Si te encuentras con que el botón LIVE no aparece en tu aplicación de TikTok, no te preocupes, hay varias soluciones que puedes intentar para resolver este problema. Ten en cuenta que no se trata de un bug o error de la app, sino de un paso que estás omitiendo para poder usar esta función. Aquí te presentamos la solución para ayudarte a recuperar la funcionalidad de ver o hacer transmisiones en vivo desde tu app de TikTok.

¿Qué hacer si no te aparece la opción para ver LIVE en TikTok?

Si lo que quieres es ver directos en TikTok y no te sale el botón LIVE para acceder al feed de transmisiones en vivo, la solución es sencilla. Solo tienes que iniciar sesión en la aplicación y luego saldrá el botón LIVE automáticamente en la esquina superior izquierda. Para ello, haz lo siguiente:

Abre la app de TikTok.

Presiona la opción Perfil que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Pulsa el botón Iniciar sesión .

. Ingresa con el correo y contraseña de tu cuenta o créate una si no tienes.

Eso era todo. TikTok solo te permite ver directos si estás logueado con una cuenta. Supongo que es una limitación necesaria para que todo aquel que quiera ver directos y participar en el chat pueda hacerlo sin problemas.

Otras soluciones que podrían funcionarte

Si el botón LIVE no reapareció después de iniciar sesión, entonces prueba las siguientes soluciones:

¿Qué hacer si no te aparece la opción para hacer LIVE en TikTok?

Distinto es cuando no te sale la opción para hacer LIVE en TikTok. En este caso, aunque también es necesario iniciar sesión, no solo hace falta tener una cuenta en TikTok para hacer LIVE. Necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años (TikTok mira la fecha de nacimiento de tu cuenta para comprobarlo).

(TikTok mira la fecha de nacimiento de tu cuenta para comprobarlo). No tener ningún baneo en curso.

en curso. Tener 1000 seguidores o más (este número varía según la región).

Si cumples con esos requisitos y aun así no te aparece la opción LIVE, primero deberías seguir este paso a paso de cómo hacer un directo en TikTok de tu móvil o PC. Si continúas con el problema, entonces ponte en contacto con TikTok y repórtalo.