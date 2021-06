La plataforma de vídeos del momento, TikTok, está más que decidida a expandir sus fronteras. Un claro ejemplo de ello, es la integración de la nueva herramienta llamada TikTok Jump, característica que le permite a los usuarios añadir enlaces en sus vídeos.

Si últimamente viste enlaces arriba de las descripciones en varios vídeos subidos a TikTok, pues esos son los denominados Jumps que ha añadido la plataforma. Habiéndose probado de forma experimental desde el mes de febrero del 2021, la herramienta finalmente llega a todos los usuarios.

¿Qué es TikTok Jump?

Los denominados “Jumps” de TikTok, son miniprogramas y servicios a los que los creadores de contenido pueden vincularse dentro de los vídeos que suben a la plataforma.

Cualquier usuario que suba vídeos a su cuenta de forma regular, puede expandir la interacción de los mismos de forma simple y rápida. Aquellas personas que vean vídeos que formen parte del programa TikTok Jump, tendrán la posibilidad de ingresar en los enlaces que añade el creador de contenido.

Esos enlaces que se ubican arriba del nombre de usuario de la persona que ha subido el vídeo, le permitirán al espectador conocer más sobre el tema que se está tocando en el vídeo publicado en TikTok.

En resumen, TikTok Jump es una nueva herramienta que le permite a cualquier persona añadir enlaces dentro de los vídeos. Esos enlaces pueden contener sitios webs que están relacionados con la temática del vídeo.

¿Para qué sirve TikTok Jump?

Es importante mencionar que esta herramienta no permite compartir enlaces personalizados. O sea, no es posible añadir una cuenta de Instagram, un vídeo de YouTube o una página web propia.

Básicamente, solo sirve para expandir un poco más el tema que se toca en el vídeo con enlaces hacia sitios web informativos, tales como Wikipedia, Tabelog, Breathwrk y algunos más.

Para ser claros sobre el tema, TikTok Jump sirve para:

Permitirles a los usuarios hacer mención a una fuente oficial .

. Llevar a los espectadores a un sitio web que explique en profundidad sobre un tema en específico.

que explique en profundidad sobre un tema en específico. Mostrar la ubicación exacta de un lugar en particular.

en particular. Compartir los ingredientes de una receta.

Cabe destacar que aquellos vídeos que estén dentro del programa Jump de TikTok, tendrán un empujón por parte de la plataforma, ¿qué quiere decir esto? Que esos vídeos conseguirán más visualizaciones.

Si quieres que tus vídeos tengan más visualizaciones, puedes hacer uso de los Jumps de TikTok, o bien seguir estos trucos para viralizar tu contenido dentro de la plataforma.

Sin mucho más que añadir sobre el tema, se espera que varios sitios web se integren a este programa en los próximos meses. Eso sí, por ahora no se pueden añadir enlaces personalizados a TikTok Jump, característica que probablemente no llegue nunca por obvias razones (TikTok no quiere que sus usuarios salgan de la app).