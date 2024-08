Seguro te ha pasado: descubres una canción en algún vídeo de Instagram o TikTok, descargas el audio y luego no sabes qué canción es. También pasa cuando descargas música para escuchar offline porque no quieres depender de Spotify, YouTube Music o similares, y luego el archivo descargado no tiene el nombre de la canción y la pierdes entre las demás.

Estos escenarios son más frecuentes de lo que crees y en ambos terminas con un audio de una canción que te gusta, pero no sabes su nombre, quién la canta, ni nada más. Entonces viene la siguiente pregunta, ¿hay forma de identificar el nombre de esa canción partiendo solamente de un audio? La verdad es que hay montones de trucos para hacerlo, pero hoy te mostraremos cómo buscar música por un audio, paso a paso, y solamente con tu móvil (sin dispositivos extras).

AudioTag: la herramienta definitiva para reconocer la música de un archivo de audio sin usar otros dispositivos

Como acabamos de mencionar, hay montones de alternativas para identificar el nombre de una canción partiendo de un audio. Sin embargo, la mayoría de ellas funcionan haciendo que tu móvil escuche la canción para identificarla.

Por tanto, necesitas al menos un segundo dispositivo para reproducir el audio, mientras en tu móvil ejecutas la herramienta de reconocimiento. ¿El problema con esto? No siempre tenemos a la mano un segundo dispositivo. Así, te ves limitado para reconocer esa canción que tanto te gusta en ese archivo de audio con un nombre cualquiera.

Por suerte, hay una herramienta en línea que puede encargarse de esto y que tiene años disponible. Hablamos de AudioTag, una web en la que puedes subir cualquier archivo de audio y ella se encargará de reconocer la música que guarda. Sí, no necesitas nada más que el dispositivo donde tengas el archivo de audio.

AudioTag es una herramienta gratuita y su catálogo es inmenso. Esta herramienta analiza hasta 5 minutos de un archivo de audio (desde su inicio) para intentar reconocer la canción que suena. Sin embargo, puedes subir archivos de mayor duración sin problema, e incluso de mucho menos tiempo porque lo óptimo está entre 15 y 45 segundos.

Cómo usar AudioTag para identificar un archivo de audio

Pero, a todas estas, ¿cómo se utiliza? Vamos a lo que vinimos, el paso a paso:

Abre el navegador web y ve a AudioTag.info. Ve al apartado “Upload and recognize from file” y presiona el botón “Upload file”. Busca el archivo de sonido cuya música quieres reconocer en el almacenamiento. Confirma que quieres cargar el archivo a AudioTag y espera a que lo haga. Una vez cargado, presiona el botón “Analyze the file” y resuelve el captcha. Espera que AudioTag analice el archivo. AudioTag te mostrará una lista de canciones que concuerdan con el audio.

Finalmente, ahora que sabes cuál canción es la que suena en ese audio desconocido, te recomendamos cambiar el nombre del archivo para identificarlo.

Otras alternativas para identificar música de un audio que no tiene el nombre correcto

Ahora bien, en la sección anterior dijimos que hay otros métodos un poco más liosos para identificar una canción de un archivo de audio, pero ¿cuáles son? Estos son los más conocidos:

Shazam : la app por antonomasia para identificar el nombre de una canción partiendo de un archivo de audio. Necesitarás un segundo dispositivo para reproducir el archivo y que la app lo escuche desde tu móvil.

: partiendo de un archivo de audio. Necesitarás un segundo dispositivo para reproducir el archivo y que la app lo escuche desde tu móvil. SoundHound : hace lo mismo que Shazam, con el plus de que puedes tararear un fragmento del audio que quieres identificar . Es decir, no tienes que reproducir el audio obligatoriamente con otro dispositivo. Eso sí, el reconocimiento no es tan eficaz cuando tarareas.

: hace lo mismo que Shazam, con el plus de que . Es decir, no tienes que reproducir el audio obligatoriamente con otro dispositivo. Eso sí, el reconocimiento no es tan eficaz cuando tarareas. Musixmatch : hace lo mismo que Shazam, pero tiene un catálogo superamplio con canciones en más de 50 idiomas. Adicionalmente, puedes sincronizar la app con tus cuentas de Spotify, YouTube o Pandora para crear listas de reproducción con las canciones que identifiques.

: hace lo mismo que Shazam, pero tiene un catálogo superamplio con canciones en más de 50 idiomas. Adicionalmente, para crear listas de reproducción con las canciones que identifiques. Asistente de Google, Alexa o Siri: activa el asistente virtual de tu móvil y pregúntale “¿qué canción está sonando?” , para que escuche el sonido y pueda reconocerlo. También necesitas un segundo dispositivo para reproducir el audio.

¿Hay alguna otra forma? La verdad es que sí, aunque las de arriba son las cuatro más populares. No obstante, vamos a dejarte otro truco para buscar la música que está en un audio, sin necesidad de descargar apps y sin usar el audio en sí mismo.

¿Qué debes hacer? Solamente escribe parte de la letra del audio en el buscador de Google o en YouTube y revisa los resultados. Es el método más antiguo y da trabajo extra, pero funciona siempre que la canción en el audio tenga alguna letra.

Por cierto, los Google Pixel tienen una característica llamada “Está sonando” que puede ayudarte un montón a reconocer la canción que suena en ese audio desconocido que descargaste.