Si tienes un Chromecast con Google TV, seguramente te habrás fijado en que el mando del dispositivo tiene una pequeña luz LED en la parte de abajo que se enciende siguiendo un determinado patrón según el estado en el que se encuentre. Esta luz puede ser muy útil para saber si está funcionando correctamente, si necesita configurarse o si se ha bugueado.

Uno de los fallos más comunes del mando es el que genera una luz blanca fija. Si has llegado hasta aquí por esa extraña luz, no te preocupes, porque en este artículo te explicamos qué significa la luz blanca del mando del Chromecast y cómo solucionar los posibles problemas que puedas tener con tu dispositivo.

Qué significa la luz blanca en el mando de Chromecast

A diferencia del Chromecast con Google TV que tiene una luz LED que puede encenderse de color blanco o naranja, la luz LED del mando solo puede encenderse de color blanco. Ahora bien, dependiendo de la acción que esté realizando o de su status, esta luz blanca puede estar fija, parpadear lentamente, parpadear rápidamente o atenuarse.

Aquí te dejamos el significado de los distintos estados de la luz blanca del mando del Chromecast con Google TV:

Luz blanca fija : el micrófono del mando se está usando o se está actualizando su firmware. También es posible que el mando se haya congelado tras cambiarle las baterías.

: el micrófono del mando se está usando o se está actualizando su firmware. También es posible que el mando se haya congelado tras cambiarle las baterías. Luz blanca parpadea dos veces rápido : ocurre cuando instalas nuevas pilas al mando.

: ocurre cuando instalas nuevas pilas al mando. Luz blanca parpadea lentamente : el mando está esperando vincularse a un Chromecast. Si lo intentas emparejar y no funcionó, es normal que se quede así.

: el mando está esperando vincularse a un Chromecast. Si lo intentas emparejar y no funcionó, es normal que se quede así. Luz blanca parpadea dos veces rápido luego de parpadear lentamente: quiere decir que se ha vinculado a un Chromecast correctamente.

Ahora ya sabes lo que quiere decir la luz blanca del mando de tu Chromecast con Google TV según cómo se encienda.

El mando del Chromecast tiene una luz blanca fija y no funciona, ¿qué significa?

En caso de que tu mando del Chromecast tenga una luz blanca fija y no funcione, entonces estás ante un problema extraordinario. Esa luz no significa que se está usando el micrófono o que se está actualizando el software, sino que se ha bugueado el mando y no responde. Esto es un problema bastante común y tiene una solución, así que no te preocupes.

Normalmente, la luz blanca fija en el mando del Chromecast queda como un fallo luego de cambiarle las pilas, pero puede suceder en otras circunstancias. De cualquier forma, la solución a este problema consiste en vincular desde cero el mando al Chromecast, tal como te explicamos paso por paso en este artículo de cómo arreglar el mando del Chromecast con Google TV que no funciona.

¡Eso es todo! Esperamos que este artículo te haya sido útil para entender qué significa la luz blanca en el mando de Chromecast y cómo solucionar los posibles problemas que puedas tener con tu dispositivo. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos un comentario.