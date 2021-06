La mayoría de los desarrolladores de aplicaciones ponen a disposición de los usuarios algunos métodos para que se comuniquen con ellos. Tú puedes comunicarte por email con distintas apps, incluyendo TikTok. Si necesitas resolver dudas o problemas con TikTok por email, este artículo es para ti.

Todas las apps tienen problemas en ocasiones y TikTok por su rápido crecimiento no se escapa de este hecho. Aunque problemas de TikTok como el mensaje de error parámetros no válidos en la app tienen solución, hay otros en los que necesitas contactar con la aplicación.

En ocasiones las personas tienen problemas o dudas con respecto a TikTok que no pueden ser resueltas desde la app. Puedes contactar por email con TikTok cuando:

Quieres informar sobre problemas con TikTok.

con TikTok. Necesitas solucionar problemas de ingreso a tu cuenta o a la app en sí.

o a la app en sí. Necesitas información sobre cómo puedes tener una cuenta con fines comerciales y publicitarios .

. Tienes problemas para anunciarte en TikTok.

en TikTok. Necesitas recuperar tu cuenta si ha sido desactivada por no seguir las normas de TikTok.

TikTok tiene distintos emails con los que puedes contactarlos según lo que necesites. A continuación te indicamos los emails de TikTok y para qué puedes usar cada uno de ellos.

Para hacer comentarios en general : feedback@tiktok.com

: feedback@tiktok.com Para hacer consultas de prensa : pr@tiktok.com

: pr@tiktok.com Para hacer consultas de publicidad : advertise@tiktok.com

: advertise@tiktok.com Para hacer reclamos publicitarios: adreview-support@bytedance.com

TikTok también tiene emails para que los contactes según la ubicación en la que te encuentras.

Si estás en Europa : info_europe@tiktok.com

: info_europe@tiktok.com Si estás en Latinoamérica: info_latam@tiktok.com

Todos los emails hacia TikTok debes escribirlos en inglés. Si necesitas mejorar tu inglés, tienes que conocer Polyglot, una IA que conversa en inglés.

TikTok no hace oposición a que sus usuarios los contacten por email. Si tienes una duda o problema con esta app, contactarlos por email no debería preocuparte. Igualmente debes tener en cuenta que no hay números telefónicos para que contactes con TikTok.

En TikTok te ayudarán a resolver los problemas que tengas con la aplicación lo más rápido posible. Aunque puedes evitarte problemas de plagio y robo de tu contenido con estos trucos para evitar que roben tus vídeos de Tiktok.