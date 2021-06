No importa cuan buena sea una aplicación, siempre habrá algún error que solucionar, algún elemento por mejorar. Parece una tarea interminable. Cuando un error es solucionado aparece un nuevo fallo junto a alguna actualización que, irónicamente, ha sido pensada para mejorar la experiencia de usuario.

TikTok no se escapa de esta realidad y aunque el equipo de desarrolladores se ha esforzado por enriquecer la experiencia de usuario, especialmente con los “Jumps” en los vídeos, aún existen errores tan molestos como el mensaje de error “parámetros inválidos”.

¿Qué son los parámetros no válidos en TikTok?

El mensaje de error “parámetros no válidos” es algo que podrás encontrar en TikTok o en cualquier otra app como Instagram o incluso en aplicaciones bancarias. Este mensaje de error sirve para informarte que has introducido algún parámetro que el sistema no puede reconocer.

¿Por qué no lo puede reconocer? Lo más probable es que no reconozca dicho parámetro porque no está contemplado entre las opciones válidas en su programación. Este error es más común de lo que podrías imaginarte y se puede deber a varias razones.

El mensaje de error parámetros no válidos en TikTok puede aparecer por varios motivos

El mensaje de error parámetros no válidos es más común cuando estás tratando de crear una nueva cuenta de usuario. Si ese es tu caso, la solución más rápida es revisar detenidamente la información que le has suministrado a la app para saber en qué te has equivocado.

Además de esto, en TikTok también podrías encontrarte con el mensaje de parámetros no válidos al tratar de actualizar tu perfil, cambiar la foto de perfil o incluso al tratar de dejar un comentario. Para estos y otros casos, hay un par de soluciones que podrían serte muy útiles.

¿Cómo solucionar el mensaje de error parámetros no válidos en TikTok?

Aquí abajo encontrarás algunas de las ideas más ingeniosas para tratar de resolver el problema de parámetros no válidos en TikTok. Sin importar cuál sea tu caso, ponlos a prueba uno por uno hasta dar con la solución:

1. Asegúrate de tener una buena conexión a Internet

A veces la respuesta puede estar en lo que parece más obvio. Quizás el mensaje de error ha aparecido porque no tienes una buena conexión a Internet, lo que ha evitado que el programa contacte satisfactoriamente con el servidor de TikTok.

2. Podrías estar usando una versión vieja de TikTok

Como te comentábamos al principio, las aplicaciones se están actualizando constantemente para resolver problemas en el funcionamiento de las mismas. Si no tienes activa la actualización automática de las apps, asegúrate de que TikTok esté al día con las actualizaciones en Google Play. Es probable que tu problema actual ya se haya resuelto con una versión más reciente de la app.

3. Fuerza el cierre de la aplicación y vuelve a abrirla

Es probable que el mensaje de error se deba a alguna falla momentánea en la app. Si es así, esto podría resolverse forzando el cierre. Simplemente ve al menú de aplicaciones abiertas y cierra TikTok.

4. Limpia la memoria Caché de TikTok

Puede que la responsable del mal funcionamiento de la app sea la memoria caché. Para salir de dudas, ve a la administración de aplicaciones en el móvil, busca a TikTok y dale clic a la opción para borrar la memoria caché. En otros artículos ya hemos explicado cómo borrar la memoria caché, es muy fácil.

5. Borra y reinstala TikTok

Si nada de lo anterior ha funcionado, deberías probar con borrar TikTok del móvil junto a todos los archivos asociados y volver a descargarla desde Google Play.

¿Qué hacer cuando el mensaje de error “parámetros no válidos” en TikTok es por un fallo del sistema?

Desarrollar una aplicación no es tarea fácil, mucho menos una con el nivel de complejidad de apps como TikTok, Instagram, Facebook o Twitter. Ya te hemos explicado que el mensaje de error “parámetros no válidos” aparece cuando introduces parámetros que el programa no reconoce.

Sin embargo, en algunos casos no basta con que revises detenidamente para saber en qué te has equivocado, hay ocasiones en las que el error humano viene de la mano del programador. Es decir, el mensaje de error se debe a un fallo en el código de la aplicación y si este es el caso no hay mucho que puedas hacer para resolverlo.

Reportar un fallo del sistema al soporte técnico de TikTok

Lo único que puedes hacer si el problema se debe a un bug de la aplicación es reportarlo con soporte técnico. En el caso de TikTok, para hacer una queja por mal funcionamiento de la app debes:

Ir al menú desplegable de “ Ajustes y privacidad “. Ahí encontrarás la sección “Ayuda” y en ella está la opción “Informar de un problema”.

“. Ahí encontrarás la sección “Ayuda” y en ella está la opción “Informar de un problema”. Al hacer clic en la opción “ Informar de un problema “, esta te llevará a una nueva sección con las preguntas más frecuentes y varios temas que podrás escoger dependiendo de tu caso.

“, esta te llevará a una nueva sección con las preguntas más frecuentes y varios temas que podrás escoger dependiendo de tu caso. Realizar el reporte debería ser suficiente para que el soporte técnico de TikTok pueda corregir el problema a la mayor brevedad posible.

Si esta guía te ha sido útil para resolver tu problema de parámetros no válidos en TikTok dínoslo en los comentarios. En caso contrario, nos gustaría saber cuál ha sido el problema. Quizás así podríamos ayudarte a resolverlo.