Tras enviar un correo importante, todos necesitamos saber con certeza si el destinatario lo vio para despreocuparnos y quedarnos tranquilos. En ese momento, uno desea que Gmail tenga esa famosa característica de WhatsApp (el doble check) que no solo te dice si alguien recibió tu mensaje, sino también si ya lo leyó o no. Pero, ¿sabías qué, existen varias formas activar esta confirmación de lectura en Gmail?

Efectivamente, en Gmail también puedes saber si tus destinatarios leyeron tus correos o no, aunque no es una función que venga habilitada por defecto como en WhatsApp. Por ello, en las siguientes líneas te explicaremos cómo activar la confirmación de lectura de Gmail con los dos mejores métodos disponibles actualmente.

Cómo solicitar o enviar una confirmación de lectura en Gmail (método oficial)

Si quieres usar el método oficial para activar la confirmación de lectura de Gmail, tenemos una mala noticia. Solo está disponible para los que usan Gmail con una cuenta de trabajo o educativa a través de G Suite. Si tienes una cuenta normal de Gmail, no puedes usar este método (en el siguiente apartado te presentamos un método para cuentas normales). Además, vale la pena aclarar que con este método no se activa un doble check a lo WhatsApp ni nada por el estilo.

La confirmación de lectura en Gmail consiste en un correo que te envía Google con la fecha y hora en que el destinatario abrió tu mensaje. Eso sí, para que te llegue este correo de confirmación, debes solicitarlo de esta forma:

Abre Gmail desde un PC.

desde un PC. Haz clic en Redactar .

. Escribe el correo electrónico que quieres saber si lo leerán.

que quieres saber si lo leerán. Pincha en Más opciones (los tres puntos que están en la parte inferior derecha).

(los tres puntos que están en la parte inferior derecha). Selecciona Solicitar confirmación de lectura .

. Por último, toca el botón correspondiente para enviar el mensaje.

Luego de hacer esto, el destinatario recibirá el correo y deberá confirmar manualmente que lo leyó. Tendrá dos opciones: Enviar confirmación y Ahora no. Si elige la primera, tú recibirás en la bandeja de entrada de Gmail un correo diciéndote que el destinatario ya lo leyó y a qué hora y fecha lo hizo.

En caso de elegir Ahora no, no recibirás la confirmación de lectura, aunque realmente ya haya leído el correo. Eso sí, al destinatario se le pedirá que envíe la confirmación la próxima vez que abra el mensaje.

Vale la pena mencionar que en la propia página de Ayuda de Gmail se explica que este tipo de confirmaciones no son de fiar debido a las incompatibilidades que se pueden presentar por el formato o el cliente de correos electrónicos que esté usando el destinatario.

También puedes activar gratis la confirmación de lectura en Gmail con Mailtrack

Ahora bien, si no usas Gmail con una cuenta para empresas o educativa, o si no te gusta la confirmación de lectura mediante un correo, entonces debes usar Mailtrack. Este servicio se integra a Gmail para agregar la función de doble check de WhatsApp para que puedas saber de un vistazo si alguien recibió tu correo y si lo abrió o no.

De momento, Mailtrack solo está disponible para el navegador Chrome y móviles Android e iOS a través de un add-on. Para instalarlo y usarlo en Chrome, solo sigue estos pasos:

Abre el navegador Chrome en tu PC.

en tu PC. Entra en este enlace y pulsa en Añadir a Chrome para integrar Mailtrack a Gmail.

para integrar Mailtrack a Gmail. Luego, conecta la extensión con tu cuenta de Google, concediendo todos los permisos necesarios.

de Google, concediendo todos los permisos necesarios. Selecciona el plan gratuito cuando te pregunten (tiene varias limitaciones, pero cuenta con la función de doble check que buscas).

cuando te pregunten (tiene varias limitaciones, pero cuenta con la función de doble check que buscas). ¡Listo! Para ver si Mailtrack ya está funcionando, abre Gmail en Chrome .

. Al redactar un correo, te debería aparecer un doble check al lado del botón de enviar , el cual indica que esta función está activada.

, el cual indica que esta función está activada. Además, si abres la bandeja de enviados, verás que hay correos con el doble check verde que significa que ya fueron leídos. Si ves algunos con doble check de color gris, no han sido leídos, pero recibirás una notificación en el navegador apenas sean abiertos por su destinatario.

Si quieres instalar Mailtrack en tu móvil, solo debes descargar su extensión desde este enlace, seguir los mismos pasos mostrados aquí arriba y reiniciar la app de Gmail. Eso sí, en móviles debes pulsar el logo de Mailtrack al momento de redactar un correo para indicar a la app que quieres ver la confirmación de lectura.

¡Eso es todo! De momento, Mailtrack es la única app de confirmación de lectura de correos que funciona tanto en PC como en móviles. De todas formas, en la tienda de Chrome puedes encontrar alternativas a esta app muy buenas para PC. En fin, esperamos que este tutorial te haya sido útil y ya puedes ver si leyeron tus correos en Gmail.