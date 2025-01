Cómo descargar TikTok en Estados Unidos tras la prohibición

El cierre de TikTok en Estados Unidos el 19 de enero de 2025 causó furor y duró demasiado poco como para lamentarlo. No pasó más de un día para que la ley que prohibía la aplicación se cancelara temporalmente entre el cambio de presidentes en Estados Unidos, con el objetivo de que una empresa estadounidense pudiera comprar la app en el futuro.

Ahora bien, una cosa es que TikTok vuelva a funcionar en territorio estadounidense, y otro que se encuentre disponible en las tiendas de apps para su descarga.

Esto último no parece estar vigente, así que si eliminaste TikTok de tu móvil y estás en Estados Unidos, no puedes bajarla de nuevo desde la Play Store o la App Store. Por ello, te enseñaremos el truco para descargar TikTok en Estados Unidos ahora que no está disponible en tiendas.

Cómo descargar TikTok en Estados Unidos desde un Android

Aunque legalmente no se puede descargar TikTok desde la Play Store en territorio estadounidense, para los móviles Android todavía hay oportunidades de volver a instalar la aplicación de forma fácil y rápida. La solución en cuestión es instalar el APK de TikTok desde otra librería de apps confiable, como Uptodown, APKMirror o F-Droid.

Los pasos son muy simples:

Entra en este enlace.

Selecciona la opción Consigue la última versión .

. Acepta descargar el archivo.

descargar el archivo. Una vez descargado, ábrelo .

. Presiona Instalar.

Con eso tendrás TikTok de vuelta en tu móvil así estés en Estados Unidos.

Cómo descargar TikTok en Estados Unidos desde un iPhone

Ahora bien, en los iPhone la cosa pinta diferente, pues no es muy sencillo hacerse con una aplicación una vez está fuera de la App Store. Eso sí, no es simple, pero tampoco imposible, pues existen algunos trucos que te ayudarán a volver a tener la aplicación en tu iPhone.

Todo está en cambiar tu localización en la App Store para que te vuelva a aparecer TikTok entre las opciones de descarga. Para ello, haz lo siguiente:

Descarga VPN360 y suscríbete a la prueba gratis de la VPN Premium de 5 días.

de 5 días. Selecciona como país Reino Unido .

. Ve a la App Store y cambia la ubicación de tu cuenta a Canadá .

. Elige la opción “ninguno” entre las alternativas de pago.

entre las alternativas de pago. A la hora de añadir tu dirección, puedes mantener la misma, solo que cambiando la localización de la región . Ejemplo: poner Toronto, Ontario, Canadá, con el código postal del sitio (M5C1X6).

. Ejemplo: poner Toronto, Ontario, Canadá, con el código postal del sitio (M5C1X6). Reinicia el móvil.

Desactiva todos los servicios de ubicación .

. Habilita el modo avión sin dejar de estar conectado al Wi-Fi.

sin dejar de estar conectado al Wi-Fi. Activa la VPN.

Cierra la App Store y vuelve a abrirla.

Busca y descarga TikTok desde la App Store.

desde la App Store. Inicia sesión en TikTok.

Hecho esto, ahora puedes cambiar de nuevo la ubicación en la App Store a la verdadera, así como borrar tu suscripción de VPN360 para evitar cobros posteriores.

Con estos trucos ya podrás volver a descargar TikTok en Estados Unidos, así no encuentres la app ni en la Play Store o App Store.