cuál crees que funcionará mejor?