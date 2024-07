A pesar de lo que muchas personas creen, WhatsApp no suele ser una aplicación problemática, pues muchas de sus funciones responden correctamente en la mayoría de los dispositivos móviles en donde se encuentra instalada.

Sin embargo, hay ocasiones en las que de la noche a la mañana dice “presente” algún que otro inconveniente extremadamente complicado de solucionar. Uno de esos problemas está relacionado con los audios que se envían y reciben en las conversaciones grupales y personales.

Cuando se reproduce un audio a través de la propia aplicación, se presentan diversas funciones, como por ejemplo: aumentar la velocidad del audio, adelantarlo o atrasarlo, o bien pausar por completo la reproducción del mismo.

La última función, la cual permite pausar el audio que se está reproduciendo, puede llegar a presentar fallas. Una de esas fallas es la imposibilidad de detener el audio que se está reproduciendo dentro de WhatsApp.

Si te está afectando este problema y no puedes pausar ningún audio de WhatsApp, ¡no desesperes! Solucionar este inconveniente es más fácil de lo que piensas.

No se pueden pausar los audios de WhatsApp, ¿cómo solucionarlo?

Personalmente, estoy obligado a mencionarles que yo también he sufrido este molesto error, pues de un día para el otro me di cuenta de que no podía pausar ningún audio de WhatsApp.

Esto me llevó a tener que investigar en Internet para dar con una solución, algo que me fue bastante complicado, pues ninguna de las soluciones que encontré me sirvió.

Por suerte, pude solucionar el inconveniente desde los ajustes de mi dispositivo móvil. Si quieres evitar que este problema siga arruinando tu experiencia de uso, te recomiendo seguir estos pasos:

Entra en la Configuración de tu teléfono .

. Ingresa en el apartado llamado “Apps”.

Pincha en “Ver las apps” para que el sistema operativo te muestre todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil.

Busca la app de WhatsApp y pincha sobre la misma .

. Dale a la opción que dice “Forzar detención”.

Presiona sobre “Aceptar”.

Ingresa en “Almacenamiento y caché”.

Por último, pincha en “Borrar memoria caché”.

Una vez que hayas realizado todos los pasos, deberás abrir WhatsApp y reproducir cualquier audio. Si puedes pausar y reanudar los audios, habrás solucionado el inconveniente.

Por otro lado, si el problema persiste, deberás actualizar la app de WhatsApp a la última versión, pues este inconveniente suele estar relacionado con la versión de WhatsApp que se tiene instalada en el móvil (hay actualizaciones que solucionan este tipo de fallos).