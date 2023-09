El rendimiento de los móviles ha llegado a tales niveles, que la mayoría no se despeina al ejecutar juegos de altísima calidad. La gama baja es la única que realmente se resiente y puede que algunos dispositivos de gama media muy económicos. Esto es algo que aplica para cualquier fabricante, pero en el caso de los Xiaomi hay un detalle importante: tienen una app que ayudará a obtener un extra de potencia.

Estamos hablando de Game Turbo, la app de optimización que Xiaomi desarrolló para mejorar el rendimiento de tu móvil al jugar. Esta app tiene algún tiempo entre nosotros y acaba de recibir una actualización valiosa para corregir errores. Desde ya te lo decimos: actualiza Game Turbo 5.0 para mejorar el modo gaming de tu Xiaomi, porque lo agradecerás.

La actualización de septiembre corrige varios errores de Game Turbo 5.0 que lastraban su potencial

Game Turbo 5.0 acaba de recibir su actualización de septiembre y trae consigo mejoras importantes para impulsar el rendimiento de tu Xiaomi al jugar. La aplicación de optimización de Xiaomi no recibía un parche relevante desde abril de 2023, pero esta nueva actualización viene a subsanar esto.

¿Qué novedades trae? La verdad es que no hay nuevas funcionalidades, pero Xiaomi corrigió un montón de errores que limitaban el potencial de esta app. Con estos arreglos podrás exprimir el rendimiento de tu Xiaomi más allá de lo normal y ganar algunos FPS adicionales en tus juegos favoritos.

¿Se le atragantan juegos como Call of Duty Mobile o Genshin Impact a tu Xiaomi, Redmi o POCO? Con esta última actualización de Game Turbo 5.0 es bastante probable que resuelvas el problema. Ojo, no esperes un milagro si tienes un móvil muy económico, pero seguro que arañarás algunos cuadros adicionales que podrían significar que un juego sea o no jugable en tu dispositivo.

Ahora bien, ¿con qué móviles es compatible? Con cualquier Xiaomi, Redmi o POCO que tenga una ROM global de MIUI. Desgraciadamente, esta app no está disponible para los Xiaomi con ROM MIUI china, pero seguro que no te preocupa si nos andas leyendo, ¿cierto?

La app es gratis, se instala como cualquier otro APK después de descargarla (enlace abajo) y es compatible con cualquier juego que esté disponible en la Google Play Store. ¿A qué esperas para actualizar?

¿Qué puedes hacer con Game Turbo 5.0 en tu Xiaomi y por qué deberías instalarlo?

Xiaomi Game Turbo 5.0 1 de 4

Por cierto, si no acostumbras a usar esta app, es posible que no sepas por qué deberías utilizarla. Game Turbo 5.0 ofrece numerosas bondades para tu Xiaomi, así que es momento de prestarle atención. No nos extenderemos demasiado en esto, pero sí que vamos a listarlas rápidamente para que las conozcas. Esto es lo que Game Turbo permitirá en tu móvil:

Cambiar o limitar los FPS en los juegos .

. Aumentar o reducir la calidad de las texturas en los juegos.

en los juegos. Cambiar la resolución de renderizado de cada título.

de cada título. Modificar el filtrado anisotrópico .

. Cambiar la calidad gráfica general de cada juego de forma independiente.

de cada juego de forma independiente. Aumentar el rendimiento de tu móvil con un solo toque (optimización automática).

con un solo toque (optimización automática). Conocer los FPS a los que se ejecuta un juego en tu móvil.

en tu móvil. Forzar al procesador para que funcione a máximo rendimiento en todo momento.

en todo momento. Cambiar la configuración multinúcleo de la CPU .

. Limpieza automática de memoria, caché y almacenamiento.

de memoria, caché y almacenamiento. Podrás mejorar o reducir la respuesta táctil de la pantalla .

. Capturas y grabación de pantalla .

. Sintetizador de voz para cambiarla al jugar en línea.

Ahora sí que quieres tener Game Turbo 5.0 actualizado, ¿cierto? ¡No esperes más y actualiza ahora mismo!