Se acabaron las especulaciones y los rumores. La cuenta oficial de Xiaomi HyperOS en X ha anunciado el comienzo del despliegue de la actualización a HyperOS para los dispositivos elegibles en el mercado global. Recordemos que, el pasado mes de octubre, Xiaomi presentó este nuevo sistema operativo que viene a reemplazar a MIUI como la capa de personalización basada en Android de sus móviles (lo que incluye a los Redmi y POCO).

Si bien ya varios Xiaomi han recibido HyperOS en China, en el resto del mundo todavía no hemos visto ninguno dispositivo con esta nueva capa de personalización. Pues bien, la espera por fin ha terminado. Si tienes uno de los nueve primeros dispositivos elegibles, podrás actualizar a HyperOS en las próximas semanas.

📢Xiaomi HyperOS starts rolling out!

Eligible users will receive OTA updates gradually and can experience the new features! 🎉

