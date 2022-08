El Chromecast con Google TV es sin dudas el mejor dispositivo para hacer inteligente tu tele y añadirle Android. Sin embargo, no está exento de problemas. Su mando tiene un bug bastante peculiar que hace que deje de funcionar y quede con una luz fija de color blanco encendida sin poder hacer absolutamente nada. Este error puede ocurrir por diversos motivos, pero normalmente pasa cuando cambias las baterías del mando.

¿Tu mando del Chromecast con Google TV no funciona y no sabes cómo arreglarlo? No te preocupes, aquí te mostraremos la solución definitiva a este problema. ¡No te tomará más de 5 minutos repararlo!

Solución para mando del Chromecast con Google TV que no funciona (luz fija)

Si tu mando del Chromecast con Google TV no funciona y tiene una luz fija, puedes repararlo de esta manera:

Quita la tapa trasera del mando y retira las pilas .

. Ahora, usa tu móvil como control remoto de Google TV.

Una vez que ya estés usando tu móvil como mando del Chromecast, ve hacia tu icono de perfil en el televisor (está en la esquina superior derecha) y pulsa en Configuración o Ajustes .

. Luego, entra en Mandos y accesorios .

. Selecciona tu mando (generalmente tiene el nombre de «Chromecast Remote») y presiona en la opción Olvidar .

. Seguidamente, pulsa en Vincular mando o accesorio .

. Ahora, mantén presionado el botón de inicio del mando (el de la casita) y ponle las dos pilas sin soltar el botón.

del mando (el de la casita) y ponle las dos pilas sin soltar el botón. Sigue manteniendo pulsado el botón hasta que la luz blanca empiece a parpadear lentamente. En ese momento, el Chromecast debería detectar el mando y mostrártelo en pantalla. Selecciónalo desde el móvil y listo.

De esa forma, el mando se vinculará a la tele y podrás utilizarlo sin problemas como lo venías haciendo esta ahora.

¿Tu mando del Chromecast con Google TV sigue sin funcionar? Prueba estas soluciones

La anterior suele ser la solución que a todos funciona cuando tienen problemas con el mando del Chromecast con Google TV. No obstante, si no es tu caso, entonces prueba las siguientes soluciones antes de ir al servicio técnico:

Intenta resetear el mando del Chromecast con Google TV : primeramente, apaga tu Chromecast con Google TV. Luego, quita las baterías del mando, mantén pulsado el botón de Inicio (el de la casita) y no lo sueltes. Vuelve a poner las pilas y deja de presionar el botón cuando la luz LED comience a parpadear. Si no se soluciona, entonces mantén pulsados el botón de Atrás y de Inicio para forzar la vinculación del mando al Chromecast.

: primeramente, apaga tu Chromecast con Google TV. Luego, quita las baterías del mando, mantén pulsado el botón de Inicio (el de la casita) y no lo sueltes. Vuelve a poner las pilas y deja de presionar el botón cuando la luz LED comience a parpadear. Si no se soluciona, entonces mantén pulsados el botón de Atrás y de Inicio para forzar la vinculación del mando al Chromecast. Cambia las baterías del mando : es posible que ya estén agotadas y ameriten un reemplazo. Si no quieres estar comprando nuevas pilas a cada rato, te recomendamos este pack de 4 pilas AAA recargables con cargador de Duracell. Cuando se te agote un par, puedes poner las otras de inmediato y recargar las descargadas.

: es posible que ya estén agotadas y ameriten un reemplazo. Si no quieres estar comprando nuevas pilas a cada rato, te recomendamos este pack de 4 pilas AAA recargables con cargador de Duracell. Cuando se te agote un par, puedes poner las otras de inmediato y recargar las descargadas. Restablece de fábrica el Chromecast con Google TV : asegúrate de que el Chromecast está conectado a la tele y enchufado a la corriente. Ahora, mantén presionado el botón físico que tiene al lado del puerto USB-C. Debería encenderse un LED de color amarillo. Cuando ese LED cambie a color blanco, suelta el botón. ¡Listo! Reseteo completado. Ahora debería funcionar el mando.

: asegúrate de que el Chromecast está conectado a la tele y enchufado a la corriente. Ahora, mantén presionado el botón físico que tiene al lado del puerto USB-C. Debería encenderse un LED de color amarillo. Cuando ese LED cambie a color blanco, suelta el botón. ¡Listo! Reseteo completado. Ahora debería funcionar el mando. Abre el mando del Chromecast con Google TV y desatáscalo: es posible que no puedas pulsar bien los botones del mando y por eso no funciona. Para solucionarlo, utiliza un objeto como una tarjeta de crédito para retirar la parte trasera del mando. A continuación, desatasca el botón y pon la tapa trasera. Comprueba si te da resultado o no.

Si nada de lo anterior te funcionó, lamentamos decirte que tu única solución ahora es llevar al mando al servicio técnico. Si aún tu Chromecast con Google TV tenía garantía, puedes reportar el problema para que te cambien el mando por uno nuevo o, en su defecto, lo reparen sin coste adicional.