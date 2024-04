Para nadie es un secreto que RBTV77 es una de las mejores aplicaciones para ver fútbol gratis en directo y en español. Originalmente, RBTV77 solo estaba disponible como página web, pero poco después se lanzó su APK para Android. Eso sí, era un APK que no estaba optimizado para televisores, así que no valía la pena instalarlo en tu Android TV o Fire TV.

Lo que muchos no saben es que RBTV77 estrenó recientemente un APK para Android TV (que también funciona en dispositivos Fire TV Stick). ¿Aún no lo has probado? A continuación, te explicamos cómo descargar el APK de RBTV77 para Smart TV y hasta te daremos una mano para que puedas instalarlo sin complicaciones.

Descargar RBTV77 APK para Android TV y Fire TV

Para descargar la aplicación de RBTV77 diseñada y optimizada para Android TV, sigue estos pasos:

Ve a la web de RBTV77.

Pulsa la opción TV que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. ¡Listo! Se comenzará a descargar el APK de RBTV77 para Android TV automáticamente.

Si no se descarga nada, asegúrate de que no tienes ningún bloqueador de anuncios activado. De lo contrario, prueba el siguiente enlace alternativo y presiona en la opción «TV Download«:

Descargar APK | RBTV7 para Android TV

Cómo instalar RBTV77 APK en Android TV y Fire TV

Una vez que tengas APK de RBTV77 en tu móvil, podrás pasarlo e instalarlo en tu Smart TV siguiendo cualquiera de estos dos tutoriales (pincha el que corresponda con tu móvil):

Después de instalar el APK, conseguirás la aplicación de RBTV77 en el apartado de aplicaciones del televisor. La ventaja de esta versión de RBTV77 para Android TV es que se puede controlar con el mando de la tele y su interfaz ocupa muy bien todo el espacio de la tele, facilitando mucho su navegación.

Prueba tú mismo esta nueva versión de RBTV77 y luego nos comentas qué te pareció. Dicho sea de paso, si tienes algún problema con la app, déjanos un comentario para asistirte.