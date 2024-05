Entre el montón de aplicaciones que los Xiaomi traen preinstaladas, definitivamente Game Turbo es una de las más útiles. Esta herramienta ayuda a optimizar numerosos parámetros de tu móvil para que cada juego se ejecute al máximo rendimiento. Además, te ayuda a ver los FPS a los que se ejecuta cada app y mucho más. En terminales de gama alta quizás no se note demasiado la diferencia porque son muy potentes, pero en la gama media y baja es de gran ayuda.

Sin embargo, puede que te hayas dado cuenta recientemente de un detalle: el icono de Game Turbo no aparece por ningún lado y siempre que lo has utilizado ha sido desde el menú desplegable que aparece al iniciar un juego. ¿Qué pasa si quieres modificar algo sin ejecutar el juego? ¿Cómo puedes acceder a Game Turbo? Si Game Turbo no aparece en tu Xiaomi, te contamos por qué y cómo solucionar este problema para entrar en cualquier momento.

Game Turbo no aparece en el cajón de apps porque está integrado en otra aplicación

Originalmente, Game Turbo era una aplicación independiente a la que podías acceder desde su propio icono en el cajón de aplicaciones. No obstante, desde 2020, y con la llegada de MIUI 12, Xiaomi la integró dentro de su suite de seguridad: Xiaomi Security.

No sabemos la razón, pero de ahí en adelante Game Turbo dejó de ser accesible desde su propio icono. Esta es la razón por la que no ves la aplicación por ningún lado, aunque la mayoría de veces se ejecuta al arrancar un juego.

¿Significa esto que no puedes entrar a Game Turbo para ajustar parámetros de algún juego sin ejecutarlo? Para nada, sí que puedes entrar a los ajustes de esta herramienta en cualquier momento, aunque no aparezca en el cajón de aplicaciones, pero debes saber cómo hacerlo. Hay dos formas y funcionan por igual en las últimas versiones de MIUI e HyperOS.

Ejecuta Game Turbo en tu Xiaomi, Redmi o POCO desde la app de seguridad

Al ser una herramienta integrada dentro de Xiaomi Security, es natural que puedas acceder a Game Turbo desde ahí y no desde el cajón de aplicaciones. Se hace esta manera:

Ve al cajón de aplicaciones de tu móvil. Entra a Xiaomi Security. Desliza hasta el final para abrir el menú de herramientas. Toca sobre Game Turbo para ejecutarlo. Modifica todos los parámetros que desees. Disfruta de tus juegos optimizados para mayor rendimiento.

Ejecuta Game Turbo en tu Xiaomi, Redmi o POCO desde el menú de ajustes del móvil

No sabemos por qué Xiaomi decidió habilitar un acceso a Game Turbo desde su menú de ajustes siendo parte de otra app. Sin embargo, está ahí y puedes ejecutar la aplicación siguiendo estos pasos, aunque igual debes tener Xiaomi Security instalado:

Ve al menú de ajustes de tu móvil. Desliza hasta encontrar la opción “Funciones especiales” y entra. Toca sobre Game Turbo para ejecutarlo. Modifica todos los parámetros que desees. Disfruta de tus juegos optimizados para mayor rendimiento.

Game Turbo no aparece por ningún lado, ¿será que tu móvil no es compatible? Solución

Ahora bien, hay un escenario un poco más problemático que los anteriores. Es cuando Game Turbo no se ejecuta al iniciar algún juego, ni tampoco aparece por ningún lugar en tu móvil, ni siquiera en los que mencionamos arriba.

En este caso lo más probable es que no tengas la aplicación instalada y no tiene que ver con algún problema de incompatibilidad de tu smartphone. Las versiones actuales de Xiaomi Security (y Game Turbo) son compatibles con Android 10 (MIUI 11) o versiones superiores, así que no debería haber problema.

Entonces, ¿por qué no está? Hay dos motivos: primero, que hayas desinstalado Xiaomi Security en algún momento y con ello Game Turbo; y segundo, que tengas una ROM china de MIUI o HyperOS. Sí, Game Turbo no existe en las ROM chinas.

Nos quedaremos con el primer motivo para darte una solución, pues en el segundo no hay nada que hacer más que pasarte a una ROM global o EEA. ¿Cuál es la solución para que puedas usar Game Turbo nuevamente? Reinstalar Xiaomi Security. Esta app estuvo disponible por un tiempo en la Play Store, pero ya no está ahí, así que tenemos que acudir a una vieja confiable: descargar e instalar manualmente su APK. Se hace así:

Entra a tu navegador web favorito (nosotros usamos Chrome). Accede a la web de APK Mirror. Escribe “Xiaomi Security” en la barra de búsqueda. Igualmente, en el botón de abajo te dejamos el enlace directo. Selecciona la última versión disponible (la v8.9.3, en nuestro caso). Ve hasta el apartado de descarga y presiona el icono de la flecha hacia abajo. Toca sobre el botón verde “Download APK” en la nueva ventana. Confirma la descarga y espera que finalice.

Presiona “Abrir” cuando el APK se haya descargado. Presiona “Configuración” en la ventana flotante de Chrome. Concede el permiso de instalación de apps desconocidas para Chrome. Confirma que quieres habilitar el permiso. Regresa a Chrome y presiona “Instalar” en la ventana flotante. Espera que la instalación finalice y comienza a disfrutar de Game Turbo dentro de Xiaomi Security.

Ahora bien, una última cosa que debes saber. En APK Mirror y otras tiendas alternativas hay versiones independientes de Game Turbo. Sin embargo, puedes ver que son versiones muy antiguas, de 2020 o antes. Estos APK eran de cuando Game Turbo no estaba integrado en Xiaomi Security y puede que sirvan para móviles un poco antiguos, pero su rendimiento está lejos de ser el ideal y no optimizará juegos recientes.